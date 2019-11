Texto: Edward Fernando Salinas

"Mídete con los grandes y serás un grande”

Vince Lombardi

Este año se escribe un capítulo más de la National Football League (NFL) con la celebración de la mítica temporada número 100 y nuestro país será parte de esta gran historia.

Los aficionados de los emparrillados han podido disfrutar de grandes juegos en tierras aztecas; esta será la cuarta ocasión que se efectúa un partido de temporada regular en México y la décimo primer ocasión a lo largo de la historia.



Majestuosa vista desde las gradas del Estadio Azteca durante el encuentro disputado entre Oakland Raiders vs Houston Texans en 2016 | Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Originalmente el primer partido que estaba presupuestado para jugarse en México sería el 11 de agosto de 1968 en el Estadio Azteca, en donde se enfrentarían los Detroit Lions ante Philadelphia Eagles, pero días antes, el director de fútbol del Distrito Federal, Ricardo Medrano, comunicó que el evento se había cancelado sin dar explicación alguna, aunque mucho se especulaba que el clima político de las manifestaciones estudiantiles de aquel año, había sido uno de los factores decisivos.

Javier Trejo Garay, analista y narrador del programa NFL Live de ESPN, comenta: “tal es la importancia de estos juegos que en México se han transmitido a través de 5 señales diferentes en simultáneo: dos canales de ESPN, Fox, TV Azteca y Televisa. El público mexicano es un gran conocedor de este deporte, si bien en ocasiones no vienen los equipos de los que son seguidores, sí generan gran expectación, por eso no es de extrañar que se llene el Azteca”.

Accidentado comienzo:

New Orleans Saints vs Philadelphia Eagles (05 de agosto de 1978)

Con este juego comenzaría la historia de la NFL en México, el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, más tarde conocido como Estadio Azul, fue el primero en albergar un duelo de NFL.



Resultarían ganadores los New Orleans Saints en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.



“El primer juego de aquel lejano 1978, hace más de 40 años, fue realmente muy significativo, aunque fuera partido de exhibición y pretemporada, pues la NFL llegaba por primera vez a nuestro país”, afirma Javier Trejo Garay.

Los Saints contaban entre sus filas con Archie Manning, quien haría lo propio consiguiendo la victoria por marcador de 14-7 ante los Eagles, a pesar de que las condiciones del inmueble no eran las más óptimas.

Noche triste para Aikman:

Dallas Cowboys vs Houston Oilers (15 de agosto de 1994)

Este juego formó parte del American Bowl, una serie de partidos de exhibición que la NFL había decidido llevar a cabo fuera de los Estados Unidos desde 1986, con la finalidad de ganar popularidad y promover el futbol americano en otros países.

Los Dallas Cowboys llegaban como los vigentes campeones, tras haberse coronado en el Super Bowl XXVIII y tendrían frente a unos aguerridos Houston Oilers, actualmente conocidos como Tennessee Titans.



El legendario quarterback Troy Aikman ganador de tres trofeos Vince Lombardi (XXVII, XXVIII, XXX) jugó en el Estadio Azteca en 1994 | Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.

"México es un país muy importante, no solo en lo deportivo, también como negocio; es el primer lugar donde la NFL voltea, por la cercanía, por ser un socio comercial importante y porque la afición les ha respondido enormemente", añade Ricardo "Tirus" Bravo, narrador y comentarista de Claro Sports y MARCA Claro.

A pesar de estar bajo la mano del quarterback legendario Troy Aikman, quien disputaría los primeros dos cuartos; los Dallas Cowboys cayeron por marcador de 6-0 ante los Oilers, gracias a dos goles de campo del pateador Al Del Greco. En un duelo que estuvo marcado por accidentadas condiciones de la cancha tras haber llovido previo y durante el partido.

Este juego marcaría historia, pues se impondría récord de asistencia a un partido de la NFL, siendo la cifra oficial 112 mil 376 aficionados los que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula.

El único fuera de la Ciudad de México:

Dallas Cowboys vs Kansas City Chiefs (05 de agosto de 1996)



Dos años más tarde los Cowboys regresaban a nuestro país, pero en esta ocasión el juego se efectuaría en Nuevo León, en el Estadio Universitario.

De nuevo caerían por marcador abultado de 32-6 frente a los Kansas City Chiefs, ante una afición de más de 45 mil aficionados al deporte de los emparrillados.



Los Kansas City Chiefs ganaron ante los Dallas Cowboys en su visita a México; en el primer y único juego, a la fecha, en disputarse fuera de la Ciudad de México. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.

