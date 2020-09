Edna Purviance, la compañera de Chaplin antes de que fuera famoso

Texto: Marco Salas

En las primeras décadas de 1900 Estados Unidos creció en la cinematografía debido a que las películas mudas, las cuales se musicalizaban en vivo en la sala de cine con jazz o un piano, ganaban popularidad a causa del nacimiento de los estudios y estrellas de Hollywood.

En una época donde las estrellas del cine eran la novedad, Charlie Chaplin, actor, escritor, guionista y director británico, símbolo del cine mudo de principios del siglo XX, se volvió importante con rapidez gracias al personaje derivado de un payaso de circo o mimo que creó para protagonizar cerca de 70 películas y a que en ellas manifestó los problemas sociales de su época usando principalmente la comedia.



Charles Spencer Chaplin, actor, humorista, guionista, director y productor caracterizado como su personaje Charlie Chaplin en 1915.

Pero la protagonista es Edna Purviance, quien fue primera actriz de los primeros filmes de Chaplin. Originaria de Francia, llegó con su familia aproximadamente el Día de Gracias de 1898 a Lovelock, Nevada, una localidad al este de Estados Unidos a la que se llega atravesando un largo valle situado en medio de dos cadenas montañosas, de acuerdo con una investigación independiente publicada en el blog “Edna Purviance Welcome to Paradise”, de Linda Wada, investigadora de la vida y carrera de la actriz desde 1998.

Wada llegó en la década de los 2000 a Lovelock, describió el pueblo con locales vacíos entre otros desperdigados que estaban cerrando y descubrió que los Purviance compraron el hotel “Singer” como parte de hacer una vida nueva.

Edna dejó el hogar a los 18, en 1913. Dos años después, en 1915, grabó su primera película con Chaplin.

Compara el antes y después deslizando la barra central (clic aquí para ver más grande)

En la imagen antigua se observa el cartel publicitario original de Hollywood en 1923. La segunda foto es del 2015 y muestra el cartel actual del lugar. Fotos: Wiki Commons



Fotografía firmada por Edna Purviance, 1915. Crédito: Wiki Commons

Edna y el inicio de la fama

En una publicación de 1935 este diario difundió que Chaplin y Edna se conocieron en un baile de sociedad en la ciudad de San Francisco. Por otro lado, Wada contó en una corta biografía de la actriz que Chaplin la encontró mientras buscaba a una primera actriz para su segunda película con los estudios Essanay de California. Ella trabajaba como secretaria en aquella ciudad.



Panorámica del estado de California en 1900. Crédito: Wiki Commons

“Peinó los teatros buscando a la chica perfecta, pero no tenía suerte. Según se informa, un asociado de Charles recordó de pronto a la chica de una cafetería que frecuentaba. Esa chica era Edna Purviance”, escribió Wada.

El primer rodaje de Purviance con Chaplin fue Charlot Trasnochador (1915), en el cual interpretó a la esposa del jefe de camareros de un hotel en el cual a ella se le escapa un perro y éste termina en la habitación de Charlot (personaje icónico de Chaplin). Estando ella en la recámara, es descubierta por su esposo y se desencadena el conflicto final. El filme dura cerca de 30 minutos.

Edna y Charlie grabaron más de 30 películas juntos, la mayoría no fueron reconocidas debido a que el director no era tan famoso en ese entonces. Uno de los filmes más populares es El Inmigrante (1917), en la que Purviance hizo de pasajera inmigrante en un barco de vapor que va hacia Estados Unidos y a bordo conoce al protagonista (Chaplin).



Una escena de la cinta El Inmigrante (1917) donde aparecen de izquierda a derecha: Eric Campbell, Charlie Chaplin, Edna Purviance y Henry Bergman.

Otra cinta de gran relevancia es El Chico (1921), el primer largometraje de Charlie. Aquí Edna tiene el papel de una madre atormentada que abandona a su hijo dentro de un coche que está estacionado junto a una mansión. Escribe una nota en la que pide que cuiden de él, pero el vehículo es robado por unos ladrones que cuando notan al bebé, lo abandonan en la calle.

Fue con Una Mujer de París (1923) con la cual alcanzó el título máximo de estrella, aunque sería su última película, acorde con EL UNIVERSAL de 1935. La protagonista, Maire St. Clair (Edna Purviance), sufre de los prejuicios morales de un pequeño pueblo francés en donde se enamoró de un pintor.

