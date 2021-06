Don Salvador Elizondo Pani se acerca a la literatura y la fotografía (IV)

El álbum familiar de fotografías, como género fotográfico, hoy completamente en desuso, ha sido sustituido por teléfonos celulares, que todo mundo, menos yo, llevan consigo. Estos aparatitos almacenan cientos de imágenes a todo color en pequeño formato (de 7x12´aproximadamente), difíciles de apreciar, que baste con preguntar a alguien que cómo está su familia para que inmediatamente saque de su bolsillo su imprescindible celular y nos muestre, mediante un procedimiento un poco tardado de encontrar, la foto mal tomada a todo color de su familiar (—“Mira, este son mis nietecitos”—), dejando mucho qué desear contra aquellos álbumes cuidadosamente armados en su cronología y con el encanto de poder detenerse en mirar, en observar y descubrir la historia de una familia.

Como heredera, el destino ha puesto en mis manos los archivos de mi padre, el músico Raúl Lavista, el archivo literario de mi esposo, el escritor Salvador Elizondo, y parte del de su padre, don Salvador Elizondo Pani; archivos que me han sido fundamentales para ayudarme a narrar mis historias.

Me decidí a escribir sobre mi suegro, el productor de cine don Salvador Elizondo Pani, gracias a los cerca de 10 álbumes con sus fotografías que dejó armados cronológicamente como testimonio de vida y descubro que el self made man fue un estupendo fotógrafo aficionado, muy sensible al paisaje. Descubro que una vez casado con mi suegra, doña Josefina Alcalde, se despierta en él un verdadero gusto por la fotografía y nos revelan sus fotografías los primeros años de su matrimonio, durante los que realiza muchos viajes por México con su flamante esposa. Sus fotos dan cuenta de su gran sensibilidad y buen gusto para capturar el ambiente de los lugares que visita y que hoy son testimonio invaluable de un México que se nos fue.



Imágenes de México capturadas por don Salvador Elizondo Pani en los años 30, del Lago de Chapala, 1931 y Taxco, 1930. Foto: CORTESÍA ARCHIVO FAMILIA ELIZONDO



Josefina Alcalde, mi suegra, era sobrina del doctor Enrique González Martínez, hija de la única hermana del poeta, que el tiempo ha empolvado, pero recordado como uno de nuestros más grandes poetas, (—“Tuércele el cuello al cisne”—) de manera que con ella entró de lleno al mundo literario mexicano de élite que imperaba en la familia de mi suegra para enriquecer su cultura que, como veremos más adelante, introdujo en sus producciones cinematográficas.

Publico en esta ocasión dos fotografías de la autoría de mi suegro escogidas de sus álbumes. (Continuará)