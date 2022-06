Fue violada por tres hombres, la quemaron viva y hoy exige justicia en Nuevo León

Apenas tiene 23 años, pero al teléfono suena como una mujer mucho mayor.

En la flor de su vida ya se siente agotada, habla con una frustración en su voz que suplica por justicia en cada palabra, que exige atención a su tragedia en el país que acumula infiernos.

Es Liliana Hernández, ayer pude hablar con ella en mi programa de MVS Noticias, hace unos meses fue secuestrada, violada y quemada, sus agresores, a quien conoce e identifica, la pensaron muerta y la arrojaron en un terreno en el municipio de Salinas, en Nuevo León, donde le prendieron fuego. (https://bit.ly/3NsOfhv)

Liliana despertó por el dolor de las llamas, fue auxiliada y atendida en un hospital estatal, tenía más del 30% de su cuerpo quemado, desde el 26 de marzo, el día del ataque, ha sufrido dolores indecibles que en algún momento la llevaron, en su desesperación, a pedir que los médicos pusieran fin a su vida.

Hoy se recupera lentamente, aún se estremece cuando ve sus propias fotos antes del ataque, cuando posaba y jugaba con la cámara que miraban sus ojos claros, hoy marcados de tristeza, cuando el futuro pintaba distinto, cuando respirar no dolía.

Aldo, su esposo, ha sido clave en su recuperación, ha sido su apoyo en todo momento, junto a sus pequeños cuatro hijos buscan salir avante con los pocos recursos que obtienen de su trabajo, la vida ya era dura antes, hoy ya es una lucha de supervivencia que los hace más fuertes.

La Fiscalía de Nuevo León ha sido omisa de la tragedia, insensibles, unos días después del ataque a Liliana, entre operaciones y sedantes, acudieron agentes a tomarle su declaración. Hoy, el personal a cargo del Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, se escuda en procesos y torpezas que dejan en libertad a gente peligrosa, ¿esperarán otra tragedia?

Mientras tanto, Eduardo Tamez, el casero de Liliana y su esposo, el hombre que comenzó a acosarla hasta terminar en lo que pudo ser un feminicidio consumado, se ríe de la ley y con total impunidad amenaza e intimida a Liliana con fotografías donde aparece con armas largas.

La Fiscalía de Nuevo León se molestó con Liliana, me dice, al aire, que “la regañaron” por haber subido un video en donde cuenta su historia, no quieren más escándalos.

Pero ella es muy clara, solo quiere saber si habrá justicia, si la van a proteger, si harán algo o no, porque quizá, me dice, es mejor partir, es mejor huir, es mejor que su familia busque otra vida en otro lugar donde quizá no terminen muertos.

Una historia que pasa desapercibida en México, donde sobran tragedias.

DE COLOFÓN

El 3 de mayo le conté en estas páginas sobre Juan Carlos Tapia, un empresario de Hidalgo inhabilitado por casos de corrupción e investigado por huachicoleo en sus empresas (http://eluni.mx/jb3myq)

Hoy, Tapia cuenta a quién quiera escucharlo sobre su cercanía con el próximo gobernador Julio Menchaca y ofrece nuevos negocios que podrían terminar mal, el gobernador electo ni niega ni confirma, ¿el que calla otorga?

Y todavía faltan 830 días para que termine este sexenio.

@LuisCardenasMX