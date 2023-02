Musk y Tesla van a NL, pese a cabildeo presidencial

El magnate Elon Musk y su grupo de asesores ya decidieron instalar la planta de producción de autos Tesla en Nuevo León, por lo que en aquel estado prácticamente dan por hecho que el próximo 1 de marzo, el “Día del Inversionista de Tesla”, se haría oficial el anuncio.

Las posibilidades de que la entidad que gobierna Samuel García absorba esta inversión, que ronda los 10 mil millones de dólares, están en un 99%, según fuentes involucradas en la operación. Las décimas que faltan se entienden únicamente por una feroz estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por intentar aprovechar este complejo como un detonador del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La fórmula ganadora para Nuevo León sigue siendo la misma. La primera en revelar el contacto con el multimillonario sudafricano-estadounidense fue la esposa del gobernador del estado, Mariana Rodríguez, cuyos alcances y habilidades en las redes sociales debieron haber simpatizado a quien en aquellos momentos –finales de octubre de 2022– concretaba la compra de Twitter.

Musk ya había ventilado un par de meses atrás –en agosto del 2022– la posibilidad de instalar una planta en México como parte de una estrategia global para producir 20 millones de sus vehículos eléctricos para el 2030, y con miras a alcanzar los 100 millones de automóviles fabricados para mediados de la siguiente década.

Las señales no han cambiado en los últimos dos meses: el dueño de Tesla ha posado su visión de futuro en el estado de Nuevo León, pese a que en el centro del país quieren darle un jaloncito al pasado, hacia los tiempos en que las grandes inversiones de economía e infraestructura debían ajustarse a los caprichos presidenciales.

El grupo radical de Morena, encabezado en esta ocasión por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, quería apropiarse de un proyecto al que le ven gran valor político, o por lo menos restarle lucimiento a un logro puro del poder económico, de un gobernante de Movimiento Ciudadano y hasta del canciller Marcelo Ebrard.

No cabe duda de que hasta estos ámbitos llega la batalla por la candidatura presidencial, pues mientras el canciller presume reuniones con altos directivos de Tesla, las huestes de Claudia Sheinbaum anuncian que la Ciudad de México peleará también por ser el territorio anfitrión de la armadora, aunque sea solo de sus oficinas corporativas.

Jesús Ramírez fue quien anunció que el estado de Hidalgo es otra opción para albergar la planta automotriz, impulsando un proyecto al que el gobierno de Julio Menchaca le dio seriedad y ofreció 900 hectáreas para la construcción en terrenos cercanos al AIFA, en Tizayuca.

Sin embargo, para la armadora de Elon Musk la conectividad de Hidalgo no se compara con el desarrollo tecnológico que ofrece el norte del país ni con las facilidades que tendría para que sus vehículos y autopartes crucen la frontera.

Así que, si nada cambia de último momento, Nuevo León será el destino mexicano de Tesla.

Crece escándalo en Concanaco

La asamblea prevista para este jueves en la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), en la que tenía planeado reelegirse el actual presidente Héctor Tejada, va a realizarse pese a los amparos judiciales promovidos por consejeros que fueron inhabilitados sin aparente justificación más que la de haber solicitado una auditoría profunda a las finanzas del organismo.

El punto de desencuentro parece estar más allá del actual presidente Héctor Tejada –quien por cierto ha rehuido entrevistas y apariciones públicas desde que estalló el escándalo–, sino que está enfocado en el tesorero Octavio de la Torre Stéffano, quien aspira a sustituir a Tejada en un año más, si es que logra su reelección al frente de la Concanaco-Servytur.

Trascendió que De la Torre planea realizar las revisiones a las finanzas de la confederación con el auditor externo, Jesús Trejo, relacionado con fraudes durante la administración del expresidente Enrique Solana por más de 200 millones de pesos, detectados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Economía. Esta situación tiene al inmueble sede de la Concanaco, ubicado en Balderas 144 como garantía por este litigio.

El contrato del auditor, pagado por la propia tesorería, ha aumentado la desconfianza de los consejeros de Concanaco, quienes exigen una auditoría externa avalada por un despacho neutral que permita detectar las anomalías en la administración actual. Todo esto mantiene en vilo la reelección de Héctor Tejada al frente del organismo.

Posdata

El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró ayer que el prestigio de la Universidad sigue intacto, pese a lo sucedido con el caso del plagio de tesis en el que se vio envuelta la ministra Yasmín Esquivel. Sin embargo, y como lo revelamos en este espacio, la realidad de la UNAM es que cerca de 52% de los egresados podrían haber obtenido sus tesis con irregularidades, según una encuesta de la máxima casa de estudios.

Y más allá del escándalo, que ya va para dos meses, la realidad es que el caso no ha quedado resuelto. Aun en el terreno en el que la UNAM ha aceptado que no hay marco jurídico o de referencia para resolverlo, las declaraciones del rector Enrique Graue sobre el caso de la ministra Esquivel, siguen pareciendo una violación al debido proceso. La apuesta de la ministra es que se revierta el asunto en el que ella asegura no ser responsable.



@MarioMal