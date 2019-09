Bianca Andreescu… ¡Qué temple!

Una chiquilla de 19 años, con una sonrisa conquistadora, es la nueva campeona del Abierto de Estados Unidos. La canadiense Bianca Andreescu, de origen rumano, mostró un gran temple y un corazón más grande que el estadio Arthur Ashe, que es el escenario de tenis más grande del mundo.

Bianca y su familia tienen una bella historia que hace vibrar y emocionar a todos. Sus padres llegaron de Rumania a Canadá con 2 maletas y con el deseo de salir adelante y forjarse un futuro. Al nacer Bianca ya en Canadá, continuaron luchando y hoy, su sueño ha rebasado la realidad que ellos esperaban.

Bianca Andreescu merece todo el reconocimiento del mundo; venció a Serena Williams con todo el público neoyorquino apoyando a la veterana. Los periodistas, comentaristas y analistas norteamericanos no podían creer lo que estaban viendo, mientras que Andreescu simplemente seguía haciendo su juego, golpeando la pelota con confianza y provocando que Williams se viera impotente y fallara.

Serena, perdió la final el año pasado contra la joven japonesa Naomi Osaka y, este año ha vuelto a perder contra otra jovencita que reconoce que Serena es una leyenda, pero ello no le importó, mostrando un gran temple cuando Serena intentaba regresar en el segundo set.

Bianca, con una tranquilidad pasmosa, contra golpeaba y pegaba tan fuerte como Williams, colocando mejor la pelota y haciendo que la veterana de 38 años no llegara a muchos de los tiros de la canadiense. Por el otro lado, Serena se veía muy presionada desde que salió del vestidor a jugar esta final. Las manifestaciones y declaraciones a la prensa la comprometían más y más a ganar su vigésimo cuarto título de Gran Slam.

Bianca nunca se intimidó, el público no logró su cometido y cuando Bianca se llevó las dos manos para cubrir sus oídos por los gritos desaforados de la gente que apoyaba a Serena, a la nueva campeona no le importó y continuó alegremente golpeando la pelota y ganando el partido para levantar al final el trofeo del US Open con el que siempre soñó.

Ahora Canadá tiene en Bianca Andreescu a su primera campeona de un torneo de Gran Slam.

En hombres Rafa Nadal no se puede confiar con el ruso sensación Daniil Medvedev y será un partido donde Rafa debe de conseguir otro título de Gran Slam, pero no será fácil.

En juveniles, Emilio Nava, un chico de padres mexicanos, quien representa a Estados Unidos, está en la final de singles del US Open juvenil y jugará contra el checo Jonas Forejtek en Flushing Meadow. Cuántos tenistas mexicanos y otros de origen mexicano han tenido que emigrar principalmente a EEUU en busca de oportunidades? Lo bueno es que casi todos las han aprovechado brillantemente.

¡Vamos Emilio! ¡Vamos Bianca!

