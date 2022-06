¿Intranquilidad en la Fiscalía General de la República?

El liderazgo que Alejandro Gertz Manero le ha dado a la FGR, impregnando su visión de lo que debe ser la institución y cuáles son las prioridades en la procuración de justicia, se manifiesta en buena medida con el caso de Alejandra Cuevas y ahora con la persecución contra Alonso Castillo.

De acuerdo con las declaraciones de Castillo, el fiscal confía plenamente en su poder, gracias a la información que ha acumulado desde los años setenta, en tanto ha pertenecido a la élite gobernante durante más de cincuenta años.

Después de la evidente encarcelación injusta de Alejandra Cuevas, su hijo Alonso se enteró que había una carpeta de investigación en su contra, en la división de delitos ambientales de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alberto Ramos Ramos, quien asegura que es la “mano derecha” de Juan Ramos, el subprocurador a cargo de Gertz.

Después de que el 28 de marzo la Suprema Corte de Justicia le otorgó la libertad a Alejandra Cuevas, a pesar de las presiones y las violaciones cometidas por el propio fiscal, Alonso Castillo no ha desistido en denunciar ante instancias internacionales y de informar en redes sociales las violaciones al debido proceso a las que fue sometida su madre. Además, Castillo creó una cuenta de correo electrónico en “protonmail” [email protected] donde recibe información confidencial sobre testimonios de supuestas víctimas de Alejandro Gertz. Me comparte que entre las muchas historias que ha recibido, le llegó una en la que un policía le narra que, cuando Gertz era secretario de Seguridad Pública, lo mandó a la cárcel 72 horas por no saber su nombre. Asegura Castillo que tiene cientos de esas historias que le han compartido ciudadanas y ciudadanos.

Lo que parece ser más relevante de esa cuenta, es que fue la vía por la que hace unos días le hicieron llegar su carpeta de investigación de parte de “La disidencia”, un grupo que dice estar conformado por ministerios públicos que fueron despedidos. En su comunicado le aseguraron que no había sido acusado de ningún delito ambiental sino por delito de extorsión. Le pidieron que, a cambio de enviarle la carpeta de investigación en su contra, mencionara “las corruptelas” de la división de delitos ambientales en el huachicol.

Una vez que Castillo publicó un video en el que le plantea preguntas directamente a Alberto Ramos Ramos sobre los supuestos negocios ilícitos, asegura que le fue enviada una copia de la carpeta de investigación en su contra, y confirma que el delito que le imputan es de extorsión.

Alonso Castillo dice que no ha sido notificado formalmente sobre la investigación en la que le informan que está involucrado. La carpeta de investigación que Castillo recibió es una denuncia de Alejandro Gertz Manero, a través de su apoderado legal, Roberto Gallardo.

Un tanto alejados de la definición legal de extorsión, de lo que acusan a Castillo es de hacer uso de las redes sociales y de sus intervenciones en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, para “generar intranquilidad con sus afirmaciones, con consecuencias adversas a su estabilidad personal” y “someter” al Fiscal General de la República.

Cuando le preguntó a Alonso Castillo ¿cuál es su referente de extorsión? Me comenta que, al arrestar a Alejandra Cuevas, Gertz le quitó a Laura Morán su pensión, su cuenta mancomunada con Federico Gertz y objetos de su casa.

Si la carpeta que llegó a manos de Castillo está abierta en la FGR, no queda duda de que el uso personal que se hace de la institución no cesó tras la lección recibida en marzo.

Parece que “la intranquilidad” y las consecuencias “adversas a la estabilidad” del fiscal, más que ser provocadas por los retos en la labor de procuración de justicia para las miles y miles de víctimas.

Alonso resalta la gratitud que siente con la sociedad civil y con todas las personas que le han enviado su información.

Una fiscalía que debiera reponerse del tropiezo atendiendo los principios de reparación del daño y recurriendo a la generación de mecanismos de no repetición, se percibe más desbordada por sus faltas, que impulsada por sus aprendizajes.



@MaiteAzuela