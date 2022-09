El exilio dorado de los exgobernadores de oposición

La mayor recompensa que los gobernadores de oposición pueden esperar de Andrés Manuel López Obrador, luego de entregar dócilmente a Morena sus respectivos estados, es un muy digno exilio, con la condición de que no sean visibles en los ámbitos políticos nacionales y locales, y con el beneficio de no ser molestados con investigaciones sobre sus gestiones.

Van cuatro mandatarios o exmandatarios de oposición que se incorporan a la diplomacia mexicana por invitación del presidente López Obrador. El más reciente fue el gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien fue propuesto para encabezar la embajada de México en Canadá.

Aunque es de origen priista, Carlos Joaquín será el primer colaborador de la 4T que llega de manera inmediata desde una gubernatura obtenida bajo los colores de Acción Nacional o del PRD —casos como el de Ricardo Monreal en Zacatecas o Leonel Cota en Baja California Sur no cuentan realmente, debido a que llevan mucho tiempo en el movimiento morenista.

AMLO consideró incorporarlo inicialmente al equipo responsable de la construcción del Tren Maya, derivado de la participación de su estado en el proyecto y porque colaboró en los trámites como el derecho de vía. Sin embargo, es el Tramo 5 de la obra, que va de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, el de mayores problemas legales y daño ecológico.

Como sea, fue imposible encontrarle un lugar en el gabinete sin lastimar a funcionarios que han sido parte del movimiento. Miguel Torruco se resistió a dejar la Secretaría de Turismo y tampoco quiso a Carlos Joaquín como subsecretario. El encargado de despacho de la SICT, Jorge Nuño, también cabildeó para que no llegara a esa dependencia y el Fonatur está prácticamente en manos del Ejército.

Al ala radical de Morena no le convenció nunca que un gobernador que formara parte de la oposición, por mucha experiencia o lealtad que ofreciera, llegara a controlar o siquiera opinar en secretarías prioritarias para el gobierno de López Obrador. Ese grupo tiene a una integrante en Beatriz Gutiérrez-Müller, esposa del presidente.

La decisión fue medir a todos los que fueron “opositores” con la misma vara, y se ofreció el exilio de gracia al exgobernador en la representación diplomática de Canadá. El embajador actual, Arturo Hernández Basave, se enteró del relevo en el anuncio del martes en la conferencia de prensa del presidente, lo que confirma que la definición se tuvo lista hasta esta semana y le fue anunciada a Carlos Joaquín el lunes.

De esta manera, el quintanarroense se suma a otros tres exiliados mediante el Servicio Exterior Mexicano, quienes llegaron a gobernar sus estados con la plataforma del PRI: el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, actual embajador en España; la exmandataria Sonorense Claudia Pavlovich —ahijada política de Manlio Fabio Beltrones— es cónsul de México en Barcelona, y el campechano Carlos Miguel Aysa —interino del presidente del PRI, Alejandro Moreno— recibió el nombramiento de embajador en la República Dominicana.

El mismo rumbo parece que tendrán Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme, gobernadores del Estado de México y Coahuila, pues no hay espacio ni ánimo para tener en un primer círculo a representantes de la oposición. Si Alejandro Murat no consiguió el tan ansiado puesto de director de la CFE ni el de titular de la SICT, a pesar de que entregó en bandeja de plata el estado de Oaxaca, no se ve cómo alguien puede colarse directo al gabinete presidencial.

Posdata

A propósito del Estado de México, donde esta semana se llevó a cabo el quinto informe del gobernador Alfredo del Mazo con gran audiencia, se dice en esas tierras mexiquenses que los elogios a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Gobernación Adán Augusto López no significaron una rendición, sino una mera cortesía política.

En el primer círculo del gobernador mexiquense se asegura que no va a entregar el estado a Morena y que va a pelear con todo, en alianza o sin ella, para que su candidata Alejandra del Moral sea su sucesora.

Hasta el momento no ha habido mensajes del gobierno para que no intervenga en el proceso electoral.

Del Mazo sí es cercano a Sheinbaum, pero no interviene necesariamente en las aspiraciones presidenciales de la jefa de Gobierno… a menos que también tenga esas pretensiones y el eventual triunfo de su candidata lo catapulte como un candidato natural de la oposición en 2024.

Mientras tanto, en el PAN se mantienen firmes con su apuesta para que el exalcalde de Huixquilucan y actual diputado local, Enrique Vargas, sea el candidato de unidad si se mantiene la alianza.

Llamó la atención también el abrazo que se dieron Alejandra del Moral y el senador morenista Higinio Martínez, el cual quedó inmortalizado en una fotografía. El líder del Grupo Texcoco se siente agraviado porque no fue candidato al Edomex ni tendrá puesto en el gobierno si gana Delfina Gómez y tampoco le concedieron la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. El padre político de la maestra Delfina y de Horacio Duarte mandó un mensaje.