Arturo Carlos considera que por el momento solo el Estadio Azteca es apto para tener la presencia de un partido de NFL, ya que “se requiere una infraestructura con características completamente diferentes a las de un partido de futbol. Los estándares de la NFL son altos, es una logística impresionante; aunque Monterrey podría tener eventualmente en el futuro, un juego por la cantidad de afición, así como la cercanía con Estados Unidos, quizá es algo que deberían considerar en un futuro, pensando también en el próximo mundial de futbol que se celebrará aquí en México (Copa Mundial de Futbol 2026 México - Estados Unidos - Canadá)".

Duelo de poder a poder, Marino vs Elway:

Miami Dolphins vs Denver Broncos (04 de agosto de 1997)



Uno de los equipos más queridos en México, los Miami Dolphins ganarían en su presentación en México aquel 1997, en gran medida por su quarterback Dan Marino. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.

En un duelo sumamente interesante se enfrentarían los Broncos que llegaban liderados por John Elway, que meses más tarde conseguirían coronarse en el Super Bowl XXXII; mientras que los Dolphins, tenían como principal figura al legendario quarterback Dan Marino.

"Traer equipos con renombre engrandece el espectáculo y más si tienen figuras como las de ese año, que permitieron fomentar el crecimiento de la afición. Además, tenemos una larga historia de futbol americano en México y eso hace que la gente se interese y conozca acerca de este deporte", analiza "Tirus" Bravo.



Poco pudieron hacer los Denver Broncos aquella tarde de 1997, perdieron el encuentro ante los Miami Dolphins, a pesar de contar con John Elway | Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.



Los de Miami arrasaron y pusieron el marcador 38-19 dejando un grato sabor de boca para los 104 mil 209 aficionados congregados en el Coloso de Santa Úrsula, que nuevamente habían logrado una gran respuesta de asistencia. La peculiaridad fue la participación del receptor mexicano Marco Matos, quien vistió los colores de los Denver Broncos.

Bledsoe hace los honores:

Dallas Cowboys vs New England Patriots (17 de agosto de 1998)

Para el año siguiente, y por tercera ocasión, los Dallas Cowboys pisarían territorio mexicano y sufrirían nuevamente un descalabro, quedando el marcador 3-21 ante unos brillantes Patriots guiados por el quarterback Drew Bledsoe.

La afición también hizo lo propio, con una entrada de 106 mil 424 personas en el estadio; además el mexicano Marco Matos nuevamente tendría aparición, pero en esta ocasión lo haría con el equipo de Dallas, fue ovacionado por los asistentes.



Drew Bledsoe se llevaría las palmas, encaminando a los Patriots a la victoria. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.

"En México tenemos tanto conocimiento sobre este deporte y gran cantidad de aficionados que nuestro país podría tener sin problema una franquicia y así tener este tipo de partidos de manera más regular", explica Trejo Garay.

Manning frente a una cortina de acero: Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts (19 de agosto de 2000)

En un encuentro que resultaría sumamente reñido, es como se dio la presentación de uno de los equipos más populares en el país, los Pittsburgh Steelers, ante los Indianapolis Colts.

Los Steelers llegaban con grandes jugadores como Jerome Bettis, Dermontti Dawson, Joey Porter, Hines Ward y Alan Faneca que serían incluidos, años más tarde, entre los mejores de todos los tiempos del equipo de Pittsburgh.



En un partido sumamente cerrado, los Indianapolis Colts lograron la victoria, guiados por Payton Manning (Jersey 18). Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.

A pesar de ello, los Colts saldrían avante con marcador de 24-23 en una noche electrizante del joven Payton Manning, actualmente reconocido como uno de los mejores quarterbacks en la historia del deporte.

"El American Bowl poco a poco se fue abriendo a los equipos más populares como Denver, Miami o Pittsburgh; y eventualmente se fueron creando las condiciones y la posibilidad de traer un partido de temporada regular al país", reconoce Arturo Carlos, narrador y comentarista de los Pittsburgh Steelers en Español.

Llega la ansiada victoria en México para los de la "Estrella solitaria":

Dallas Cowboys vs Oakland Raiders (27 de agosto de 2001)

En esta cuarta visita de los Dallas Cowboys por fin llegaría la ansiada victoria, con un contundente 21-6 sobre los Raiders de Oakland, que lograron una gran conexión con el público asistente.



Los Dallas Cowboys por fin conseguirían la victoria en su cuarta visita a México. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL.

Las gradas del Estadio Azteca se vieron pintadas con plata y negro, por los aficionados de los Raiders que vistieron con gran variedad de disfraces característicos del equipo de los llamados “Malosos”.

