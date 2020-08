Zulema Moraima: la adivina que "predijo" la influenza española

Texto: Marco Salas



Hoy en día los servicios de adivinación y cartomancia son tan populares que también se ofrecen en internet como cualquier otro producto. En la época moderna, desde la primera mitad del siglo pasado en la prensa se publicaba que averiguar la suerte era algo común. Una de las adivinas más conocidas fue Zulema Moraima Gelo, de Huichapan, Hidalgo.



Zulema nació como María Ciriaca Rosaura Reséndis, pero ella y su hermana María Trinidad se autonombraron como las protagonistas de la ópera Zulema del artista mexicano Rubén M. Campos. Juntas fueron las famosas adivinas Zulema Moraima y Nelly Mulley de la Ciudad de México, explica la investigadora Mayra Mendoza en “La suerte está echada. Clarividentes, adivinadoras, palmistas y cartomancianas”.

Además, Zulema añadió el “Moraima” para dar credibilidad al sobrenombre de “adivina Mora Africana, quien resuelve dudas amorosas y dificultades sin cobrar hasta ver resultado”, según The Mexican Herald de 1915 y la revista Alquimia. Nelly trabajó junto a Zulema, pero con los años hizo su propia vida.





Promoción de las hermanas adivinas Nelly Mulley y Zulema Moraima Gelo en EL UNIVERSAL ILUSTRADO del 15 de agosto de 1935.



La fama de Zulema vino en los años 20, trajo consigo a algunos escépticos y hasta burlones como se observa en la publicación de EL UNIVERSAL ILUSTRADO del 17 de julio de 1924. Según esto, una señora pagó $500 a la adivina por unos polvos carísimos nunca antes vistos que la harían recuperar a su marido.



“También cántele el salmo del abadacadabra ‘La Hullah Millolah Wamuhameh Rassull Allab’ en cuanto lo vea”, dijo supuestamente Zulema a la señora, y cuando ella obedeció, su esposo, “creyendo que su mujer estaba dormida, la despertó con una bofetada”, se lee en el texto mencionado.

En la imagen antigua se observa a Zulema frente a su bola de cristal en 1938, su preferida para hacer las adivinaciones. La actual es de otra adivina también de nombre Zulema del año 2017. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL Diseño web: José Rodrigo Romano.

De acuerdo con la investigación de Mayra Mendoza Avilés, en esos años Zulema aseguraba haber pronosticado el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y de la influenza española de 1918.

El nombre de la pitonisa aparece en varias publicaciones de EL UNIVERSAL ILUSTRADO de los años 30. “Tiene ojos de Moraima Gelo en estas mocedades, cuando hipnotiza a las arañas”, “habrá que tener el instinto de Sherlock Holmes o ser pariente cercano de doña Zulema” y “aquí viene el alarde profético (con permiso de Doña Zulema)” son algunas frases.



En las publicaciones de corridas de toros de dicho diario también se hacía alusión a su nombre: “sin pretender de Zulema, se podía decir que ‘tal torero’ sería el amo” el 8 de febrero de 1934 y se decía que no se necesitaba ser ella para vaticinar que cierto torero “llegará en tiempo no remoto a ser un torero de los más caros”, se lee en la edición del 12 de agosto de 1937.



Las misteriosas muertes de Carranza y López Velarde



Durante los años 20 el Ayuntamiento expedía permisos para clarividentes y palmistas (lectores de manos), pero en 1920 estos profesionistas comenzaron a mermar el comercio, las autorizaciones se dejaron de otorgar, de acuerdo con Mayra Mendoza.

La adivinación era vista bajo la lupa científica. Se trataba de “un don natural desarrollado por la disciplina y el estudio”, concepción que contrastaba con lo pensado por Zulema y publicado el 12 de mayo de 1932 en EL UNIVERSAL ILUSTRADO, al decir que jamás tuvo discípulos dignos porque su profesión no se aprendía, era gracia de predestinados.



Anuncio de los servicios de adivinación de Zulema Moraima Gelo. Foto: EL UNIVERSAL ILUSTRADO (16 de junio de 1932).

“Zulema Moraima ha cruzado sus fierros con la historia del país anticipando al poeta Ramón López Velarde la muerte de un gran personaje político. Ese personaje resulta ser el caudillo revolucionario Venustiano Carranza, de quien el poeta nacional es colaborador remoto”, se lee en Adiós a los padres de Héctor Aguilar Carmín, quien probablemente conocía a Zulema por Nelly Mulley, la otra hermana vidente, ella se casó con su padre, Héctor Aguilar Marrufo.



