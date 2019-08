Djokovic es un misterio

El serbio Novak Djokovic, numero uno del mundo y amplio favorito para ganar por segundo año consecutivo el Abierto de Estados Unidos, ha mostrado serias molestias en su hombro izquierdo y esto puede ser un gran obstáculo para ganar este torneo, haciendo crecer las posibilidades de Federer y de Nadal que se convierten en favoritos para ganar el torneo.

Dejando fuera el sentimentalismo y favoritismo que hay por Roger o por Nadal, Djokovic es actualmente el mejor de los tres grandes, por sus números y sus triunfos. Podrá Djokovic no ser tan popular como Federer o Nadal, pero en los últimos tres años ha sido el mas eficiente, el mas ganador, el mas misterioso y les lleva una amplia ventaja en el ranking.

Djokovic ha sido el primero en llegar a la tercera vuelta, pero aquí comienza otro de sus misterios, ya que se nota que la lesión en su hombro izquierdo (lo utiliza en su revés a dos manos) le esta causando una gran molestia, poniendo en riesgo su continuidad en el torneo. El serbio tiene tiempo y oportunidad de mejorar de su lesión, su tercera vuelta sera contra un jugador Denis Kudla # 111 de EEUU con el cual Djokovic debe de ganarle sin mayor dificultad y recuperarse.

Los torneos de Grand Slam son desgastantes fisicamente, a pesar de que se juega en un espacio de 15 días, pero a 3 de 5 sets, hay descanso entre partido y partido, pero el desgaste físico y mental es brutal y los tenistas suelen en cualquier momento lesionarse.

Por la parte de arriba del draw, esta Djokovic y gallos muy fuertes: Daniil Medvedev, Stan Wawrinka y nada menos que Roger Federer y el camino para el finalista no será sencillo. Por abajo del draw, esta Nadal, con Zverev, Shapovalov y Cilic gallos que también cantan fuerte.

Conforme avanza el torneo se empieza a complicar, empieza el juego de ajedrez, mejores jugadores, estrategias, partidos de día ó de noche, cansancio, lesiones y trabajo mental. Podríamos decir que la primera semana es de “calentamiento”, pero no lo es, porque pueden suceder muchas cosas y aquí el misterio de Novak Djokovic: qué tan lesionado esta el serbio...?

A muchos les gustaría ver una final entre Federer vs Nadal, o Nadal vs Djokovic, ¿pero no seria mejor ver a Zverev, a Medvedev, a Shapovalov jugadores de la nueva generación hacerle frente a cualquiera de los tres grandes?

Misteriosa esta la cosa en Nueva York.