"México ha tenido un ánimo enorme por la NFL, es uno de los máximos espectáculos que ha podido venir a nuestro país. Lo que ayuda en gran manera al crecimiento de este deporte, definitivamente, son las transmisiones de televisión cada fin de semana; probablemente en nuestro país hay más aficionados de algunos equipos, inclusive más que en sus propias sedes, se cuentan por millones", expresa Ricardo "Tirus" Bravo, narrador y comentarista de Claro Sports y MARCA Claro.

Récord en el primero de temporada regular: San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals (02 de octubre de 2005)

Este fue el primer juego de temporada regular que se disputaba fuera de los Estados Unidos; México nuevamente sería el anfitrión y respondería de la mejor manera. Pues impondría récord de asistencia para un juego de este tipo, con una cifra oficial de 103 mil 467 aficionados presentes, que ostentaría hasta 2009, cuando los Dallas Cowboys inauguraron su nuevo estadio.



Robert Griffith (Safety) de los Arizona Cardinals ondeó la bandera de México al entrar a la cancha del Estadio Azteca. Foto: Pedro Mera (2005)

"Este fue un partido muy especial para mí, por lo que representó; la NFL regresaba después de una larga ausencia, la afición estuvo impresionante con el récord de asistencia; yo narré este partido, fue algo verdaderamente increíble. Me gustó ver cómo entró ese jugador de Arizona (Robert Griffith) ondeando la bandera de México, un momento muy especial y eso permitió que el equipo conectara aún más con la gente", recuerda Ricardo "Tirus" Bravo.

Los Arizona Cardinals impondrían condiciones y dejarían el marcador por 31-14 ante los San Francisco 49ers; en aquella ocasión los Cardinals tenían entre sus filas al mexicano Rolando Cantú (Offensive Guard), pero no vería acción en el encuentro.

"Me tocó estar en el Dallas vs Houston del 94' y en algunos otros juegos, pero me quedo con este duelo del 2005 por la cantidad de aficionados presentes, por ser el primer juego de temporada regular disputado fuera de los Estados Unidos y que marcó un paso importante en el crecimiento internacional de este deporte. Además de poder ver a Larry Fitzgerald, cuando arrancaba su carrera y al quarterback Kurt Warner (ambos de los Cardinals)", recuerda Arturo Carlos.

Llegan los "Monday Night Football":

Oakland Raiders vs Houston Texans (21 de noviembre de 2016)

Tuvieron que pasar 11 años desde el último partido disputado en territorio mexicano, para que la NFL decidiera traer otro duelo de temporada regular, esta vez sería el turno de los Raiders frente a los Houston Texans.



El primer Monday Night Football, los Raiders se impondrían a los Texans 27-20. Foto: AP Photo/Dario Lopez-Mills (2016)

"Para que se presente un juego de temporada regular fuera de Estados Unidos, se requiere que un equipo ceda su partido como local, aquí tenemos el caso de los Raiders, los Rams o los Chargers y en Reino Unido lo vemos con Jacksonville" explica Arturo Carlos.

Este encuentro sería el primer partido del Monday Night Football que se disputaría fuera de territorio estodounidense, los Raiders se llevarían la victoria por marcador de 27-20 ante los Texans.

Mejores momentos del juego entre Raiders vs Texans | Estadio Azteca

Brady y nada más:

Oakland Raiders vs New England Patriots (19 de noviembre de 2017)



Con un Brady en estado puro, los New England Patriots se impondrían por marcador aplastante de 33-8 ante unos Oakland Raiders que poco pudieron hacer en el que sería el tercer juego de temporada regular en el país.

“Lo de Brady es especial, ver a un jugador con 5 anillos de Super Bowl en ese entonces (ahora con seis: 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) fue algo histórico no sólo por la calidad, sino porque para muchos es el mejor quarterback de todos los tiempos, haberlo visto en la cancha del Estadio Azteca en un partido de temporada regular, fue un gran privilegio”, expresa Trejo Garay, analista y comentarista del programa NFL Live de ESPN.



Tom Brady ganador de 6 anillos de Super Bowl (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018) jugó en el Estadio Azteca en 2017. Foto: Buda Mendes / Getty Images / AFP

Además del quarterback Tom Brady, esa noche también brillaron Dion Lewis, Danny Amendola, Rob Gronkowski, Brandon Cooks y el pateador Stephen Gostkowski quien marcó cuatro goles de campo (tres más en los touchdown).

"Ver a Tom Brady en la cancha en un juego de temporada regular en México, es algo de lo más trascendental y emblemático en el recuerdo de los aficionados a este deporte, además de haberlo visto ganar de una forma tan contundente", expresa Arturo Carlos.

