Wimbledon Día 11: ¡Semifinales!

Aryna Sabalenka se ha ganado la simpatía de los tenistas del mundo. Aryna nacida en Bielorrusia, se ha reservado el derecho de opinar sobre el tema de la cruel y dramática invasión rusa a Ucrania con el apoyo del gobierno bielorruso. Ayer Sabalenka no tuvo problema alguno para derrotar a la norteamericana Madison Keys, quien ya hizo mucho llegando a los cuartos de final. Sabalenka ha trabajado arduamente para estar como la segunda mejor tenista del mundo, solamente detrás de la polaca Iga Swiatek. Con simpatía y humildad la tenista bielorrusa siempre esta con una agradable sonrisa manejando estupendamente las entrevistas colocándose muy cerca de ganar su segundo torneo de Grand Slam desplazando a Swiatek como la mejor del mundo.

Elina Svitolina vs Marketa Vondrousova y Aryna Sabalenka vs Ons Jabeur son las semifinalistas de Wimbledon 2023. Las 4 tenistas además de talentosas derrochan simpatía siendo ejemplo para muchas otras participantes del torneo que no saben ni agradecer a sus contrarias ni a la gente que les aplaude. Varias de las mejores tenistas tendrán que moderar su estado de ánimo en las canchas para aprender a ser mejores profesionales.

El ambiente hoy en el All England Club era de fiesta, con divididas opiniones, ya que hizo su presentación en el palco real la Reina Camila quien, con su presencia se inundo de fotógrafos la entrada a la casa club siendo una de sus contadas apariciones en eventos ya que muchísima gente recuerda las constantes y decoradas visitas de Lady Di a Wimbledon.

Las semifinales de hombres están listas destacando Carlitos Alcaraz quien derrotó a Holger Rune, ambos de 20 años y no hay duda de que Alcaraz y Rune serán grandes adversarios junto con Jannik Sinner de 21 años. Sinner italiano amable y sencillo tendrá de rival a Novak Djokovic quien hasta el momento luce invencible y Carlitos va contra el ruso Medvedev quien vuela bajo el radar y tuvo que irse a 5 sets contra el norteamericano sensación de 27 años Chris Eubanks. Los duelos de semis lucen muy atractivos, siendo Alcaraz y Djokovic favoritos para alcanzar la final del 2023 soñada por muchos.

Por último, Rodrigo Pacheco tenista juvenil mexicano fue eliminado desafortunadamente en la tercera vuelta del torneo juvenil de Wimbledon.