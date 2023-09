Locura en las finales del US Open

Novak Djokovic le gana a Ben Shelton y al ruidoso público que apoyó desmedidamente a Shelton.

Nole llega a la final del US Open colocándose a una sola victoria de conseguir su título 24 de Grand Slam.

Djokovic hizo lo que sabe hacer empleando su estrategia del tenis-ajedrez variando su forma de jugar, neutralizando al enjundioso joven norteamericano quien estuvo a punto de regresar en el tercer set cuando Nole mostro algo de cansancio y nerviosismo para ejecutar los últimos juegos.

Muchísimos aficionados alrededor del mundo muestran desagrado por el serbio. De acuerdo, su personalidad no es amable, no es carismático, es en momentos antipático, enojoso y repulsivo, sin embargo, al no ser monedita de oro, ni el rey de la simpatía del tenis todo lo suple ganando partidos, imponiendo récords, mostrando un gran profesionalismo llenando estadios y revolucionando su deporte.

Si hay final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic será de locura, pues ambos se han enfrentado en 4 ocasiones y van 2-2 en ganados y perdidos y se están alternando la posición 1 de la clasificación.

Daniil Medvedev es un rival de respeto y ya sabe lo que es ganar el US Open en el cual venció a Djokovic en una final. Así que en la final “hay tiro” con Alcaraz o con Medvedev.

Aryna Sabalenka va a enfrentar a Coco Gauff y a la escandalosa afición neoyorquina quienes estarán apoyando a la joven, quien podría sacar de sus casillas a la bielorrusa que golpea la pelota con tanta fuerza que hasta miedo da.

La final femenina es impredecible. Sabalenka y Gauff tienen potencia y quien salga afinada y decidida levantara el trofeo.

Por su parte, Gauff está jugando su mejor tenis y de mantener la calma a lo largo del partido seguramente podrá levantar el trofeo y darle una gran satisfacción al tenis de los Estados Unidos.

Finales de locura en Nueva York…!!!