Mejores momentos del juego entre Raiders vs Patriots. Estadio Azteca.

El partido que pudo haber sido:

Los Angeles Rams vs Kansas City Chiefs (19 de noviembre de 2018)



En un partido que resultaría histórico los Rams se impondrían 54-51 ante los Chiefs, México se perdió la oportunidad de presenciar este juego en el Azteca. Foto: AP Photo /Marcio Jose Sanchez.

Este juego estaba programado para el 19 de noviembre de 2018, pero el martes 13 del mismo mes se cancelaría por las malas condiciones que presentaba el césped del Estadio Azteca, por lo que se determinaría cambiarlo de sede al estadio Los Angeles Memorial Colliseum; en lo que fue uno de los mejores partidos de los últimos tiempos, ambos equipos superaron la marca de los 50 puntos (LA Rams 54-51 KC Chiefs).

“Es una pena que no hayamos podido presenciar este juego en México, debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Azteca; fue prácticamente el Super Bowl LII y medio, en donde ambos equipos llegaron hasta la final de Conferencia, incluso los Rams llegaron a la final del Super Bowl LIII”, analiza Trejo Garay.

Juventud contra experiencia, Mahomes vs Rivers:

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs (18 de noviembre de 2019)

En un duelo que promete ser electrizante, Los Angeles Chargers llegan con marca de 4 ganados - 6 perdidos y medirán fuerzas ante los Kansas City Chiefs que llevan 6 ganados y 4 perdidos, en una edición más del Monday Night Football en el Estadio Azteca. Ambos equipos de la Conferencia Americana Oeste (AFC West).



Patrick Mahomes será el jugador a seguir durante la edición del Monday Night Football 2019 en el Estadio Azteca, llega como MVP. Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports (2019)

"Será una locura, la gente va a salir feliz, con cualquiera que sea el resultado; ver a Patrick Mahomes (Chiefs) será sensacional, es uno de los quarterbacks que atrae los reflectores actualmente y que está destacando en la NFL, llega como el jugador más valioso; enfrente estará Philip Rivers (Chargers), viene haciendo las cosas bien y lleva muchos años adaptado a los Chargers", finaliza Ricardo "Tirus" Bravo.

Las cartas fuertes de los Chiefs, guiados por el head coach Andy Reid, son el quarterback Patrick Mahomes que suma 2 mil 626 yardas por aire; los receptores Tyreek Hill y Mecole Hardman, así como los corredores Lesean McCoy y Damien Williams. Además en la defensiva los linebackers Damien Wilson, Anthony Hitchens y el esquinero Charvarius Ward que suman más de 50 tacleadas cada uno.



"Esperamos un muy buen partido, la gente va a voltear a ver la ofensiva de los Chiefs que ha estado en playoffs en los últimos años, aunque no hay que descartar a los Chargers, así es que será un juego parejo y atractivo para la afición", finaliza Arturo Carlos.

Por su parte los Chargers del head coach Anthony Lynn, tiene entre sus jugadores a seguir: al quarterback Philip Rivers que es líder de yardas por aire en lo que va de la temporada, suma 2 mil 816 yardas; los corredores Austin Ekeler y Melvin Gordon, además del linebacker Thomas Davis con 78 tacleadas hasta el momento.



Philip Rivers cargará con la responsabilidad de los Chargers, que buscarán la victoria en la que será la primera visita del equipo de Los Angeles a México. Foto: AP/ Marcio Jose Sanchez.

“Los juegos divisionales (AFC Oeste) siempre se juegan con mayor intensidad, por lo que podremos disfrutar de un buen partido, aunque Los Angeles Chargers llegan con récord negativo y enfrente tiene a Kansas City que con el regreso de Mahomes podría no ser suficiente”, considera Javier Trejo Garay.

Han pasado 41 años desde aquella primera vez en que la NFL hizo su presentación en México; una relación que ha tenido tropiezos, pero que ha resultado un completo éxito, como negocio, como espectáculo, entretenimiento y que han disfrutado los millones de mexicanos aficionados al deporte de los emparrillados.

Nuestra foto principal es de 1994, se aprecia el juego de la victoria de los Houston Oilers 6-0 ante los Dallas Cowboys. Aquel juego impondría récord de asistencia con una cifra oficial 112 mil 376 aficionados. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.

En la imagen comparativa: Los New Orleans Saints ante Philadelphia Eagles, fue el primer partido en México, en 1978; la foto del 2000 es de Payton Manning el gran vencedor de la noche frente (Jersey 18) en un partido reñido frente a los Acereros. Archivo/ EL UNIVERSAL.

Fuentes: