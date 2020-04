¿Realmente estamos seguras en casa?

Marey Silva Solano

“Quédate en casa” es la indicación que se nos ha dado para tratar de reducir el riesgo de contagiar y ser contagiados de COVID-19, pero ¿Qué pasa con el riesgo que se vive dentro del hogar? ¿Qué pasa cuando el espacio donde deberíamos sentirnos seguras es todo menos eso? Hoy muchas mujeres están inseguras en el lugar donde no deberían estar inseguras, sus hogares.

La violencia familiar aumenta cuando las familias pasan más tiempo juntas, y en estos momentos, debido a la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, millones de familias se ven obligadas a pasar más tiempo juntas.

Amanda Taub (2020) en el New York Times, menciona que en países como China, España y Francia ha aumentado el número de llamadas por violencia familiar y/o violencia de género. En España en el primer mes de la pandemia aumentaron un 18%, en Francia 30%. El primer ministro de Francia hizo un llamado para que se ponga mayor atención a las mujeres, ya que el riesgo a que sean violentadas aumenta debido al encierro.

El aislamiento o cuarentena hace aún más difícil el trabajo para ayudar a las víctimas, ya que, las redes de apoyo se ven dañadas, tal es el caso de los refugios que se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas.

En Italia el incremento de casos de violencia familiar derivó en que el gobierno habilitara hoteles, para que fueran refugios para las mujeres, ya que al estar en un estado de emergencia los refugios no pueden ser utilizados.

Si esto sucede en otros países que no tienen un nivel de violencia equiparable al de nuestro país nos lleva a preguntarnos ¿qué pasará con el delito de violencia familiar y demás ilícitos relacionados en México?

Enero y febrero de 2020 fue el bimestre que más ha registrado carpetas de investigación (CI) por violencia familiar, 26.47 CI por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, esto representa 15.4% más que el mismo periodo del año anterior ¿será que la pandemia aumentó la incidencia de violencia familiar como en otros países o es un problema que no para de crecer en nuestro país?

La violencia familiar es un delito que va al alza, pero se estima que debido a la contingencia causada por el COVID-19 aumente aún más, sabemos que la ola de violencia que acecha al país implica aumentos en todos los delitos, pero considero que debemos poner particular atención en la violencia familiar.

¿Por qué poner mayor atención en la violencia familiar? Porque en esta podemos hallar la raíz de muchos de los problemas que nos aquejan, no es menor la frase, “todo comienza en casa”, y es que, de las instituciones sociales, la familia es la más importante.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha manifestado vía Twitter, que en las últimas semanas se ha visto un repunte global de la violencia familiar y se ha duplicado el número de víctimas que llaman a las líneas de emergencia debido al aumento de las presiones económicas, sociales y de miedo. Mientras que esto sucede, los centros o refugios se encuentran rebasados o han tenido que cerrar sus puertas debido a la contingencia para salvaguardar la integridad de quienes llegan a estos espacios para buscar protección.

Es por ello por lo que Guterres exige a los gobiernos, prevención y atención de los casos de violencia contra la mujer y que estos sean considerados dentro de los planes nacionales de respuesta contra el COVID-19, propone que el plan contenga:

Aumento de la inversión en el servicio de líneas telefónicas y organizaciones de la sociedad civil

Asegurarse que el sistema de justicia siga procesando a los victimarios

Crear sistemas de alerta de emergencia en farmacias o supermercados

Refugios sean considerados servicios esenciales

Encontrar formas seguras que las mujeres y víctimas busquen apoyo

En los medios y en los datos podemos ver el aumento de este delito, a pesar de esto, no encontramos la existencia de acciones concretas -como las propuestas por Naciones Unidas- que atiendan la crisis en materia de violencia familiar que se avecina.

La respuesta de las autoridades ante la pandemia, así como a la crisis económica que de ella derivará, no permite imaginar que exista un plan integral que considere situaciones como la violencia familiar dentro de las preocupaciones de la actual administración.

La ausencia de acciones por parte de las autoridades deriva en iniciativas como la que realiza el Observatorio Nacional Ciudadano, en las que se cuenta con atención a víctimas, raíz de lo fundamental, que es proteger la integridad de las personas y auxiliar en el acceso a la justicia.

Si eres víctima de algún delito o conoces a alguna mujer que lo sea, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros en: [email protected]

Investigadora en el Observatorio Nacional Ciudadano

@maareysilva

Guterres, A [António G. (2020, abril 5). Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes. Today I appeal for peace in homes around the world. I urge all [Tweet]. Recuperado de

https://twitter.com/antonioguterres/status/1246973397759819776?s=20

Taub, A. (2020, abril 6). How Domestic Abuse Has Risen Worldwide Since Coronavirus. Recuperado 7 de abril de 2020, de

https://www.nytimes.com/2020/04/06/world/coronavirus-domestic-violence.h...

Vicenteño, D. (2020, abril 12). 'Se disparará la violencia familiar ante aislamiento obligado': Salvador Guerrero. Excélsior. Recuperado de

https://www.excelsior.com.mx