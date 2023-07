Lomas Verdes, el sueño que no fue y se confunde con Satélite

Sin lugar a dudas, se trata de una de las zonas más transitadas hacia el norte de la capital por conectar con municipios mexiquenses como Naucalpan o Tlalnepantla, por mencionar solo algunos. Una zona que escuchamos mucho, pero conocemos poco es la de Lomas Verdes, y del famoso hospital homónimo que, a decir de los colonos tomó su nombre justamente de la Avenida Lomas Verdes por encontrarse en tan importante vía.

Para ahondar en esta área del estado de México platicamos con el ingeniero Civil Óscar Minor García egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien siempre ha vivido en esta zona y empieza describiendo los antecedentes de Lomas Verdes.

Dice que en el lugar que actualmente ocupa Lomas Verdes existían décadas atrás ranchos y pequeñas haciendas como La Soledad y Santa Cruz (Santa Cruz del Monte en mapas antiguos). Inició a fines de los años 60 a un lado de Ciudad Satélite, después del éxito de éste y otros fraccionamientos como Boulevares y San Mateo y como un proyecto de vivienda unifamiliar de nivel medio.

Lee también: A 60 años de Satélite, “La Ciudad del Mañana” que falló

El ingeniero cita que el regente capitalino Ernesto P. Uruchurtu prohibió la construcción de nuevas subdivisiones residenciales en los límites del entonces Distrito Federal. Dicha restricción motivó a los desarrolladores inmobiliarios a trasladar sus intereses hacia el cercano Estado de México.

El Ejido de Oro, entre la avenida Lomas Verdes (arriba) y la zona del actual Parque Naucalli, Comercial Mexicana Bulevares y Las Torres. 1976.Foto: Archivo Fotográfico de Cd. Satélite en el Tiempo.

Estas contingencias condicionaron la elección del área de los proyectos de Ciudad Satélite y Lomas Verdes, ambos ubicados en los relieves del noroeste del municipio de Naucalpan de Juárez, por ello Ciudad Satélite, diseñado por Mario Pani, fue “el primer pueblo nuevo en elevarse en la órbita de la capital, dividido en unidades habitacionales autónomas llamadas supermanzanas.

El proyecto se apoyó en la comunicación que Ciudad Satélite ya tenía con el Distrito Federal por medio del Boulevard Manuel Ávila Camacho, y para el que se construyó específicamente la super avenida Lomas Verdes, con sus tres carriles ininterrumpidos por sentido.

Lee también: Así surgió la singular torre de Tlatelolco y sus 47 campanas

Hoy Lomas Verdes se conforma por las colonias La Alteña I, II y III, Lomas Verdes de la sección I a la V, otras áreas que colindan son San Mateo, la zona del Cristo, Satélite y Naucalpan centro. Al norte limita con Atizapán y al sur con Naucalpan de Juárez.

Conjunto La Alteña I, parte del plan maestro para Lomas Verdes, (Barragán, Sordo, Wiechers - 1964-67). Imagen: icaronycteris en Tumblr.

La idea original era una inspiración europea

El ingeniero Minor García cuenta que según una entrevista que le fue realizada alguna vez al arquitecto Juan Sordo Madaleno, la primera parte del proyecto la diseñaron él y el arquitecto Luis Barragán. La desarrolladora fue una firma italiana llamada Ediltecno, quienes contrataron a Sordo y a Barragán en 1968.

Como parte del proceso de diseño, los arquitectos visitaron nuevos desarrollos en construcción en Roma, Milán, Estocolmo, Londres y París, inspirándose para la idea de nueva ciudad que tenían en mente.

Lee también: Esculturas y construcciones que antes fueron rechazadas

Según era su intención, todas las casas deberían tener vista hacia una parte ajardinada, pues las calles y las casas seguían las curvas de nivel del terreno. El proyecto original se erigía alrededor de una plaza principal con edificios gubernamentales y de oficinas, creando una ciudad autosuficiente.