“¿Quién puede olvidar ‘Una mujer de París’? Chaplin produjo esa película como tributo a Edna, quien había compartido con él sus primeros esfuerzos cinematográficos. Bajo la dirección de Chaplin, ella escaló alturas dramáticas que nadie había soñado”, recordó uno de los periodistas de este diario el 27 de octubre de 1935.



Los actores Edna Purviance y Carl Miller en una escena de la cinta “Una Mujer de París”, 1923. Crédito: Wiki Commons

Los escándalos alrededor de su carrera

En 1922 murió de un disparo en su casa una promesa del cine: el actor William Desmond Taylor. Las miradas se fijaron en la actriz Mabel Normad, una amiga suya, quien en su declaración corroboró que el actor sufría de dolores estomacales (la supuesta razón de muerte hasta la autopsia), pero después se descubrió que ella lo vio la noche en la que lo asesinaron.



El crimen quedó sin resolver hasta muchos años después, pero en ese entonces los rumores también calificaron de sospechosa a Edna, quien era amiga de Mabel y vivía junto al departamento de Desmond Taylor.



Una publicación de este rotativo, con fecha de 1932, recordó que tras el asesinato de Taylor, los fans le dieron la espalda a Edna. “Cuando la policía mezcló su nombre con cierto suicidio, inmediatamente pasó a pertenecer al rango de las mujeres misteriosas, perdiendo la simpatía de los aficionados”.



Una tarjeta fotográfica firmada por Edna en la década de 1910. Inició su carrera artística a los 20 años al dado de Chaplin. Crédito: Wiki Commons

Otro escándalo ocurrió el Año Nuevo de 1924. Edna, su prometido Courtland Dines y Mabel Normand estaban festejando en unos búngalos rentados por Dines cuando de pronto el chofer de Mabel entró a la habitación y disparó al hombre, según la información de The Lincoln State Journal de 1924, de donde se rescataron las declaraciones.



El chofer llevaba a Mabel hacia un almacén cuando ella decidió pasar a desear feliz Año Nuevo a los búngalos, a las 8.30 p.m. Tras una hora de espera, él entró y vio que “Mabel no estaba en condiciones de quedarse más, la señorita Purviance estaba…bueno, de todos modos, le dije a Mabel que nos íbamos”, dijo.



Ella le dijo que era un aguafiestas, él se puso un poco rudo con ella, Dines tomó una botella y se lanzó hacia el chofer y entonces fue cuando disparó, continuó declarando el chofer a la policía y a los periodistas.



La actriz Mabel Normand en 1916. Crédito: Wiki Commons

La declaración de las actrices es distinta. En el reportaje se menciona que Edna estaba olvidadiza y desconcertada: tenía los zapatos desabotonados y no lo notó hasta que los vio. Al día siguiente, cuando volvieron a tomar su declaración estaba acostada sobre su cama, ataviada en un kimono de orquídeas, con el cabello rubio tristemente alborotado y unos lentes negros para esconder sus ojos.



“Polveaba mi nariz cuando Mabel entró y me pidió un poco. Al salir ella gritó. '¿Por qué ese chofer entró disparando?' Fue todo, sin discusiones, hasta donde yo sé”, declaró la actriz.



Aunque Edna tuvo alivio al ver de nuevo a su prometido en el hospital y lo reencontró con las palabras "O, daddy… is my sweetie hurt?", se sabía que estaba preocupada porque el escándalo podría comprometer su carrera con Chaplin.



El afamado director declaró a The Lincoln State Journal: “pobre, está muy preocupada. No sabe si la voy a despedir. Por supuesto no lo haré, todos nos metemos en problemas. Pero acerca de que tenga el protagonismo en mi próxima película… estamos buscando a una chica más pequeña que Edna, ya sabes cómo funciona el type cast. Nada tiene que ver con esto.”



Edna Purviance y Charlie Chaplin trabajando en 1915. Grabaron más de 30 películas juntos, la mayoría no fueron reconocidas debido a que el director no era tan famoso en ese entonces. Crédito: Wiki Commons

La mala fama en los diarios creció para Edna. Una publicación de este periódico de enero de 1924 habla de una petición por retirar todas las películas de Purviance y Mabel Normand debido al escándalo del tiroteo.



Un mes después, EL UNIVERSAL notificó que en Kansas se prohibieron dichos filmes a causa de que el atentado sucedió en estado de ebriedad durante Año Nuevo, cuando había Ley Seca. La razón: no respetar la ley resultó una enorme falta de respeto al público y niños de Kansas.

