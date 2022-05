Ópera de una crisis

Por Krimilda Bernal



Hace 25 años Sonora era considerada una de las zonas más seguras del país. Personas de estados como Nuevo León, Chihuahua o Sinaloa llegaban para reiniciar sus vidas en un entorno pacífico, lejos de las máximas expresiones de violencia e impunidad. Desgraciadamente, actualmente la situación es completamente distinta y se ha convertido en una herida difícil de sanar.

En los últimos 7 años la realidad del estado se modificó significativamente. A partir de 20181 la crisis de seguridad va in crescendo. Observamos una tendencia al alza en delitos como homicidio doloso y feminicidio, mayor frecuencia en levantones y desapariciones, además de la incorporación de Sonora al top 10 de entidades con más fosas clandestinas en el país.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI incorporó en septiembre 2021 a Ciudad Obregón en sus mediciones. A partir de dicha edición, hasta la más reciente publicada en diciembre 2021, los resultados señalan a Ciudad Obregón dentro de las ciudades que mayor percepción de inseguridad registran a nivel nacional.

Estas cifras coinciden con en incremento en las cifras de homicidio doloso2 derivadas del monitoreo de medios que realizamos en el Observatorio Sonora por la Seguridad, puesto que en esta ciudad se comenten entre 1 a 2 homicidios diarios; así como con las ahora cotidianas balaceras, levantones, y ataques armados.

Aunado a esto, constantemente criminales realizan ataques armados en Cajeme, Caborca, Guaymas, San Luis Río Colorado, Empalme, Magdalena o Pitiquito. Los habitantes de estos municipios viven en perpetuo terror por las balaceras, cierres carreteros y bloqueos del crimen organizado. Consecuentemente, la población ha tenido que huir del lugar que una vez fue su hogar.

A lo largo de los años hemos tenido gobiernos estatales y municipales negligentes, apáticos, sin voluntad de cumplir con sus obligaciones y carentes de virtuosidad. Siempre culpando a la persona en el cargo anterior, sin la capacidad ni la creatividad de resolver y accionar con lo que tienen a su disposición, dándose el capricho de politizar la tragedia. Gobernantes: asuman su responsabilidad.

Richard Wagner3 tardó 26 años en finalizar su tetralogía El anillo del Nibelungo, una de las óperas más emblemáticas de la historia. Nuestras autoridades llevan sexenios tratando de resolver la situación de inseguridad y violencia. Pareciera que la cadena de mando tratara de realizar hazañas épicas dignas de un protagonista de ópera; sin embargo, no hay autoridad que haya dejado un legado positivo que trascienda, al contrario, cuando parece que vamos avanzando, retrocedemos el doble y quedamos sumidos en la tragedia.

Las respuestas no están en un anillo mágico o en épicas valquirias. Las respuestas están en los datos, la estrategia, en la creación de planes de reducción de violencia que trasciendan los 3 o 6 años de gobierno, en la construcción de instituciones sólidas, y en la reducción de impunidad. Gracias a los datos podemos saber dónde estamos parados y tener un marco de referencia que contribuye a evaluar resultados de las acciones gubernamentales e impulsar la rendición de cuentas.

Si no podemos contarlo en forma de historia o visibilizarlo en cifras, entonces, para la autoridad no existe, y si no existe, menos interés tiene la autoridad competente para solventar la crítica situación de violencia que vivimos.

Para tener soluciones concretas se necesita la suma de esfuerzos, articular actores distintos (organizaciones de la sociedad civil, activistas, academia, empresarios, sector educativo, otros) y dejar atrás los egos. Como en una ópera, hay distintos elementos que son indispensables, adaptándose a las necesidades de los tiempos. Sobre todo, necesitamos voluntad y visión de las personas tomadoras de decisiones.

Directora del Observatorio Sonora por la Seguridad

