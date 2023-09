Feminicidios y robos: ¿qué hará Delfina?

México ya tiene aspirantes definitivas a la Presidencia. Durante los próximos meses la agenda política estará marcada por la elección para ser titular del Poder Ejecutivo. Está claro que será una competencia que dará mucho de qué hablar.

Pero no por ello debemos dejar a un lado la atención de lo que pasa en las entidades federativas, pues lo que pase en sus territorios puede sumar o restar puntos tanto para Morena y sus aliados como para el Frente Amplio. Una de las entidades federativas más determinantes es el Estado de México, entidad que en una semana recibirá como gobernadora a Delfina Gómez Álvarez.

Para las y los mexiquenses no se trata solo de un gobierno más. Se trata de la primera mujer gobernadora del Estado y la esperanza de la disminución de la violencia en sus 125 municipios. ¿Será palpable el cambio de aquí al 2 de junio del 2024?

Uno de los problemas que podrán medirse en aumento o disminución es el de los feminicidios. En 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el Edoméx registró 115, 121, 151, 145, y 138 feminicidios respectivamente. Durante esos cinco años, la entidad ocupó el primer lugar en la incidencia de este delito contra las mujeres. Sorpresivamente parece que habrá una reducción en este año electoral por el que pasó el estado, ¿Alfredo del Mazo habrá maquillado las cifras para beneficiar a su partido en los comicios? Al día de la elección en la que compitieron Alejandra del Moral y Delfina Gómez se registraron 42 feminicidios. Sin ir tan lejos, para esas fechas en el año inmediatamente anterior en las mismas fechas se habían contabilizado 63 de estos delitos.

Sea lo que haya hecho Alfredo del Mazo, lo cierto es que Delfina Gómez recibirá la próxima semana un Estado de México con altos índices de feminicidio. Verdaderas o no, juega a su favor que las cifras de este año no cerrarán de forma tan escandalosa como en los cinco anteriores. Aun así, la cifra seguirá siendo alta frente a otras entidades federativas.

Sería un despropósito que Delfina Gómez en sus primeros meses de gobierno culpara a los anteriores gobiernos priistas por las condiciones en que está recibiendo el estado. Ella y su equipo deben, desde el primer día, generar una estrategia integral que contemple los 125 municipios (no solo Toluca, Metepec, Naucalpan, Atizapán, y Tlalnepantla) para acabar con la violencia feminicida y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres mexiquenses.

La demanda de alto a los feminicidios debe ser de cero. En un país con tanta violencia machista no puede ningún gobierno conformarse con la reducción de los números. O como en el caso de Claudia Sheinbaum, que presume que en la Ciudad de México ya no hay tantos feminicidios.

En el Estado de México hay otro gran problema que es urgente atender y que también puede medirse positiva o negativamente. Se trata de delitos que impactan a la mayoría de las y los mexiquenses. Uno es el robo en transporte público colectivo y otro el robo a transeúnte en vía pública. Solo en 2022 estos dos delitos registraron una cifra de 10,433 y 20,969 respectivamente. Delfina recibirá un Estado de México en el que sus ciudadanos no pueden caminar tranquilamente por la calle ni subirse al transporte público, sin las garantías de que llegarán a su destino antes de que alguien les haya despojado de sus pertenencias.

¿Qué hará Delfina Gómez en sus primeros meses de gobierno para reducir los feminicidios y el robo? Para un gobierno local es insuficiente el sofisma presidencial de que se están atendiendo las causas. Y no me refiero a que atender las causas esté mal, sino a que una entidad como el Estado de México requiere además, y urgentemente, acciones de corto plazo, los mexiquenses no pueden esperar.

Ojalá que verdaderamente el gobierno de Delfina se concentre en estos y otros problemas durante los primeros meses. Aunque también pueden concentrarse en operar la elección federal en el Estado, ojalá que no lo hagan.

