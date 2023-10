El complejo conflicto entre israelíes y palestinos (I)

Para mi hija Jimena, que preguntó sobre estos temas.

El conflicto entre Israel y los palestinos es uno de los más antiguos y complejos del mundo. Esta determinado por causas políticas, religiosas, militares, locales e internacionales. Se inició en 1948 con la construcción del estado de Israel, que llevó de inmediato a la primera guerra contra los países árabes vecinos.

Desde hace mucho, ninguno de los bandos está unificado: en Israel existen al menos dos grandes posiciones. La primera incluiría a los que se podrían llamar centristas, interesados en defender el sistema democrático del país y en llegar a acuerdos con los palestinos. La otra abarca a los distintos grupos de derecha, unos más radicales que otros, encabezados ahora (por mera supervivencia política) por Benjamin Netanyahu, aliado con los grupos religiosos fundamentalistas que se oponen a cualquier solución que no sea la eliminación total de los palestinos o su expulsión del país. Estos dos objetivos son materialmente imposibles de lograr.

De lado de los palestinos, la más amplia división se da entre la llamada Autoridad Nacional Palestina (ANP), que formalmente gobierna la franja Izquierda del Jordán, de tendencia centrista y opuesta a la violencia, y del otro lado los grupos islamistas radicales, como Hamas (acrónimo de Harakat al-Mukawama al-Islamiya o Movimiento de Resistencia Islámica, apoyado por Qatar y por Irán), y la Jihad Islámica (que dejo para otro artículo).

Desde los acuerdos de Oslo (1993), la ANP es la heredera de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP, de Yasser Arafat); su centro político se ubica en Ramala, en la Orilla Izquierda del Jordán (también conocida como Cisjordania, ya que tiene frontera al Este con ese país), mientras que Hamas formalmente gobierna Gaza desde 2007, habiendo desplazado de la Franja a la debilitada Autoridad Palestina. Su principal dirigente, Mahmoud Abbas (conocido también como Abu Mazen) tiene 87 años, y en general se le considera como como débil como para negociar cualquier acuerdo.

Hamas puede reunir entre 20 y 30 mil combatientes. Originalmente fue la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, entidad surgida en Egipto. Como otras organizaciones islámicas, no acepta la propuesta de dos estados.

En la frontera norte, del lado libanés, actúa otro grupo no estatal llamado Hezbollah (el Partido de Dios, apoyado por Irán y Siria), militarmente mucho más fuerte que Hamas, y que puede reunir entre 50 y 60 mil combatientes. También funciona como gobierno local en zonas del Líbano. Dispone de un amplio arsenal de misiles, muchos de largo alcance, y en el pasado ha sido capaz de enfrentarse a las fuerzas armadas de Israel. Hezbollah participó en la guerra de Siria, del lado del presidente Bashar al-Asad, lo que le da experiencia en conflictos armados.

Una característica esencial del conflicto es que, a lo largo de la historia, en cada ocasión que penosamente se logró avanzar en algún tipo de acuerdo de paz –normalmente con apoyo activo de los Estados Unidos-- los radicales de cada lado se han ocupado de sabotearlos.

El panorama se complica todavía más con los cambios políticos dentro los Estados Unidos, con gobiernos demócratas (Clinton, Carter) tratando de impulsar lo que se llama una “Solución de dos Estados” que pudieran convivir en paz, y algunos republicanos, más inclinados a apoyar las posiciones extremistas de Israel. Ejemplo de esto es el inefable señor Trump, muy cercano a Netanyahu, que en 2018 reconoció a Jerusalén como capital de Israel, generando oposición en todo el mundo islámico y en Europa.

En 2020, la población total de Israel era de 9.3 millones. Oficialmente, sólo el 24% son árabes palestinos (sin contar los que han emigrado a otros países como Líbano y Jordania) lo cual sumaría 2.2 millones de personas. Pero otras cifras, que parecen más cercanas a la realidad, hablan de 5.79 millones de palestinos, con 1.79 millones en Gaza, 2.16 millones en la orilla Occidental del Jordán y 1.84 millones en Israel.[1] En todo caso, la mitad son menores de edad. En la Franja, las condiciones de vida y de hacinamiento son peores que en Haití y el desempleo juvenil es de 60 o 70%.

Israel mantiene tratados de paz con sus vecinos más cercanos: con Egipto desde 1979 y con Jordania desde 1994, lo que ha estabilizado en parte a la región, aunque sin atender el problema palestino. Con apoyo norteamericano, las fuerzas militares de Israel son más modernas y están mejor armadas que los ejércitos de los vecinos países árabes. Incluyen a 173 mil activos mas una reserva de 465 mil. Conviene recordar que 5,200 palestinos están en prisiones de Israel

Presento aquí algunos de los antecedentes del conflicto actual, sin enlistar las guerras con los países árabes vecinos. En distintos momentos, las tropas de Israel han debido combatir a Hezbollah directamente en el Líbano, o bien han ocupado Gaza, enfrentándose directamente a Hamas.

Ante el surgimiento de la práctica de Hamas de lanzar cohetes de fabricación casera contra los poblados cercanos a Gaza, la incursión más reciente de Israel contra la franja ocurrió en 2014, con el objetivo adicional de destruir los túneles que Hamas ha construido en su territorio y bajo la fronteras con Israel. En la actualidad esos túneles miden varios cientos de kilómetros, y en caso de que Israel invada la franja, estarían entre los principales objetivos militares a ser destruidos.

Es relevante mencionar los Acuerdos de Oslo como la ocasión en que casi fructifica un acuerdo entre las dos partes. En 1993, con la intermediación de Bill Clinton, se aceptó en la mismísima Casa Blanca de Washington el reconocimiento mutuo entre la ANP encabezada por el antiguo guerrillero Yasser Arafat y el gobierno israelita de Yitzhak Rabin (exmilitar y Laborista; en 1967 fue el Comandante de la Guerra de los Seis Días).

El acuerdo general fue que Israel concedería territorios a cambio de paz. Yitzhak Rabin aspiraba a que su país lograra tener fronteras seguras, normalizara las relaciones con los países vecinos y fuera aceptado por la comunidad internacional. Pero la respuesta inmediata de los grupos radicales islámicos fueron los atentados suicidas, mientras que en Israel la oposición vino de la derecha nacionalista, que consideró a Rabin como traidor. En este ambiente hostil, Rabin fue asesinado por radicales israelíes en 1995 y en 2000 Arafat no aceptó firmar un acuerdo de largo plazo con el nuevo primer ministro de Israel, Ehud Barak, eliminando así la posibilidad de que palestina pudiera acceder a un Estado autónomo. Se perdió una oportunidad única.

En 2000 surgió una insurrección urbana popular palestina contra Israel, casi sin armas, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, llamada la Segunda Intifada, como respuesta a la visita del político Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Duró cinco años.

La respuesta de Israel fue doble: al Sur, el aislamiento de la franja de Gaza y hacia el Este, iniciar en 2002 la construcción de una barrera o muro de hormigón y alambre, con más de 700 Kms de longitud, para separar la orilla Oeste del Jordán del resto de Israel y contener los ataques suicidas de los palestinos. El muro generó penosos controles de movimiento a la población palestina, especialmente la que vive en Cisjordania pero que trabaja o estudia en Israel; ha sido fuertemente criticado por la ONP, los gobiernos árabes, la ONU, la Corte Internacional de Justicia y organizaciones internacionales.

Una fuente permanente de inestabilidad son los asentamientos de colonos israelitas en Cisjordania, al Este de Jerusalén y (en menor cantidad) en los Altos del Golán, en la frontera con Siria, que incluyen demoliciones y expropiaciones sin indemnización de las tierras de familias palestinas. Estos asentamientos crecieron aceleradamente desde 2013 con el gobierno de Benjamin Netanyahu y aún más durante los cuatro años de la presidencia de Donald Trump, desde 2018.

Fue precisamente la protección que daba el ejército de Israel a esos colonos impulsados por Netanyahu y su coalición, que distrajo recursos de vigilancia sobre Gaza, y facilitó el ataque de Hamas el 7 de octubre.

(Continuaré con el tema en un segundo artículo).

[1] Las variantes de estas cifras se pueden consultar en Demographics of the State of Palestine - Wikipedia