El afamado poeta Ramón López Velarde visitó a Zulema para conocer su suerte y el encuentro lo relataría años más tarde el escritor José Emilio Pacheco: “López Velarde se estremeció: Zulema acababa de decirle que moriría joven y asfixiado”.

"La adivina tan eterna como la Condesa, máxima vidente y cartomántica”, escribió Pacheco, también anunció para 1920 la muerte de “gran personaje político", lo cual coincidió con el asesinato de Venustiano Carranza ese año.



“El Sr. Carranza ha muerto”. Primera plana del 22 de mayo de 1920. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

En cuanto a López Velarde, murió a los 33 años el 19 de junio de 1921 de bronconeumonía, joven y asfixiado como la adivina predijo. Dejó libros inéditos como El minutero, publicado póstumamente en 1923 y El son del corazón, impreso casi 20 años más tarde.

Entre polémicas y predicciones

El nombre de la pitonisa ganó fama en los diarios de la época. Por ejemplo, en EL UNIVERSAL del 6 de junio de 1920, Zulema promociona Rutas de Felicidad, un libro de su autoría que contenía un “Catecismo para las esposas y esposos que quieran ser verdaderamente felices” y las predicciones para México y el extranjero, entre otras cosas.

Otra de sus menciones del mismo diario fue el 28 de junio de 1930: “Formidable paliza a Zulema Moraima” es el encabezado. Ella y su pareja sentimental discutieron por dinero en su consultorio, él enfureció y ella salió huyendo. Al día siguiente, mientras la vidente trabajaba con dos clientes, él llegó exigiendo su dinero junto a otro hombre y cuando no lo obtuvo, la golpearon juntos.

“Los clientes huyeron velozmente y llamaron a unos gendarmes, quienes condujeron a la adivinadora hecha un ‘beafsteak’ (bistec) y los dos individuos fueron enviados a la Cárcel de Belén (hoy Centro Escolar Revolución afuera de la estación Balderas del metro)”, se lee en el periódico.



Retrato de Zulema Moraima en el año 1910 en el que, hoy en día, se sabe que la cabeza de la adivina está editada sobre el cuerpo de otra mujer. Foto: Mediateca INAH.

Según la investigación de Mayra Mendoza, el diario El Nacional publicó que Zulema retiró los cargos hacia su agresor cuando él ofreció a la prensa revelar datos sobre el negocio de la adivinación.



El “vistoso” consultorio está ubicado en la calle Honduras 41, detrás del entonces Panteón Francés de la Piedad, hoy convertido en parque frente al Centro Médico Siglo XXI, y allí “la adivinadora burguesa” confesó al periodista “que las cartas mienten, pero son atractivas para el público” y que ella sentía predilección por la bola de cristal, también publicó El Nacional.



El 22 de noviembre de 1931, Zulema declaró para este periódico que el año entrante (1932) estaría bajo la influencia de Venus, sería pródigo para los casamientos y que novia que no realizara sus más caros deseos, no podría culpar al tiempo, sino investigar la causa que la aleja de su felicidad máxima. También predijo un futuro brillante para México.



El 4 de enero de 1934 el periodista de EL UNIVERSAL ILUSTRADO, Máximo Bretal, visitó a la adivina y publicó que no se le podía negar cierta atracción, pues así como invitaba a sentarse, ella se colocaba a contraluz sin esconder el rostro como otras y también mencionó que su casa “parece el hall de un hotel al que se va a buscar la esperanza y son pocos los que se van sin una sonrisa”.

“En cuanto a mí, como Zulema me sabe desconfiado y escéptico, me habla con tono insinuante. ‘Ha vuelto usted por mis profecías. Va a usted ver cómo queda bien impresionado de mí’”, escribió Máximo, “no soy yo el que debe quedarlo. Si no el público al que voy a presentarle lo que usted declare”, le respondió.



"¿Qué diablos traerá 1934?", se preguntaba en la publicación. En la imagen Zulema Moraima Gelo muestra su álbum de aciertos a un periodista. Foto: EL UNIVERSAL ILUSTRADO (4 de enero de 1934).



Zulema sonreía como para ahuyentar la desconfianza aquel año de 1934 mientras dictó que la monarquía española nunca sería restablecida, porque la República afianzaría su vida al punto de ver a España como una nación de primer mundo y su actividad se relacionará cada vez más con América.



“Habrá grandes temblores en Centro América y en una de sus naciones habrá una revolución. EU y Europa entrarán en completa crisis política, hay preparativos de guerra en el continente. Asia tratará de ganar la supremacía mundial y un gran estadista y militar europeo morirá a mediados de año”, anunció Moraima.



