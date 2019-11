La autoridad que impide levantar una denuncia

Marey Silva Solano

En el estado de Veracruz la cifra negra es del 95.6%, es decir, solo el 4.4% de los delitos se denuncia, esto lo convierte en uno de los estados con mayor cifra negra del país.

Los motivos por las cuales las víctimas de delitos no denuncian son por pérdida de tiempo con 20.8% y la desconfianza en la autoridad (causas atribuibles al desempeño y atención que brindan los funcionarios de las instituciones de seguridad y procuración de justicia) con 17.3%.

En Boca del Río, Veracruz, fui víctima de un “cristalazo” mientras me encontraba en la playa, al momento de retirarme me percate de que habían roto el cristal de la puerta izquierda trasera de mi vehículo sustrayendo algunos objetos del interior, pero lo peor estaba por venir. Uno pudiera imaginar que al ser una zona turística y por ser un día feriado, la concurrencia de autoridades y patrullas sería mayor, sin embargo, esto solo se quedó en mi imaginación.

Al ver que no se acercaba ninguna patrulla y que solo estaba desperdiciando tiempo valioso, decidí acudir directamente al Ministerio Público para realizar mi denuncia.

En el camino me encontré a una patrulla de policías municipales de Boca del Río y le conté lo ocurrido. Yo esperaba que me pudieran ayudar, brindar apoyo y me orientara para denunciar lo ocurrido, pero no sucedió.

Los policías al explicarles lo sucedido solo respondieron “¡híjole señorita! y ¿sí le robaron cosas de mucho valor?” Señores policías la existencia de un delito no se define por si son o no cosas de valor.

Los policías no llenaron ningún tipo de informe o reporte de lo ocurrido. De verdad fue decepcionante el trato que recibí de los policías. Solo se limitaron en indicarme cuál era la agencia del Ministerio Público más cercana.

Al llegar a la agencia del MP (lunes, día feriado), no había nadie en la recepción. Cuando al fin encontré a una persona me envió a la Unidad de Atención Temprana donde el Ministerio Público a quien le dije que quería levantar una denuncia por el delito del que fui víctima.

El MP me respondió “no es necesario que denuncies, pues la carpeta de investigación va a salir a contra quien resulte responsable y no tiene caso hacer ese trámite. Entonces ¿para qué quieres denunciar? ¿es para el seguro? Yo te digo que es una pérdida de tiempo”, escuchaba asombrada al servidor público.

En primer lugar, no solo quería denunciar por el seguro del vehículo, lo quería hacer porque estoy en mi derecho y el deber del agente del Ministerio Público/fiscal es recibir la denuncia.

En la fiscalía solo levantaron una constancia de hechos, no quisieron abrir una carpeta de investigación. Para poder reportar al seguro, la constancia de hechos debía estar firmada y levantada por el propietario de vehículo, en este caso era mi papá. Al no estar presente en ese momento el agente Ministerio Público, me dijo: “pues ya firma como tu papá, total es solo un papel”.

Sí, un MP me pidió que cometiera un delito ¡falsificar una firma! Queda claro que en la Fiscalía no comprenden la importancia de llevar a cabo registros que les permitan realizar mejores diagnósticos y que no han sido capacitados para atender las denuncias de los ciudadanos.

Recordemos que de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública los policías deben ser el primer respondiente de cualquier hecho delictivo y llenar el Informe Policial Homologado (IPH) ante el conocimiento de un probable delito, para turnarlo a la institución correspondiente. Sin embargo, no lo realizaron, al contrario, trataron de convencerme de que era de “flojera” ir al MP, ya que para ellos es un trámite muy largo.

“Para que le hacemos su IPH si es mucho papeleo y después esos papeles los debemos llevar al Ministerio Público, mejor usted vaya y así le tomarán su declaración, estos trámites son puro papel”, fue el argumento de los uniformados.

Este acercamiento con “mi primer respondiente” fue desastroso. La Policía Municipal de Boca del Río trató de disuadir mi denuncia. No comprenden la importancia de brindarle atención al ciudadano, ni mucho menos que al llenar este tipo de informes (IPH) los puede ayudar a focalizar las zonas de mayor riesgo del municipio y así crear mejores estrategias de prevención del delito.

En el Ministerio Público también trataron de evitar que realizara mi denuncia. Es más, ellos decidieron que solo se levantara la constancia de hechos para no iniciar la carpeta de investigación. Al igual que los policías municipales lo consideraban innecesario, muy burocrático y sin un culpable qué perseguir, por lo que no había nada más que hacer.

Esta desagradable y frustrante experiencia, la pueden vivir decenas de personas todos los días en el Estado de Veracruz y en casi todo el país, esta situación solo refleja el enorme trabajo que aún queda por hacer en aras de fortalecer a las instituciones de procuración de justicia de nuestro país y como consecuencia, devolverle a la ciudadanía la confianza en las instituciones y que así se sientan más seguros.

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

@maareysilva