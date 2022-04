Guardia Nacional: contradicciones y opacidad

Por: Amparo Hinterholzer Rodríguez

A tres años de la creación de la Guardia Nacional (GN), la sociedad civil continúa con los señalamientos de sus inquietudes respecto a sus atribuciones. Me referiré a la militarización de la seguridad pública y a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas propias de autoridades civiles. Si bien, el gobierno federal prometió que la nueva institución tendría un carácter civil, desgraciadamente nos enfrentamos a otra realidad.

En febrero de 2022, el presidente de la república anunció que presentará una reforma para que la GN deje la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). No obstante, en la práctica y desde su creación, la GN tiene una importante composición de soldados y marinos.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 20211, elaborado por el INEGI revela que, al cierre del 2020 la GN se integraba por 96,358 elementos. Destaca que el personal que ocupa las coordinaciones estatales es de la SEDENA y la Secretaría de Marina (SEMAR), 87.5% y 12.5% respectivamente. De los elementos desplegados en el territorio nacional, 59,790 provienen de la SEDENA, 15,447 son ex miembros de la Policía Federal y 13,598 provienen de la SEMAR. ¿Qué institución con carácter civil es, si en su mayoría se conforma por elementos de las Fuerzas Armadas?

La ley de la GN le atribuye 43 facultades, más las que le confieren otras leyes, así como lo establecido en el primer párrafo del artículo 131 de la Constitución. Su participación en estas tareas refiere a una militarización de estas y, no se aclara los límites de su actuar, el tipo de coordinación con las otras instituciones de seguridad y justicia, así como su colaboración en la investigación.

Se le están otorgando más facultades, pero no se garantiza que cuenten con la formación para realizarlas. El Segundo Informe del Observatorio de la Guardia Nacional2 señala la opacidad de la información respecto a la obtención del Certificado Único Policial (CUP). Dicho certificado comprueba que los elementos cuentan con las capacidades, herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.

Este informe menciona que, con base en solicitudes de información, en mayo del 2021 el gobierno confirmó que solo 8,097 guardias (8.10%) contaban con CUP. Sin embargo, en solicitudes de información realizadas en noviembre del mismo año, se informó que la cifra de guardias certificados ascendía a 20,995, lo que presenta un aumento del 159% en 6 meses. Por ello, el informe pone en duda la precisión de la información debido a “los procesos institucionales necesarios para concretarlo”. ¿Existe prisa por justificar el tener más elementos en las calles?

En diferentes espacios, el Observatorio Nacional Ciudadano ha señalado que el apostar solo por esta institución y dejar de lado a las instituciones de seguridad local y de procuración de justicia es un grave error. Nos enfrentamos no solo a la militarización de la seguridad, sino también a otros ámbitos de la vida pública, la GN está ocupando espacios tradicionalmente civiles.

Sabemos que México enfrenta un panorama en seguridad pública con importantes retos; sin embargo, desde hace al menos tres sexenios, el gobierno federal ha apostado por la militarización de la seguridad pública, una salida fácil que no ha demostrado reducir los fenómenos criminales y de violencia en el país.

La sociedad civil no tenemos herramientas para evaluar la estrategia debido a la insuficiencia de la información, no tenemos la oportunidad de proponer cambios en el rumbo de las políticas. Lo que sí sabemos es que la evidencia indica que las estrategias reactivas no dan resultados, los gobiernos deben integrar 1) políticas preventivas bajo una perspectiva de Derechos Humanos, transparencia y perspectiva de género y, 2) fortalecer las capacidades institucionales de las policías locales.

