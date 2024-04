Regresar a Acapulco

La pesadilla empezó la madrugada del 25 de octubre de 2023. El huracán Otis golpeó con furia a Acapulco y causó una devastación desoladora. La emergencia se tradujo en caos y saqueos. Muchos mexicanos se solidarizaron con los acapulqueños, pero la ayuda no parecía ser suficiente. La inseguridad que ya desde antes afectaba a la región no ayudó. A cinco meses de ese brutal impacto, los daños son aún visibles en buena parte del puerto. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar su esplendor no se detienen.

Hay dos fechas cruciales para el turismo de Acapulco: el Abierto Mexicano de Tenis y la Semana Santa. En el primer caso, el torneo ocurrió con gran éxito. A pesar de que el estadio en el que se lleva a cabo sufrió daños importantes, su reconstrucción se logró a tiempo. También estuvieron listas las habitaciones de hotel y todos los servicios necesarios. Así se logró que no se detuviera este evento que llegó an Acapulco en el 2000 y se ha realizado anualmente de forma ininterrumpida.

Según datos del gobierno estatal, dejó una derrama económica de 700 millones de pesos. Además de esas ganancias, generó confianza, que es algo muy importante para Acapulco en este momento. El hecho de que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) aprobara al destino para la realización de Abierto Mexicano, fue una muestra de que puede seguir siendo sede de eventos con peso global.

En esta Semana Santa la afluencia fue muy buena. Algunas playas lucieron llenas y se alcanzó una ocupación del noventa por ciento en las cerca de 8 mil habitaciones que, de acuerdo a la Asociación de Hoteles de Acapulco, están ya disponibles.

Para esta semana de Pascua que inicia, hay también estimaciones muy optimistas en cuanto a recepción de visitantes. Por otro lado, los conciertos se reactivaron con una presentación el viernes pasado de los Grupos Pandora y Flans en el Centro de Convenciones Mundo Imperial.

Vendrá luego otro muy importante evento para Acapulco: el Tianguis Turístico 2024 del 8 al 12 de abril. Para su realización se reactivaron el setenta por ciento de los vuelos que enlazaban a Acapulco antes de Otis, desde ciudades como Guadalajara, Tijuana y Monterrey. En este encuentro de promoción para todos los destinos del país, se dará especial impulso al puerto para promover su recuperación.

Los esfuerzos no cesan. Así tiene que ser. Quienes han dedicado su vida al turismo, necesitan que los visitantes regresemos. Pero para que eso suceda, además de la plena recuperación de toda la infraestructura, deberá atenderse una deuda pendiente con los guerrerenses: la violencia. Lamentablemente, ninguna autoridad se ha hecho cargo de ese tema con la fuerza suficiente como para acercarse a una solución. El miedo no puede ser más grande que el amor que muchos sentimos por Acapulco.