Deportistas mexicanos terminan el año satisfechos

Ahora que estamos en los últimos días del año, es importante analizar los beneficios que han traído los apoyos económicos a los atletas a través de lo que el gobierno federal ha destinado para los deportistas, a partir del recurso que se obtiene del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

La decisión de utilizar estos recursos para los apoyos a los deportistas ha sido acertada, ya que sin esta ayuda económica, sería muy difícil para los deportistas seguir su preparación y mantener vivo el sueño que tienen y que han trabajado en un extraordinario proceso para los Olímpicos.

El gran apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó primero por los Juegos Centroamericanos fue muy importante con lo apretado del calendario este año. Pero fue doblemente importante lo sucedido tras los Juegos Panamericanos con grandes apoyos que iban, incluso, con los 750 mil pesos por oro, 500 mil por plata y 250 por bronce, que ha sido magnífico.

Hay que reconocer las cosas que se hacen bien, porque hay mucha crítica hacia el deporte mexicano, y este fue un esfuerzo 100 por ciento del Presidente de la República, no de una estrategia de quienes están al frente del deporte y deberían velar por el bien de sus atletas.

Gracias a esto, los deportistas mexicanos han tenido recursos para su preparación en este ciclo olímpico, y más en las actividades acuáticas, ya que según lo que ha dicho y confirmado la directora de Conade, seguirán ausentes las becas y los premios (a clavadistas y natación sincronizada, por lo hecho en el Campeonato Mundial de Fukuoka).

Hay que tomar en cuenta, también, el apoyo que la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, dio a los deportistas mexiquenses. Ella no tenía ni por qué entregar estímulos porque cuando pasaron los Centroamericanos y Panamericanos, todavía no era gobernadora. Estos apoyos también cayeron de maravilla a los deportistas que asistieron a los Juegos Conade (antes Olimpiada Nacional), con premios de 12 mil pesos para los oros, 8 mil para las platas y 4 mil para los bronces. Realmente un apoyo sin precedente.

Repartió cerca de 25 millones de pesos a los deportistas mexiquenses y con la promesa de que el deporte será una prioridad en su mandato.

Es importante mencionar los logros, los aciertos y creo que en lo que respecta a apoyos al deporte de alto rendimiento ha sido bueno. Esto fortalece el espíritu de nuestros atletas al sentirse cobijados por estos apoyos.

Lo único en lo que no me quedo satisfecho del deporte en México durante este año, es que todo el apoyo solamente va al atleta que tiene logros y no veo un plan de desarrollo, que es la formación de más atletas, el seguimiento al talento detectado y que suplirán a quienes tarde o temprano tendrán que retirarse. Eso es lo único que preocupa.

Se está haciendo un magnífico trabajo con los deportistas más destacados de México, pero con quienes inician todavía quedan muchas cosas por hacer realidad.

Esto que se está viviendo a fin de año deja satisfechos deportistas mexicanos que se preparan para los Olímpicos. Qué triste que la Conade no le paga sus becas a los deportistas de alto nivel en actividades acuáticas, cuando es claro que merecen sus becas y se las han ganado. Esperemos que esto cambie para el próximo año, que será uno muy importante para todos en el deporte mexicano por lo que sucederá en París 2024

A todos ustedes, amables lectores, les deseo Feliz Navidad en espera de que la pasen bien con su familia. Al licenciado Ealy Ortiz y a su familia, el mismo deseo para que pasen felices fiestas y el agradecimiento por permitir, en este espacio, dar un panorama de lo que sucede en el deporte de nuestro país. Felices fiestas a todos… Feliz Navidad.

