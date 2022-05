Foro Itálico atestigua el regreso de Djokovic

1.— Novak Djokovic ha superado los momentos difíciles que le fueron causados por la equivocación del director del torneo en Australia, al invitarlo a jugar sabiendo que el Gobierno de ese país no le permitiría participar, porque el serbio no se quiso vacunar contra el Covid-19. Esta situación le causó un receso en su carrera por ganar Grand Slams y el castigo de algunos miembros de los medios de comunicación, quienes criticaron al serbio por no haberse vacunado. Ahora, Djokovic regresa por la puerta grande, ganando por sexta ocasión en Roma, donde es el segundo torneo más importante sobre canchas de arcilla, a solamente unos días de iniciar Roland Garros en París.

2.— El Foro Itálico, un escenario impresionante, ubicado a solamente unas cuadras del famoso Coliseo Romano, es un estadio con mármol y figuras gigantes de gladiadores que atestiguan el paso de los grandes tenistas. A Nole, el mejor tenista del momento por su clasificación, se le nota recuperado en su forma física y anímica, y puede retener su título en Roland Garros. En París, el rey seguirá siendo Rafael Nadal, por la cantidad de campeonatos que ha logrado. Djokovic es ligeramente favorito. Carlos Alcaraz está haciendo ruido por sus recientes actuaciones y triunfos sobre los mejores tenistas del momento, pero aún le falta para compararlo con Rafa y Nole.



3.— En las, mujeres la polaca Iga Swiatek está rompiendo récords de triunfos consecutivos, 27 seguidos, y no hay alguien que la pueda parar en París. Iga ha ganado cinco títulos en fila y es amplia favorita en Roland Garros.

4.— La mexicana Giuliana Olmos, nacida en Austria, es la mejor tenista de nuestro país en la actualidad, con sobresalientes triunfos, como en Madrid en la modalidad de dobles, con la canadiense Gabriela Dabrowski. Las rusas Kudermentova y Pavlyuchenkova vencieron a Giuliana y Gabriela en la final de Roma, en gran partido. Olmos no está lejos de ganar un Grand Slam, y puede ser en París.

[email protected]