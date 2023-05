Hip 70, la tienda de discos que fue refugio del rock desde 1968

Dangerous Rhythm en la puerta de Hip 70. Foto del libro 20 años de aventuras Hip 70.

Texto: Daniela Jurado

Fue en el convulso 1968 que Armando Blanco , también conocido como Herman de Witt, un joven de 19 años decidió abrir una tienda de discos de rock donde vendía posters, pines, casetes, camisetas y “chácharas psicodélicas” que traía a México desde Estados Unidos cada 15 días.

El señor Armando Blanco, quien se considera un “cronicador de rock”, enfatiza en entrevista que siempre hay que exagerar la anécdota, dotarla de fantasía; con esa premisa nos comparte sus recuerdos de Hip 70, tienda y foro que tuvo varias sucursales bajo el mismo nombre.

La tienda recibió el nombre de Hip 70 por referencia a los hippies y a la década que estaba por comenzar al momento de abrir. El primer local estuvo en el centro comercial Minimax Pistahielo. Luego abrió dos sucursales en Insurgentes; otra en la Zona Rosa y una más en Satélite.

Armando Blanco, también conocido como Herman de Witt, quien fundó el lugar a sus 19 años. Fotos: cortesía de Armando Blanco.

Antes de ser un espacio para tocadas era sólo una tienda en la que se vendían discos y parafernalia musical, después cada viernes y sábado se realizaban conciertos .

La banda de casa era Sacudobotas integrada por Horacio Reni, “El Peli” (hermano de Armando Blanco), Jorge y Marino. También ahí se presentó Sombrero Verde , antes de ser Maná , Javier Bátiz , Cecilia Toussaint y desde los Ángeles, California, el grupo Canned Heat que tocó en mayo de 1980.

Exterior de Hip 70. Fotos: Cortesía Armando Blanco.

“La tienda era abajo y en la parte de arriba era el foro donde cabían 300 personas. Yo estaba en la tienda hasta las ocho de la noche y luego me subía al club. Cerrábamos a las 12 para que los muchachos alcanzaran el Metro”, dijo Armando.

El lugar donde nació el punk

“En las compañías de discos y en la Radio, tanto AM, como en FM ignoraban el rock , hacían oídos sordos al nuevo movimiento”, escribió Armando en su libro 20 años de aventuras Hip 70 .

Publicidad de Hip 70 en la revista La edad del rock de 1971. Foto: cortesía de Toño Pantoja.

Publicidad de Hip 70. Fotos: Facebook.

A propósito de que a pocos pasos de la tienda estaban las instalaciones del grupo radiofónico Núcleo Radio Mil surgió una colaboración en la que el dueño de Hip 70 ayudaba en la programación musical a cambio de publicidad . Agustín Romo Ortega fue uno de los locutores que presentaron las canciones y datos que Armando daba a la emisora.

También hablamos con el músico Piro Pendas , quien nos contó que cuando tenía 13 o 14 años compró en Hip 70 los discos The Low Spark Of High Helled Boys de Traffic y Live At Leeds de The Who.

Una bolsa de Hip 70, sucursal Zona Rosa. Foto: Cortesía de Rodolfo Arana López.

Nota del concierto de Canned Heat en Hip 70 publicado en la revista Conecte. Foto cortesía: José Luis Pluma.

Luego Piro Pendas tocó en el Hip 70 de San Ángel con su grupo Dangerous Rhythm . “Desarrollamos una buena relación con Armando Blanco y de ahí surgió su interés por producir nuestro primer LP, nosotros ya teníamos un sencillo y un EP que habíamos sacado con discos Orfeón. De hecho, el único disco que existe de la banda es una producción de Discos Hip 70 el cual tiene 12 canciones”, comentó Piro.

Disco de acetato de Dangerous Rhythm producido por Hip 70. Foto: Daniela Jurado.

“Era un lugar bastante agradable para tocar. Había veces que Armando nos decía que si queríamos que nos pagara con dinero o en discos. Entonces bajábamos a la tienda y nos agarrábamos siete u ocho discos cada quien, y salíamos felices de la vida”, finalizó el cantante de Ritmo Peligroso .

Jóvenes en el concierto de Dangerous Rhythm el 19 de septiembre de 1980 en el Hip 70 de San Ángel. Fotos: Cortesía / Armando Cristeto Patiño.

Por su parte, la actriz Ariane Pellicer nos compartió que conoció por primera vez el Hip 70 cuando Piro Pendas hizo una suerte de performance donde quemó discos afuera de la tienda en Insurgentes a finales de 1979.

“Era una tienda padrísima. La pasábamos bomba. Siempre había grupos muy buenos como Pijamas a go go . Recuerdo de manera especial a Size , porque yo era de las go go girls estábamos en todos los shows con diversas coreografías. Yo creo que lo que distingue a Hip 70 es que empezó un movimiento, ahí comenzó el punk ”, finalizó Ariane Pellicer.

Quema de acetatos en Hip 70 de San Ángel. Foto del libro 20 años de aventuras Hip 70.

En la foto de la izquierda, Herman Witt en las afueras del Hip 70 durante la quema de discos de Disco Music; a la derecha, su libro 20 años de aventuras Hip 70, publicado en 1994. Fotos: Cortesía de Armando Blanco. Diseño web: Luis Morales.

Ariane Pellicer. Foto: cortesía Ariane Pellicer.

El músico Alex Lora recuerda que tenía alrededor de 15 años cuando iba como cliente a comprar discos y a jugar con Armando Blanco en los carritos eléctricos que había en la Pistahielo, al lado de la tienda, donde ahora está Plaza Inn.

Además comentó que una distinción de la tienda era que tenían discos importados que solamente ahí se conseguían. Respecto al disco El TRI en vivo en el hip 70 de México dijo que se trató de una grabación “pirata”, “no sabíamos que nos estaban grabando. De haber sabido hubiéramos tratado de tocar menos feo”, dijo el cantante de “Chavo de onda”.

Alex Lora y Armando Blanco. Fotos: Cortesía Armando Blanco.

Disco El TRI en vivo en el Hip 70 de México. Foto: Daniela Jurado.

“Lo padre era que siempre había otros músicos como Horacio Reni, Kenny, Javier Bátiz. Al final de las tocadas con los músicos que estaban como público se armaba el palomazo. Hip 70 sentó precedente, ahí nacieron las principales bandas de rock de México . Bandas que marcaron todo un movimiento”, concluyó Alex Lora.

Sello de los discos de Hip 70. Foto: cortesía de Carlos Bautista.

En la mira de las autoridades

De acuerdo con Armando Blanco desde que Hip 70 abrió sus puertas estuvo en la mira de las autoridades, quienes llegaron a romper los cristales de una de las tiendas, disparar en alguno de los conciertos e incluso en una ocasión entraron con la intención de cortarles el cabello largo , pues en ese entonces era mal visto que los hombres anduvieran así.

Aunado a lo anterior, la tienda de la Zona Rosa se cayó tras los sismos de 1985 , luego vino la devaluación del peso y con ella un problema de especulación inmobiliaria. “Nos sacaron a patadas”, dijo Armando. Aún con todo eso el concepto Hip 70 estuvo 20 años funcionando y son muchos los que lo siguen recordando hasta el día de hoy.

Anuncio publicado en EL UNIVERSAL el 25 de junio de 1978, donde Armando blanco invitaba a ver en vivo a Ther Rolling Stones en California. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

“El Rock and Roll es una música para bailar, pero también para reír y llorar. Las tocadas son sagradas, un rito, una fiesta. Dejamos de ser tú y yo para ser un gran nosotros. El rock se convirtió en un refugio seguro contra la violencia que se vivía en esos tiempos ”, concluyó Armando Blanco dueño de Hip 70.

Un concierto de la banda Size en los años 70, en Hip 70. Foto: documental Aquí no pasaba nada de Pilar Ortega.

