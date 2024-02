La invasión rusa a Ucrania, tres años de análisis: nuevo libro

Hace un año publiqué un libro que recopilaba todos mis análisis del tema de Ucrania durante dos años (abril 2021-febrero 2023). Para ser claros, los análisis sobre Ucrania, como es natural en alguien que sigue este tipo de temas, iniciaron en 2013 con el surgimiento del movimiento Maidan, y fueron muy constantes durante 2014 tras la toma rusa de Crimea y el estallido de la rebelión separatista en el este ucraniano. Posteriormente el tema redujo su presencia en los medios, pero ello no significa que no lo estuvimos abordando a lo largo de todos estos años. No obstante, elegí 2021 para iniciar la recopilación para el libro, por lo delicado que empezamos a percibir el tema desde abril de aquel 2021, unos 10 meses antes de que se materializara la invasión frontal rusa sobre territorio ucraniano. Ahora, en este febrero del 2024, al cumplirse el segundo aniversario de esa intervención militar masiva, estoy actualizando el libro y lo tendremos disponible ya en unos días. Como lo hago siempre, dejo acá algunos comentarios que resaltan de mi reciente revisión de cada uno de los textos/secciones que se publican.

Comentarios para la edición del 2024

Al revisar los textos que van de febrero del 2023 a febrero del 2024 (que están siendo publicados en el libro que refiero), merece la pena destacar esto que puede hoy resultar interesante y relevante:

a. Los textos muestran la evolución de la guerra, en este caso desde su tercera y cuarta etapas, hacia su quinta y sexta etapas, momento en el que nos encontramos al publicar esta edición. Para quienes escriban la historia de esta guerra, valdrá la pena detenerse en el detalle acerca de cómo estas etapas fueron moviéndose, impactando no solo en las expectativas que el ejército ucraniano había levantado en 2022, sino en las predicciones y diría yo, en las decisiones posteriores.

b. De manera particular se detalla la larga batalla por la ciudad de Bakhmut, y cuál era su relevancia por ganarla. También se puede apreciar el efecto que logró la victoria rusa por la disputa de esa ciudad en la narrativa acerca de la guerra, y hoy, a la distancia, se puede observar cómo es que esa batalla presagiaba lo que posteriormente llegaría: un enorme desgaste por ganar o conservar posiciones, para terminar, un año después, con líneas del frente muy similares que cuando publicamos la edición original.

c. Un tema que el libro refleja, y vale la pena detenerse en ello, es el movimiento de piezas y alianzas a nivel internacional. La creciente dependencia de Rusia de países como China o Irán, y el impacto que ello tiene en otros temas a nivel global. Ello se dibuja desde la primera edición, pero se intensifica con la actual.

d. Es muy interesante observar lo que empezamos a vislumbrar desde que se produjo una de las mayores filtraciones de documentos en la historia de Estados Unidos: el optimismo respecto a la victoria ucraniana tenía que ser al menos cuestionado. Lo que esos documentos secretos reflejaban era que Ucrania estaba padeciendo una enorme escasez en el abasto del armamento que requería, u otros factores como la visión del Jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, el puesto militar más importante en ese país, que indicaba—desde fines del 2022—que Ucrania no conseguiría mayores ganancias territoriales tras la esperada contraofensiva de la primavera del 2023 (que se terminó por convertir en la ofensiva del verano). Esto, para desgracia de Kiev, se materializó de distintas formas, y está teniendo impactos importantes sobre lo que hoy ocurre en el terreno de las hostilidades.

e. La edición del 2024 muestra un interés particular en la evolución de todo lo que sucedió con el Grupo Wagner. Si usted, amable lector, revisa lo que escribimos durante la primavera del 2023, verá mi especial preocupación sobre lo que estaba sucediendo con ese grupo ruso de contratistas militares privados y su líder Yevgeni Prigozhin, dadas las aspiraciones políticas de ese personaje y la conflictiva pública que, desde entonces, cobraba dimensiones inesperadas. La lectura de los textos posteriores muestra cómo ese tema se salió de control, la rebelión de Wagner contra Moscú, la posterior muerte de Prigozhin así como las repercusiones que ello tuvo en muchas áreas del mundo, desde el Sahel hasta Siria, y por supuesto Ucrania.

f. Llama la atención, y ello se conecta con otros textos posteriores, cómo es que en Occidente velozmente los análisis se apresuraban a presagiar la potencial caída de Putin. Estábamos, nos decían “en el principio del fin” de ese presidente. Como he dicho anteriormente, yo prefiero ser más cauteloso, e ir analizando los temas conforme se presentan, hablando de posibles escenarios, pero sin dejar de asumir todo lo fluido de la situación. Los textos del 2023 así lo muestran. Al momento de la presente publicación (febrero del 24), Putin se ve altamente recuperado, fuerte como para seguir gobernando su país (tras las elecciones que tendrán lugar en marzo de este año), y su guerra en Ucrania tiene hoy una perspectiva diferente que la que tenía hace un año. Quizás no todo le sale a ese mandatario como él lo hubiese esperado (por ejemplo, la incorporación de Finlandia y potencialmente de Suecia a la OTAN golpean sus intereses estratégicos), pero su final no se ve precisamente cercano.

g. Al respecto, vale la pena destacar las adaptaciones y tácticas de guerra renovadas que observamos que Rusia estaba implementando. Los textos de la edición del 2024 detallan este tipo de aspectos, y muestran el efecto que ello tuvo en detener la contraofensiva ucraniana que finalmente llegó en junio del 23.

h. Igualmente, la edición actual destaca la alta expectativa que esa contraofensiva ucraniana produjo en Occidente, el relato acerca de cómo–semana a semana–esa contraofensiva no prosperaba, las razones de por qué eso fue así, y el impacto político que la frustración de esas altas expectativas ha generado, el cual se sigue sintiendo al momento de este escrito.

i. Es en ese sentido que hay que revisar los textos posteriores acerca del cambio de narrativa en Occidente. De la potencial “victoria ucraniana”, se pasa a la narrativa que cuenta el cansancio de los soldados, la escasez de las municiones, el respaldo reducido en Occidente y la fatiga con la que el tema es aproximado.

j. Conectado con ello, hablamos en esta edición acerca de la irrupción, en octubre del 23, de otra guerra mayor en el mundo: la de Medio Oriente, y cómo es que, al acaparar todos los reflectores, la atención política y diplomática, se produce una competencia indeseada por Kiev, competencia por espacios de atención, recursos escasos, y competencia por el escaso tiempo político que actores como Washington pueden ofrecer.

h. Ahí es en donde merece la pena echar un ojo al texto sobre la nueva edición del Foro de Halifax, esta vez en noviembre del 23, al que también tuve oportunidad de asistir. Un intento mayor, diría yo, y no necesariamente exitoso, por reposicionar a Ucrania en la agenda de la seguridad global.

i. En ese punto dejo la presente edición, en pleno invierno del 2023 al 2024, ante una guerra de desgaste que no ofrece demasiadas “noticias”, y que sin embargo, sigue siendo brutalmente sangrienta, pero que políticamente muestra enormes retos ante el disminuido respaldo de ciertos sectores en Occidente hacia Ucrania, ante elecciones en varios países europeos (incluidas las elecciones del parlamento europeo), ante las elecciones en Rusia, las elecciones en Estados Unidos y las dudas siempre pertinentes acerca de ¿qué pasará con este conflicto si Trump llega al poder en los meses que siguen?

Pronto compartiremos la nueva versión del libro del que acá hablamos.

