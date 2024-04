Actualización de Ucrania a 26 meses: la sexta fase de la guerra

“Si uno de los lados puede disparar y el otro lado no puede disparar de regreso, el lado que no puede disparar de regreso pierde”. Así de simple lo puso el General Cavoli, un comandante de EU. Su planteamiento resume lo que para Ucrania han representado estos últimos meses. Del lado ruso, en cambio, lo que hay es el aprovechamiento de esas circunstancias para comunicar que el tiempo opera a su favor, y que, por tanto, vale más la pena ya sentarse negociar con Putin con seriedad. En estos apuntes actualizamos el análisis:

1. Estamos en la sexta fase de la guerra. Como recordatorio, la quinta fase sobrevino con la primavera del 23 y consistió en ofensivas y contraofensivas tanto por parte de Rusia como de Ucrania. En especial, la contraofensiva ucraniana que inició en junio con altísimas expectativas por parte de Kiev y de Occidente, y que terminó hacia el otoño pasado sin haber cumplido con esas expectativas. La actual fase se caracterizó inicialmente por una dramática disminución de la cobertura mediática del conflicto y un desgaste de sectores amplios en sociedades occidentales, sectores que crecientemente se rehúsan a continuar fondeando a Ucrania. En el terreno, a pesar de los combates cotidianos, si comparamos las líneas del frente de hace un año con las actuales, los cambios son menores. No obstante, Rusia ha conseguido algunas victorias y presiona a Ucrania en al menos cinco puntos mayores.

2. Al respecto, se observa una vastísima superioridad rusa en tropas y municiones. Esto no es nuevo, pero esta superioridad se ha acrecentado, esencialmente por dos factores: (a) el desgaste de las tropas ucranianas y su lentitud en reabastecer el frente, y (b) la disminución del apoyo de los aliados de Ucrania. Rusia está operando con entre 5 y 10 veces más hombres y artillería que Ucrania. De hecho, una de las mayores previsiones para lo que resta de este año consiste en el próximo incremento de ofensivas rusas. Del lado ucraniano el objetivo de este año se limita a poder conservar las líneas del frente lo más cercanas a como hoy se encuentran

3. Todo esto debe leerse con matices. Finalmente, el Congreso estadounidense ha avanzado la legislación tan esperada por Kiev que le autoriza 60 mil millones de dólares de ayuda. Además, Ucrania modificó las normas de reclutamiento y movilización, con lo que se espera que Kiev consiga enviar al frente a cientos de miles de hombres más, lo que le permitirá desmovilizar a tropas altamente exhaustas.

4. No obstante, toda esta situación ha tenido enormes efectos narrativos y, por tanto, políticos. Quizás el relato mayor compartido por amplios sectores consiste en que cualquier ayuda adicional para Ucrania no es más que una aspirina que posterga el desenlace inevitable. Esta guerra, dice esa narrativa, no puede tener como meta el expulsar a Rusia del 100% del territorio de Ucrania como lo demanda la sociedad de ese país (75% de ucranianos así lo siguen exigiendo). Así que se requiere entrar a una negociación seria con Rusia lo que implicará efectuarle concesiones territoriales.

5. Todo ello también ha tenido un muy importante impacto en la narrativa de Putin. Desde su visión, a Occidente le ha quedado ya claro que Rusia no puede ser derrotada y es mejor sentarse ya a negociar con Moscú. Y a esa narrativa se suma, una vez más, la guerra psicológica que ha representado la amenaza nuclear a lo largo de estos años.

Así, para un sector en Occidente, no hay alternativa sino seguir sumando la fuerza, desplegar esa fuerza, y mostrar la disposición a emplearla. Para otro sector en cambio, lo más racional es sentarse a negociar con Moscú bajo las circunstancias de la realidad actual.