Los arquitectos se encargaron en 1973 del diseño de la primera etapa, que incluía las zonas residenciales de Alteña I, Alteña II y Tabaquitos. Esta etapa se construyó ese mismo año y se terminó al siguiente. Entre las modernidades del proyecto original estaban el cableado eléctrico subterráneo, así como servicio telefónico.

La avenida Adolfo López Mateos y la avenida Lomas Verdes en los años noventa. Al centro de la toma, una de las típicas casas del Fraccionamiento Lomas Verdes. Ahora esa casa es una farmacia de cadena. Imagen: Archivo Fotográfico de Cd Satélite en el Tiempo.

Por desgracia y por discrepancias que surgieron entre los arquitectos acerca de la idea del fraccionamiento y la densidad que los desarrolladores querían, el diseño lo terminó por realizar el arquitecto José Ignacio de Abiega y el proyecto de baja densidad rodeado de árboles y naturaleza, se distorsionó hacia lo que hoy es el fraccionamiento de Lomas Verdes. Allí se difuminó el proyecto de dos de los más grandes exponentes de la arquitectura mexicana del siglo XX.

Sin embargo, con el tiempo el fraccionamiento fue adquiriendo su propia identidad. Mientras, en la parte baja, pegada a periférico abrió el centro de diversión Skatorama en la zona de Santa Cruz Acatlán en 1978, que incluyó una pista de go-kart y otra de hielo, al más puro estilo americano de los años 80.

El ingeniero Minor, quien tiene maestría en Análisis Estructural de Edificios Históricos en Barcelona y Praga, recuerda que el juego “La Telaraña” también estaba en la misma zona y fue de las primeras atracciones de lo que en los 90 fue “Divertido”, que más tarde se pasó a la zona de Las Américas; en tanto que la pista de hielo de Lomas Verdes, que estaba junto al Bazar de Lomas Verdes, cerró en 2019.

Cesar Delgado en Skatorama, años ochentas. Imagen: Museo del Skate México / Cd Satélite en el Tiempo.

El hospital de traumatología de Lomas Verdes comenzó su construcción en 1978 y terminó en 1980. En 1982 abrió el campus de la UVM de Lomas Verdes. Poco a poco esta zona al norte de la ciudad de México se consolidó como un centro habitacional, de trabajo, estudio y de entretenimiento, con referentes de una época guardada en la memoria de los jóvenes de los años 80, concluye el ingeniero Minor.

Recuerdos de Lomas Verdes en los 70 y 80

En entrevista, el fundador y administrador de la página “Ciudad Satélite en el Tiempo” en Facebook, Alejandro Vela Padilla, considera que varias personas están buscando residencia aquí quizá “para salir de la zona céntrica de la ciudad, huyendo un poco del tráfico, la inseguridad y la mala planeación”.

Hoy visita la capital solo dos veces al mes y por cuestiones de trabajo. Dice que es común llamar a los residentes de esta área Satelitenses o Satelucos.

Entre sus primeros recuerdos de niño está haber visto la avenida Lomas Verdes a medio construir, al igual que la avenida López Mateos, antes de ser tan amplia como lo es ahora y es que “a veces recogíamos a unos compañeros de distintos grupos y años escolares” que también iban al Colegio Cristóbal Colón, fundado en el curso escolar 1970-1971, donde él ingresó como parte de la segunda generación en 1971, centro escolar que desde entonces es muy famoso en la zona.

Uno de los puntos de referencia en Lomas Verdes, desde su fundación en los años setenta, es el Colegio Cristóbal Colón. Foto: Alejandro Vela.

Dice que en los alrededores del Colegio Cristóbal Colón en los años setenta, cuando él cursó la primaria, “no había ni una sola construcción cercana, a lo lejos se veía un tanque de agua, bastante grande. El área que ahora ocupa Jardines de Satélite era una cañada, con un río de agua pura en la parte más baja. Había grutas y no era raro encontrar fósiles”.