También dijo que México tendría su mejor vida en lo económico en el año entrante (1935), pues resurgirían las fuentes petroleras, el comercio se apoyaría en el turismo, la industria exportaría más, la vida política sería pacífica y el pueblo aceptaría las reformas políticas y sociales.



Zulema Moraima lee la mano de un bebé en compañía de sus padres. Foto: Mediateca INAH.

“México ganará mucho en 1934, el capital extranjero, el turismo y los truts petroleros vendrán al territorio con beneficios nacionales.”, aseguró la pitonisa.



En esa misma entrevista, Moraima Gelo declaró tener a la mano un archivo completo con sus estudios para que la gente lo revisara cuando deseara y también que innumerables personas visitaban su consultorio para aliviar sus penas morales.



"Zulema Moraima Gelo presa y consignada. La popular adivina fue acusada por fraude", anunciaba una publicación del 2 de marzo de 1935. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.



La limpia de “brujas indeseables”



El 10 de febrero de 1938 fue una de las últimas apariciones de la adivina en EL UNIVERSAL ILUSTRADO, cuando predijo la abdicación del Rey Eduardo VIII al trono de Inglaterra, terremotos en Japón y Oaxaca y en cuanto a México se refiere, que habría una luz muy potente y de influencia benéfica para el país, así como un mayor progreso en las exportaciones en 1939.



La fama de Zulema trascendía a diversos ámbitos, como podemos ver en este anuncio de la presentación de la obra "El oráculo de Lombardo" con el "popular adivino" Zulemo Moraimo Jalo (Soto). Foto: EL UNIVERSAL (1 de diciembre de 1943)

Dicho rotativo otorgó credibilidad de las predicciones de la mujer al recopilar otras anteriores, como que estando en París, Zulema declaró en 1911 para el periódico Le Martin una profecía sobre la primera conflagración mundial y esta se cumplió en 1914. En 1919 anunció la Guerra de España y su terminación para mediados de 1938.

Acorde con esta editorial, la vidente resaltó por otro escándalo marital cuando fue aprehendida en Mazatlán en septiembre del mismo año porque se inició una campaña periodística en contra suya y de su marido. Sin mayor detalle, las autoridades migratorias exigieron la documentación de residencia legal del esposo y después la pareja fue aprehendida por la policía.

Una de las últimas apariciones de Zulema fue en los diarios por su divorcio poco tiempo después, a finales de 1941, y la prensa se burló porque ella declaró que de haber “adivinado qué clase de hombre era, jamás me hubiera embarcado en este lío”.

También se publicó que en sus dos matrimonios ella inventó ser argentina y negó su apellido, según la revista mencionada.



Para cambiar de aires, Zulema dio consultas como “Doctora de Almas” por temporadas en Monterrey y Guadalajara, garantizaba dar resolución a cualquier trabajo en ocho días, hasta 1952, cuando la Secretaría de Gobernación realizó una “limpia general de cartomancias y de toda clase de brujas indeseables” y todos los adivinadores fueron consignados al penal por fraude. Servicios Sanitarios cateó el domicilio de Zulema en Monterrey, luego ella abandonó la ciudad, de acuerdo con Alquimia del INAH.



No se supo más de la pitonisa en los diarios, en cuanto a su hermana Nelly fue enviada a prisión por denuncias de fraude por unas capitalinas que no vieron sus deseos concedidos, que obtuvo libertad bajo caución y después se convirtió en consejera del jefe del Departamento del Distrito Federal y en esposa de Héctor Aguilar Marrufo, padre del escritor mexicano Héctor Aguilar Camín, según la revista mencionada.



La adivina Nelly Mulley con su bola de cristal, 1930. Foto: Mediateca del INAH.



En la actualidad, la clarividencia causa polémica por la cantidad de estafadores que se pueden encontrar incluso en línea y de acuerdo con la historiadora del arte Mayra Mendoza Avilés, es un oficio que calma a todos los que se urgen por recibir respuestas.



Este año, para el periodo de confinamiento por la Covid-19, la historiadora del arte puso a disposición un artículo y algunas fotografías de las hermanas Zulema y Nelly para que el público encontrara lecturas sobre las llamadas “vendedoras de esperanza”.

En la fotografía principal se observa a Zulema acostada en un sillón mientras lee la mano de un hombre en 1936. Foto: Archivo Casasola, Secretaría de Cultura. INAH. Sinafo.

