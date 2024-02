Fondo de pensiones, con dinero del PJF, los estados y autónomos

El presidente anunció una batería de 20 reformas constitucionales que este martes comenzarán a discutirse en el Poder Legislativo. Se trata de iniciativas que cruzan prácticamente todos los sectores políticos, económicos y sociales del país y que forman parte del decálogo de Andrés Manuel López Obrador; todas tienen la ideología del fundador de Morena y del movimiento de la 4T que, se reconoce, va a quedar trunco.

Una de las iniciativas más esperadas era la de pensiones, pues involucra a prácticamente a todos los trabajadores que tienen una Afore (hay cerca de 70 millones de cuentas individuales) y porque es la única que los partidos de oposición han dicho que van a apoyar.

Esta columna tuvo acceso al texto y, desde la exposición de motivos, va en contra de las reformas que han promovido los gobiernos anteriores. “La presente iniciativa busca prevenir una crisis que padecerán las personas trabajadoras que se jubilarán con los regímenes pensionarios de 1997 y 2007, en el cual, serán los sectores más vulnerables de la población nuevamente los más afectados; un escenario que se prevé a 30 años de la entrada en vigor del sistema privado de pensiones, una de las reformas neoliberales y clientelares en materia de seguridad social, copiada del régimen chileno de Augusto Pinochet en la década de 1980”.

Y continúa: “Estamos convencidos de lograr un verdadero cambio de panorama ya que si la reforma estructural sobre la privatización de pensiones se logró bajo un régimen corrupto y autoritario, entonces se puede revertir el daño bajo un régimen democrático y humanista, que reivindica las luchas sociales del pueblo, por lo que el presente proyecto de reforma constitucional invita a otorgarle legitimidad a un verdadero sistema de pensiones que brinden una mejor calidad de vida a los presentes y futuros pensionados”.

Como lo expuso el presidente López Obrador, la columna vertebral de la iniciativa pretende ser un fondo de pensiones (fondo “semilla”) que arrancará con 64 mil millones de pesos. Este se llamará Fondo de Pensiones para el Bienestar y se planea integrar a partir de aportaciones del gobierno federal provenientes de recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fonatur; de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos.

También buscan echar mano de recursos de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de las administraciones públicas municipales o de cualquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS; así como de los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit.

Adicionalmente, se prevé que dicho Fondo se complemente con aportaciones derivadas del reintegro de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación “que se utilizaban para financiar el mantenimiento de casas habitación y otras extravagancias de jueces, magistrados y ministros, una vez que concluyan los procedimientos legales en curso”, dice la iniciativa.

Además, se buscarán obtener recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de los órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, unidades administrativas y otros entes públicos que se extingan por tener una duplicidad de funciones; del 25% del remanente de las utilidades netas que se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los rendimientos, aprovechamientos y demás productos financieros derivados de la administración de dichos recursos.

Posdata 1

La verdadera estrategia del presidente López Obrador con las 20 reformas constitucionales que propuso este lunes es, como hemos escrito en textos anteriores, puramente electorera.

La ruta de Morena y la 4T es socializar las reformas en los 32 estados del país, en los 300 distritos electorales, una vez que hayan pasado en sus respectivas comisiones legislativas, para lo cual solo se necesita la mayoría simple, que sí tienen junto con sus partidos aliados.

En Morena saben que será prácticamente imposible que las iniciativas presidenciales pasen en la actual Legislatura, pero la apuesta es que se conozcan en todo el país y que los dictámenes, junto con los resultados de los parlamentos abiertos y las consultas que se realicen, sirvan para que la siguiente Legislatura los retome.

La ruta es utilizar las reformas para ganar votos, para prometerle a la gente que si vota por los diputados y senadores de Morena y sus aliados, esas promesas van a hacerse realidad. Es la apuesta del presidente para perpetuar su movimiento y obtener la mayoría calificada en el Congreso federal.

Posdata 2

Mientras tanto, en el Teatro de la República de Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri encabezó la celebración del Día de la Constitución. Y si bien no estuvieron presentes, como el año pasado, el presidente López Obrador ni la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña –quienes enviaron en su representación a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y al ministro Alberto Pérez Dayán, respectivamente–, sí acudieron los titulares de las Fuerzas Armadas, el general secretario Luis Cresencio Sandoval y el almirante secretario Rafael Ojeda, entre otros funcionarios.

El gobernador de Querétaro, a quien en más de una ocasión el presidente López Obrador ha elogiado por su trabajo, convocó a la unidad y a la concordia; al respeto y a la tolerancia, quizá evocando aquel momento bochornoso del 2023, cuando la entonces flamante presidenta de la Corte, Norma Piña, no se puso de pie en el acto conmemorativo, lo que le valió críticas y reclamos del vocero de la Presidencia, Jesús Cuevas, y del presidente.

“La historia se repite para aquellos que no aprenden sus lecciones. No es posible tener un país en concordia sin democracia, sin libertad y sin justicia social. Libertad e igualdad no se contraponen: se complementan. Democracia y reforma social solo sobreviven si van juntas.

"La libertad no puede sustituirse bajo la promesa de igualdad. La democracia no es canjeable por justicia social. Los contrapesos no entorpecen: facilitan porque limitan, porque iluminan, porque dan voz a las ideas de otros”, expresó Kuri.

Y complementó sobre una de las reformas que, en Palacio Nacional, promovía el presidente López Obrador: “la permanencia de un entramado de instituciones autónomas no son excluyentes, sino complemento imprescindible, de un modelo mejor de país: uno que nos dé libertad con igualdad, democracia con progreso y concordia para que juntas y juntos construyamos el bien común que urge a la nación”.

Posdata 3

Las acciones de Arca Continental, presidida por Jorge Humberto Santos y dirigida por Arturo Gutiérrez, han subido cerca de 5% desde el 26 de enero a la fecha, luego de que su colocación de deuda por más de 6 mil millones de pesos estuvo sobredemandada 2.5 veces.

La empresa, que es la segunda embotelladora más grande de Coca-Cola, inauguró el mercado de deuda corporativa de largo plazo este año de la Bolsa Mexicana de Valores. La emisión de bonos recibió notas altas de las calificadoras Moody’s y Fitch, debido a su buena posición de mercado, la diversificación geográfica de sus operaciones, un bajo apalancamiento y una alta capacidad de generación de flujos.

@MarioMal