Para él, la razón por la cual los habitantes, tanto de la Ciudad de México como de las zonas de Lomas Verdes y Echegaray consideren a estas áreas como Satélite en general, es que “todos esos fraccionamientos, alrededor de Satélite, surgieron gracias a éste, y por haber sido en sus principios algo así como una isla lejos de la ciudad, la gente se identificó como satelitense. Por sentirse parte de estos nuevos fraccionamientos ´satélite´ alrededor de la ciudad.

Vela Padilla, quien en su página de Facebook tiene más de 15 mil seguidores, recuerda que de joven le gustaba ir a Skatorama y a “Divertido”, con su atracción de “La Telaraña”, que estaba donde hoy vemos el Home Depot. Los fines de semana, en esa misma área se hacían conciertos de rock. También había un mini golf.

Parte de la maqueta del Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes. Se ven las oficinas, el auditorio y el área de los salones y laboratorios de la secundaria. Imagen: Una Vida Moderna / Ciudad Satélite en el Tiempo.

Años después visitaba la pista de hielo que cerró hace cuatro años. Comparte que antes, al igual que ahora, era común acudir y pasear el fin de semana en el bazar de Lomas Verdes, que todavía sigue en el mismo sitio; dice que fue una de las copias que surgieron a raíz de los bazares de Polanco, Pericoapa y otros, al sur de la Ciudad de México.

También existió el enorme Centro Comercial “Acrópolis”, hoy una plaza abandonada y en ruinas y la Heliplaza, que dejó su lugar para consultorios en vez de locales comerciales.

“Los únicos cines que recuerdo estaban en la plaza Lomas Verdes, antes de los que ahora hay en el Centro Comercial La Cúspide. De restaurantes recuerdo La Fonda, Los Arcos, desde sus inicios y hasta la fecha. El Burger Boy, donde ahora hay una farmacia del ahorro”, afirma el entrevistado quien se ha vuelto un estudioso de la historia de Satélite, Lomas Verdes y otros alrededores.

Concurso fitness 1991 en Acrópolis, Lomas Verdes. Foto: Michelle Minette Martínez / Ciudad Satélite en el Tiempo.

Como es lógico, Lomas Verdes se ha transformado con el tiempo, a decir de Alejandro Vela “se ha urbanizado mucho, desde el principio fue una zona que contemplaba construir edificios de departamentos, pero ahora son demasiados, y muchos muy pequeños. Ha crecido de forma desmedida y las zonas viejas se han deteriorado mucho”.

Sin embargo, Alejandro considera que todo este crecimiento y con el paso de los años, también ha provocado un incremento de la inseguridad, pues las zonas populares han crecido cerca de las residenciales y para algunas personas es una oportunidad de trabajo, pero para otras es una forma de hacerse de bienes “mal habidos”.

Vela Padilla nos comenta como un dato curioso que generalmente los vecinos de Satélite, Lomas Verdes y Echegaray echan raíces en esa zona. “Los hijos, como yo, de las personas que llegaron a estrenar y vivir en Satélite, cuando se casaron, se empezaron a ir a Lomas Verdes, a La Concordia principalmente, y empezaron a construir departamentos y casas dúplex, que eran caros, pero menos caros que una casa en el Satélite de esos ayeres”.

Concluye diciendo que por mucho tiempo “lo que nos diferenciaba de la CDMX era que en los semáforos no había ambulantes, ni pordioseros y en las zonas comerciales no había los llamados viene viene y, por descuido de las autoridades, ahora no hay un control sobre ellos”.

Entrevistas:

Oscar Minor García: Ingeniero Civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría en Análisis Estructural de Edificios Históricos en Barcelona y Praga

Alejandro Vela Padilla: Estudioso en temas históricos de Ciudad Satélite y sus alrededores. Fundador y administrador del sitio digital en Facebook: “Ciudad Satélite en el Tiempo”.

Referencias:

Saravia Campos, L. y Robledo Delgado, F. (1980). Análisis Celular / Lomas Verdes. Imprenta de la División de Estudios de Posgrado, Centro de Investigaciones Arquitectónicas, ENA, UNAM.

Mela, G. (2019). Luis Barragán y Juan Sordo Madaleno: El plan maestro de Lomas Verdes. A&P Continuidad, 6(11).