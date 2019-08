Decía que era diferente

Hace unos días me puse a reflexionar sobre lo que informaría el Presidente de la República, en su Primer Informe de Gobierno: ¿qué cifras manejaría?

Lo que primero pensé es que con el pretexto de la “austeridad” no saldría a promocionarse en cadena nacional, cosa que por Ley se le permite; sin embargo, no ha sido así. Está aprovechando la “gran oportunidad” para seguir fortaleciendo su imagen, situación que nos demuestra que sí está preocupado porque las diversas mediciones indican que su popularidad sigue a la baja.

Está claro que con muy pobres resultados sí está difundiendo sus spots. Lo que más llama la atención es que el Presidente considere que los datos que está dando los pueda creer alguien más que él.

Es increíble que nos diga que los “compromisos se cumplen”, por lo que habría que decirle que “verdades a medias son mentiras completas”. Por ejemplo, nos dice que no subió la gasolina solo la inflación y entonces me pregunto en dónde quedó aquel discurso en el que decía que era muy fácil bajarla.

En sus spots, también, nos dice que no subió la luz, pero no explica por qué cancelaron los contratos con empresas para dar energía en el sur del país, que hoy más que nunca sufren de apagones, que están originando una crisis en todo el aparato productivo incluso en todo México, porque no hay suficiente oferta para la demanda. Además tenemos que recordar que el precio de la energía eléctrica es la más cara del T-MEC.

Y en otro spot informa lo que sabíamos: que todos los días muy temprano se reúne con el gabinete de seguridad, pero no deja que su equipo tome decisiones. Lo que no señala a propósito es que el número de muertos y secuestros están en cifras históricas a la alza.

Dice que lo único que subió fue el salario mínimo, algo que se le aplaudió en su momento. Lo que no reconoce es que la economía del mundo creció este año y la nuestra está en recesión, por lo que no hay empleos y por lo mismo bajan los precios del mercado laboral, lo que significa que se gana menos.

¿Dónde está ese candidato que decía que se iba a enfrentar a Trump todos los días? Lo que vemos es un sometimiento total y absurdo con él, a tal grado que la esperanza de México que nos vendió el presidente López Obrador, la llamada Guardia Nacional ahora es la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.



Señor Presidente, todavía puede componer su paso por la historia, le aseguro que si sigue en este camino, negando la realidad y polarizando al país pasará como el mandatario con menos resultados que hayamos tenido.

Son tantos los indicadores negativos que le están diciendo lo mal que vamos e incluso sus mismos funcionarios que no han estado de acuerdo con usted han preferido renunciarle, que le debería ser suficiente para que cambiara el rumbo de su gobierno.

Y si lo hace, le puedo asegurar que contará con el apoyo de todas y todos.

Es el momento de reflexionar, porque México lo necesita.