Un escándalo más relacionó los apellidos Purviance y Chaplin. Durante el divorcio de Charles con su segunda esposa, Lita Grey, los abogados de ella descubrieron que Edna todavía percibía su sueldo de actriz sin trabajar. La razón es desconocida, pero la exesposa pidió que ese dinero se transfiera a la pensión de sus hijos y no a una actriz, acorde con una publicación de este diario de 1925.

El romance entre el director y su primera actriz era conocido y rumoreado, aunque de ello no hay pruebas. Algunos medios se han referido a Purviance como el primer gran amor de Chaplin, la compañera que lo conoció realmente antes de la fama.

En su investigación, Linda Wada rescató de uno de los libros escritos por el afamado cineasta que en cuanto a Edna, Chaplin tenía sus reservas, pues en su momento estaba inseguro sobre ella, y por lo tanto, inseguro de sí.



Edna y Charles sonriéndose bajo la lluvia durante la grabación de “El Inmigrante” en 1917. Crédito: Creative Commons

Edna y su última película jamás vista

Edna grabó una película llamada Una mujer del mar, dirigida por Joseph von Stemberg y producida por Chaplin. El 15 de diciembre de 1964 este periódico reprodujo el artículo “Las Mujeres… y los Silencios de Charlot” que se publicó en la revista francesa Cinémonde, una de las mejores en su época.



Edna Purviance en 1923. Crédito: Wiki Commons



“Edna mostró innegables cualidades muy diferentes del automatismo de las escenas que ella desempeñó en ‘Una mujer de Paris’ porque el realizador no la obligó a ejecutar falsos movimientos ni adoptar expresiones igualmente falsas”, se lee la publicación mencionada.

Cuando se terminó de grabar, Chaplin mandó rehacer gran parte del filme y al final decidió no distribuirlo. “Si hubieran explotado esa película, sin duda alguna habría cambiado el porvenir de Edna, porque después de este acontecimiento, la carrera de Purviance llegó a su fin”, continúa la publicación.



Edna Purviance en 1927. Crédito: Wiki Commons

Charlie no vio a Edna durante 20 años hasta 1946, cuando rodó un ensayo fotográfico con ella. Se dice que su rostro no había cambiado nada, la misma sonrisa iluminaba su cara y no había perdido nada de su encanto ni de su dulzura.



“Chaplin hizo repetir la escena porque ella no tenía la personalidad exigida por el papel, lo cual se le hizo saber. Yo acompañé a Edna a través de los corredores del estudio, sus ojos estaban bañados en lágrimas porque sabía que aquella era su última oportunidad. La abracé prometiéndole llamarla pronto”, concluyó EL UNIVERSAL.



La corta y alta carrera de Purviance en la cinematografía dejó huella en las películas y cortometrajes mencionados. Según la investigación de Wada, al abandonar la fama, Edna encontró el amor y se casó con un piloto aviador llamado Jhon Squire en 1938.



Una imagen a color de la actriz Edna Purviance, plana de EL UNIVERSAL ILUSTRADO del 2 de septiembre de 1920.



Edna murió el 11 de enero de 1958 a los 62 años a causa de un cáncer de garganta. Fue sepultada en el Memorial Park Cemetery de California. Un año después, en 1959, este diario dio a conocer al respecto: “el año que pasó muchas figuras de fama internacional abandonaron este mundo. Murió Edna Purviance, la rubia compañera de sus primeros filmes y que usted, como yo, seguimos viendo de vez en cuando en la televisión”, se lee en dicho periódico.



Publicación de EL UNIVERSAL del 4 de enero de 1959, donde se menciona la muerte de Edna.

La fama de Edna duró ocho años, los que trabajó para Chaplin, se sabe muy poco sobre lo que hizo después o sobre cómo vivió su vida. Su muerte pasó aparentemente desapercibida entre las noticias universales, aunque el diario digital Reno Gazzete Journal, del estado natal de Purviance (California), rescató la declaración de la directora de la compañía de teatro Aurora Theatre Company, Lena Covello, quien dijo que va más allá de una coincidencia el hecho de que una persona que nunca pudo contar su historia, muriera de cáncer de garganta.

“Nunca pudo contar su historia. Yo creo que merecía el crédito porque es una actriz asombrosa. Actuaba como pocas de su época. Quisiera rendirle tributo porque creo que era una pionera de su industria y además las circunstancias no le permitieron obtener el crédito que merecía”, dijo Covello.

La fotografía principal muestra a Edna y Charles en una escena de la película Una vida de perros de 1918. Crédito: Wiki Commons

Fuentes: