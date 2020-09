Un reconocimiento de héroes para personal médico que combate Covid

Texto: Yessica Torres, Perla Miranda, Juan Arvizu y Elisa Villa

El reconocimiento suele llegar a las personas después de su muerte, explica la historiadora Carmen Chávez Cruz, “la historia los coloca en el panteón de los héroes, por ello, la presea Miguel Hidalgo adquiere un significado distinto, desde que se otorga en vida a miembros de la sociedad mexicana que con sus acciones y méritos, brindan un beneficio significativo a la Patria y a la humanidad en general”.

La Condecoración Miguel Hidalgo y Costilla la más alta presea que se puede recibir por parte del Estado mexicano, desde su creación en 1975, ha distinguido sólo a nueve personas que han contribuido a la nación desde diversos campos, como la ciencia y la lucha social. Este año se otorgará al personal médico por su heroica labor contra la pandemia de la Covid-19. Hasta ahora no se han reconocido a mujeres.

También lee: Las heroínas olvidadas de la Independencia

Todo comenzó cuando el entonces presidente Luis Echeverría decretó la Ley de premios, estímulos y recompensas civiles, su capítulo V correspondía a la creación de la Condecoración Miguel Hidalgo y Costilla.



“Crean la Máxima Condecoración Mexicana”, publicaron el 23 de diciembre de 1967; sin embargo, hasta 1975 fue publicada en el DOF. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1975 se le estableció “para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o actos heroicos.”

Según Carmen Chávez, maestra en Humanidades, la condecoración adquiere el nombre de Miguel Hidalgo porque se le relaciona con el papel que ocupó este personaje en la Independencia como iniciador y pensador de una sociedad más justa.

La presea se divide en cuatro grados, el primero corresponde a un collar, el segundo a una cruz, el tercero a una banda y el último a una placa. Al inicio la premiación no estaba sujeta a una fecha en específico y se empezó a entregar el 8 de mayo como homenaje al natalicio del “Padre de la Patria”.

En esta ocasión, del Grado Collar, la más alta distinción por actos heroicos de difícil repetición, se otorgarán a 58, un diploma y cien mil pesos como reconocimiento.

Dirigido también a doctores y doctoras de equipos Covid y también de los hospitales que atienden la pandemia se entregarán el Grado Cruz a través de 500 condecoraciones, un diploma y un estímulo en efectivo de 50 mil pesos.

El reconocimiento en el Grado Banda será con siete mil 150 condecoraciones a personal de salud como camilleros, de seguridad, trabajadores relacionados con la operación hospitalaria aunque no necesariamente laboren directamente con los pacientes, como conductores de ambulancias, laboratoristas o quienes toman las muestras.



Personal médico del Hospital de Balbuena. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez.

Por último, el Grado Placa será para todo el personal del sector salud que ha combatido durante la emergencia sanitaria directamente en los centros de salud de la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos.

Los nueve premiados

Cuando José López Portillo era presidente, el 8 de mayo de 1978 se realizó la primera entrega de la presea Miguel Hidalgo en Grado Collar a los sobrevivientes del H. Congreso Constituyente de 1916-1917, quienes con su visión histórica y patriotismo hicieron posible la Constitución que hoy nos rige.

Así, los primeros fueron Celestino Pérez y Pérez, Jesús Romero Flores, Ignacio Ramos Praslow, Francisco Ramírez Villarreal, Alberto Terrones Benítez y Cándido Avilés Inzunza.



Foto: Archivo EL UNIVERSAL.



Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Un año después, también un 8 de mayo, durante el gobierno de José López Portillo el mismo grado se entregó a otros tres mexicanos: Jesús Silva Herzog, Ignacio Chávez y Nicolás Tomas Bernal.

El licenciado Jesús Silva Herzog fue reconocido por más de 60 años de servicio prestado a la nación, “fundador de instituciones de investigación y difusión científica, presidente y director de instituciones académicas y docentes, estudioso de la vida social, económica y política de la Nación, autor de centenares de ensayos y obras que han contribuido a enriquecer el acervo cultural, histórico y socioeconómico de México, funcionario probo, maestro emérito”, según se publicó en el DOF.



El presidente López Portillo en la entrega de la presea de 1979. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Por su parte, el doctor Ignacio Chávez Sánchez era un destacado impulsor de la cardiología a nivel mundial, que participó en la promoción y desarrollo de la ciencia médica, un innovador que se desempeñó como científico humanista.



Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

A Nicolás Tomas Bernal Manjarrez se le entregó por ser “testigo y partícipe de los ideales y las luchas reivindicatorias del movimiento obrero mexicano, como impulsor de la difusión de la vida y obra de Ricardo Flores Magón en el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero y como tal del servicio de la Nación...merece el más alto reconocimiento de la República”, se lee en el DOF.



Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Una medalla de "guerra"

“Estamos en una guerra y para mí la condecoración Miguel Hidalgo es como esas medallas que le dan a los militares por haber combatido, nosotros como personal de salud estamos peleando todos los días contra este enemigo que es un virus nuevo, nuestras armas son el equipo de protección y toda la dedicación con la que atendemos a los pacientes, me siento orgullosa de portar mi uniforme y me da gusto que se reconozca nuestra labor”, dice Esmeralda Rojas, enfermera en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca.

Israel es enfermero en el Hospital General de Zona 27, del IMSS, desde que inició la pandemia ha subido videos a sus redes sociales para invitar a la sociedad a quedarse en casa, también para dar ánimo a todos sus compañeros que como él, atienden a pacientes con coronavirus.

Cuando escuchó que el gobierno federal entregará la condecoración Miguel Hidalgo se sintió emocionado, sobre todo, tras las agresiones de las que han sido víctimas en su mayoría, personal de enfermería.

“Fue como una bocanada de aire fresco, todo lo contrario a lo que sentí cuando supe de compañeros que eran agredidos en el transporte, en la calle, que les aventaban el café o les gritaban que eran un foco de infección, ojalá que con este reconocimiento, los mexicanos vean que damos nuestro mayor esfuerzo y que lo único que buscamos es servir al país”.



Mural creado por el muralista urbano Alejandro Bautista para expresar solidaridad a médicos, enfermeras y todos los que laboran en un hospital, la primera línea en contra del Covid-19. Tras enterarse de las agresiones sufridas a personal médico, sintió la necesidad de plasmar ese descontento a través de su arte. Foto: Armando Martínez.

En contraste, el médico Alejandro, quien trabaja en un hospital Covid del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que aunque el reconocimiento hacia médicos y enfermeras se agradece, preferiría que el gobierno federal revisara las condiciones en las que trabajan y que no hubiera desabasto de Equipo de Protección Personal.

Compara el antes y después deslizando la barra central (clic aquí para ver más grande)

En la imagen antigua observamos la ceremonia de premiación de la presea Miguel Hidalgo en 1979; en la actual una protesta de personal de salud por las altas cifras de fallecimientos por Covid en su sector. Fotos: Archivo EL UNIVERSAL y EFE. Diseño web: Rodrigo Romano.

“En lo que llevamos de la pandemia, no he escuchado a ningún médico o enfermera que se quejen por su trabajo, sí he visto caras de miedo porque batallamos contra algo que no sabemos a bien cómo funciona, y que además es muy contagioso, pero nunca nos echamos para atrás en nuestro deber, la condecoración es algo bueno, pero quizá sería mejor que ese dinero se usara en equipo para protegernos, lo agradecería más”, mencionó antes de entrar a su turno Covid.

Un reconocimiento necesario

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), integrante del Consejo Nacional de Premiación de las condecoraciones Miguel Hidalgo, dijo que es de elemental justicia que el Estado mexicano reconozca y entregue estímulos a más de ocho mil trabajadoras y trabajadores de la salud, quienes se han distinguido en la contingencia sanitaria del Covid-19, con su tarea para preservar la vida, a riesgo de la suya propia, en condiciones tan difíciles como las que hemos atravesado, aunque ya por fortuna vamos de salida.

Manifestó: "al reconocer al personal médico y de salud, reconocemos las fortalezas que en México nos permiten enfrentar las dificultades, incluso las extremas, y salir adelante con ánimo y optimismo. Estoy segura que México será más fuerte después de la pandemia".



La presea Miguel Hidalgo otorgada en 1979. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Hizo hincapié en que "en la lucha contra la pandemia de Covid-19, que ha causado estragos en todo el planeta y en nuestro país, la labor del personal de salud es sobresaliente por su importancia y por los riesgos para su propia vida, que afrontan todos los días en su desempeño".

De manera especial señaló que "de médicos y enfermeros, hombres y mujeres, de su trabajo sin descanso y sin término en los momentos de mayor intensidad de la enfermedad, hemos recibido todos y todas un ejemplo de entrega y profesionalismo. También de quienes realizan una actividad de apoyo a la salud: laboratoristas, camilleros, camilleras, paramédicos y operadores de ambulancias, personal de administración y limpieza. Cada uno en su responsabilidad le ha respondido sobradamente a México".



La doctora Norma Reyes y Patsy Sánchez, laboratorista química, son parte de la brigada médica que visita a domicilio a las personas que han tenido síntomas de coronavirus para realizarles las pruebas de laboratorio. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL.

Reconoció el espíritu de justicia al que corresponde la aportación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, para contribuir a solventar las cantidades en efectivo que se entregarán a los premiados. "Es un buen destino para los recursos recuperados", dijo.

“Muchas son las historias que se contarán sobre los médicos que salvaron vidas poniéndose en riesgo. Deben ser reconocidos por su trabajo. Es una oportunidad para que la sociedad mexicana revalore el papel no solo de los médicos, sino de las personas dedicadas a las diferentes profesiones, oficios y prestadores de servicio que hacen que las cosas funcionen”, concluye la historiadora Carmen Chávez Cruz.



Estatua de Miguel Hidalgo a la cual le fue colocada una mascarilla en Guadalajara. Foto: AFP.

La foto principal es del 8 de mayo de 1979. En ella se observa de izquierda a derecha al doctor Ignacio Chávez, a Jesús Silva Herzog y al difusor cultural Nicolás Bernal el día que recibieron la presea Miguel Hidalgo máxima presea que otorga la nación a los hombres que se han distinguido por su lucha en beneficio del país. Fotos: Gildardo Solís. Archivo EL UNIVERSAL.

Fuentes: