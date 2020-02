Raúl Allegre: el mexicano dos veces campeón del Super Bowl

Texto: Edward Fernando Gonzaga

Todos los que tienen la oportunidad de llegar a practicar un deporte, aspiran a conseguir victorias, logros, campeonatos y poder ver materializados sus sueños de estar en lo más alto del deporte.

Dentro del futbol americano son pocos los mexicanos que pueden presumir haber disputado una final de Super Bowl, están los casos de Rafael Septién (Dallas Cowboys, Super Bowl XIII), Frank Corral (Los Angeles Rams, Super Bowl XIV) o José Portilla (Atlanta Falcons, Super Bowl XXXIII).

Pero solo hay dos jugadores mexicanos que han podido alcanzar la gloria al resultar campeones: Efrén Herrera, con los Dallas Cowboys en el Super Bowl XII y el dos veces ganador Raúl Allegre en los Super Bowl XXI y XXV con los NY Giants.

Nacido el 21 de febrero de 1959, en Torreón Coahuila; Raúl Allegre es uno de los jugadores mexicanos más destacados en el futbol americano. A lo largo de nueve años de carrera como jugador, de 1983 a 1991, pudo defender los colores de los Baltimore Colts (ahora Indianapolis Colts), los NY Giants y los NY Jets en la NFL, logrando un alto porcentaje de goles de campo conseguidos como pateador profesional.

En entrevista para Mochilazo en el Tiempo, Raúl Allegre recuerda que su primer contacto con el futbol americano fue un poco circunstancial:

"En realidad hasta los 18 años yo no había visto un partido de futbol americano, ni siquiera por televisión. Crecí en Torreón y al terminar la preparatoria me fui a los Estados Unidos para aprender inglés; terminé en Shelton, Washington.

Cuando llegué era otoño y los deportes que se estaban practicando acá eran el campo traviesa y el futbol americano; me acerqué al entrenador para pedirle la oportunidad y al día siguiente me hizo una prueba como pateador, en donde metí todos los goles de campo que intenté y así me invitaron a formar parte del equipo."



La trayectoria de Raúl Allegre comenzaría en 1983 con los Baltimore Colts y culminaría en 1991 con los Jets de Nueva York. | Foto: Associated Press



Comienza la aventura en la NFL

Desde sus inicios mostraba grandes condiciones en el terreno de juego, al conseguir un buen número de goles de campo, que lo llevarían a despertar el interés de las universidades para dar el salto al futbol colegial para más tarde incursionar en la máxima competición del futbol americano en la NFL.

"Después de la primera temporada, el entrenador pensó que yo tenía el talento para jugar a nivel colegial; en la primavera hizo un video y lo distribuyó por todo el noreste de Estados Unidos y a alguien de la Universidad de Montana le interesó, así que me ofrecieron una beca y estudié por dos años”, recuerda.

Sin embargo, relata que aquella universidad no contaba con la Facultad de Ingeniería Civil, que era la carrera que él quería, por lo que se dirigió a la Universidad de Texas donde jugó en 1981 y 1982, fue cuando lo buscaron representantes de los Vaqueros de Dallas.

Así fue como en 1983 firmó con ellos como agente libre y lo transfirieron a los Potros de Baltimore, así comenzaría la carrera de este campeón en la NFL.

Ya instalado con los Baltimore Colts, Allegre haría su debut enfundado en el jersey número 2 que lo acompañaría a lo largo de su carrera.



Con los Gigantes de Nueva York viviría su mejor época en la NFL, donde conseguiría dos campeonatos de Super Bowl | Foto: Archivo EL UNIVERSAL

"Una de las anécdotas que más recuerdo- dice- fue mi primer partido con Baltimore, abrimos contra Nueva Inglaterra (Patriots) y terminé metiendo tres goles de campo, incluyendo uno de 52 yardas y otro para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra, donde lo ganamos. A nuestro regreso, el aeropuerto estaba repleto por la gente, éramos como los Beatles y yo era el foco de atención del público y la prensa, es un recuerdo muy grato".



El camino al Super Bowl

Después de jugar con los Colts, Raúl defendería los colores de los NY Giants en la temporada 1986 hasta principios de 1991; equipo con el que viviría la etapa más importante en su andar como jugador profesional de la NFL al conseguir dos trofeos Vince Lombardi.

Las buenas actuaciones comenzaban a darse para el mexicano, pero el camino al Super Bowl no sería una tarea sencilla, con partidos sumamente complicados.

"Esa temporada llegué a los Gigantes (NY Giants) para la semana 4; había varios jugadores clave con lesiones y tuvimos muchas dificultades por ahí de la semana 6 hasta la semana 10. En un par de juegos, frente a Minnesota (Vikings, en la semana 11) y Denver (Broncos, en la semana 12), metí nueve goles de campo incluidos dos al final del encuentro para ganar”.

Recuerda que en aquella ocasión tuvieron un juego un lunes por la noche contra San Francisco (49ers, semana 13) el cual iban perdiendo 17-0 y pero lo terminaron ganando, fue cuando pensó que su equipo tenía muy buenas posibilidades de ganar el Super Bowl; “la siguiente semana vencimos a Washington (Redskins, semana 14) un rival complicado; el equipo entraba en ritmo y así empezábamos a dominar y a arroyar".

En postemporada nuevamente se enfrentarían a rivales conocidos y lograrían imponerse de nueva cuenta, para llegar a la gran fiesta del Super Bowl XXI en el Rose Bowl Stadium en Pasadena, California.

"En el primer juego de playoffs le ganamos a San Francisco (49ers) con Joe Montana (uno de los mejores Quarterbacks de la historia) y a Washington; ya en el Super Bowl (frente a Denver) tuvimos un inicio complicado, para el tercer cuarto teníamos 26 puntos que nos daban la ventaja y para el último cuarto ya todo estaba decidido, fue una gran satisfacción y una experiencia inolvidable".

El objetivo de aquella temporada se cumplía y así el 25 de enero de 1987, los NY Giants obtenían su primer título en la historia de la NFL a costa de los Broncos de Denver.

Allegre obtuvo su recompensa logrando 5 goles de campo, incluido uno de 21 yardas, consagrándose con su primer anillo de Super Bowl.

Para la temporada 90' - 91', los dirigidos por Bill Parcels, nuevamente alcanzaron a disputar la gran final en lo que sería el Super Bowl XXV, el 27 de enero de 1991; esta vez frente a los Bills de Buffalo, que lucían como los grandes favoritos.



Su primer anillo de Super Bowl lo obtendría en la edición número XXI en 1987 | Foto: Archivo EL UNIVERSAL

En un juego sumamente reñido, los Giants salieron avante por marcador de 20-19, obteniendo su segundo campeonato en el Tampa Stadium en Florida.

"Muchos buenos jugadores no tuvieron la oportunidad de ganar un Super Bowl; es una experiencia que te cambia la vida, saber que fui parte de un equipo campeón, es un gran logro".

Es así como se consumaba el segundo campeonato para los Giants, equipo del que Raúl Allegre defendía los colores.



El final de una carrera

Para la siguiente temporada, Raúl se quedaría fuera de los Giants, pero meses más tarde firmaría con la otra franquicia de la ciudad: los Jets de Nueva York.

"Otra historia que recuerdo fue cuando mi carrera estaba cerca del final en 1991. Había firmado con los Jets y en mi primer juego contra Miami (Dolphins) por el pase a los playoffs, no había tenido la oportunidad de entrenar. Empecé fallando, al final del partido, perdíamos 17-20 y entré para intentar hacer un gol de campo de 44 yardas para mandar el partido a tiempo extra, lo logré y me tocó marcar también en la prórroga y avanzamos a los playoffs esa temporada".

Desde su última temporada con los Giants de Nueva York, las lesiones aquejaban al mexicano, por lo que decidió poner punto final a su paso como jugador profesional de la NFL tras esa temporada con los Jets.

"Me hubiera gustado continuar con mi carrera, pero en aquel entonces sufría de una lesión en una vértebra en la espalda que hasta la fecha me aqueja; y eso me causaba indirectamente otras lesiones".



Análisis y experiencia en transmisiones televisivas

Una vez finalizada su carrera como jugador profesional y con la experiencia obtenida en el terreno de juego, podría aportar un enfoque interesante a las transmisiones de televisión de este deporte. Por lo que fue invitado a participar en distintos programas y narraciones de los juegos de NFL y NCAA (futbol colegial).

"Al terminar mi carrera en la NFL; para el Super Bowl XXVIII que fue en Atlanta, entre Dallas y Buffalo; me invitaron de Televisa a hacer un programa con Toño de Valdés, Pepe Segarra, Enrique Burak y Raúl Orvañanos. Al regresar de ese evento, hablé a la NFL y me dijeron que querían tener un programa en español, el cual llegó a tener muy buenos ratings.

Después me hablarían de los Vaqueros de Dallas para conducir un programa en español; en 2002 me llamaron para hacer un programa en ESPN vía Connecticut (Estados Unidos) de nombre 'NFL Semanal' con Álvaro Martín que salió muy bien y luego me asignaron los partidos del domingo por la noche, hasta la fecha sigo en esta empresa".



El mexicano ha tenido la oportunidad de estar presente en las transmisiones de NFL y NCAA para la cadena ESPN | Foto: Twitter @RaulAllegre

De esta etapa en las transmisiones para la cadena ESPN, el exjugador señala: "Lo que más disfruto, es la preparación, el poder analizar a los equipos, la narración de los partidos y las relaciones que he logrado llevar a lo largo de los años" finaliza.

Raúl Allegre estará una vez más en una final y será testigo del equipo encargado de levantar el codiciado trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LIV, que disputarán los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers este 2 de febrero en Miami, Florida.

Ahora toca el turno de transmitir a los aficionados todas esas emociones y sentimientos que logra despertar este gran deporte de los emparrillados.

