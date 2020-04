Peter Beard "The End of The Game"

Me entero leyendo el correo que recibo diario del The Art Newspaper, en el que escriben diciendo que después de tres semanas encontraron el cuerpo en Camp Hero State Park, Montauk, Nueva York, de Peter Beard de 82 años, que salió de su casa en Montauk el 31 de marzo y lo estuvieron buscando hasta que finalmente lo hallaron muerto el 19 de abril. Tenía demencia.

Se trata del fotógrafo, artista contemporáneo, Peter Beard (1938-2020) famoso por la gente a la que fotografió, Jacqueline Kennedy entre otras; para quién trabajó como fotógrafo: Vogue y Elle; con la gente que colaboró, como fue Francis Bacon (1909-1992), Andy Warhol (1928-1987), Andrew Wyeth (1917-2009), Truman Capote (1924-1984) y por sus memorias que escribió a diario hasta su muerte y que contienen recortes de periódico, insectos pegados, hojas secas, dibujos, fotografías, hasta ciertos objetos.

Francis Bacon, el artista irlandés conocido por sus pinturas deformadas, lo pintó nueve veces, una de ellas con aguafuerte/aguatinta en papel Arches®, el retrato de Beard alcanzó $15,000 dólares en la Casa de Subastas Phillips hace unos meses y Beard fue el único fotógrafo al que Bacon autorizó que lo fotografiara en su estudio, en el proceso de pintar una obra. La historia es que lo fotografió pintando una tela con el título de “The Last Man on Earth” que Bacon más noche al volver al estudio, después de tomar algunas copas, la arruinó dibujando sobre la obra. Una fotografía de Bacon, tomada en la azotea de 80 Narrow Street en Londres por Beard (muy al estilo de Bacon que aparece con la cara deformada) también fue vendida por Phillips, alcanzando más de £80,500 libras esterlinas.

Por lo que Beard es más famoso, además de las hojas de sus diarios y fotografías de África y modelos que se subastan desde los $6,000 hasta los $200,000 dólares, es por haber editado un libro que lleva de título “The End Of The Game”. La primera edición es del año 1965 con una re-edición en 1977; la editorial Taschen lo resucitó en 2015 en el 50 aniversario de la primera edición con un tiraje de 5,000 ejemplares.

“The End Of The Game” es un libro que revive a África desde principios del siglo XX: historia, vida salvaje, fotografías de exploradores, cazadores de caza mayor, misioneros, construcción de ferrocarriles, todo lo que cambió la cara de este continente, muestra el fin de la época colonial en la primera mitad del siglo XX, muchas fotografías históricas y escritos, todo contextualizado en los veinte años de fotografía de Peter Beard tomadas en los años 60 y 70; al final es un libro que documenta la destrucción hecha por el hombre, las consecuencias de la crisis de la sobrepoblación y hambruna de elefantes (35,000) rinocerontes (5,000) e hipopótamos en la reserva del Tsavo National Park en Kenia.

Peter Beard nació en Nueva York, herederó de una gran fortuna por parte de su madre (hija de uno de los dueños del Great Northern Rail) y también heredó de su padre quien tenía negocios en la industria del tabaco. A los doce años tomó un curso de taxidermia en Omaha, Nebraska; fue egresado de Yale y perteneció a la famosa sociedad secreta de Scroll and Key de esta universidad. Estuvo casado tres veces, la segunda con la modelo y diseñadora de modas Cheryl Tiegs (n.1947) famosa por aparecer en las portadas de trajes de baño de la revista Sports Illustrated en los años 70. Perteneció a la generación de Studio 54 donde conoció y trabajó con Warhol.

Yo supe de Beard hace unos cuatro años, visitando la librería Gandhi me llamó la atención un libro que venía dentro de una caja de cartón corrugado con dos fotografías, una en la portada y la otra en la contraportada en medios tonos: la primera se trata de un hombre de raza negra en cuclillas mirando hacia la cámara mostrando un colmillo gigante de elefante que detiene con los dos brazos en un paraje en la selva, la otra es el mismo hombre que se le ve caminando de espaldas a la cámara balanceando en su hombro derecho el mismo colmillo de la imagen anterior, eso picó mi curiosidad y me hizo sacar el libro de su caja y empezar a admirar y disfrutar las fotografías con que está ilustrado. Se trataba del libro “The End Of The Game” editado por Taschen con 5,000 ejemplares (me tocó el número 1564/5000), una vez que vi los interiores lo acabé comprando.

Tiene fotografías fabulosas de África de época, donde aparecen personajes como Roosevelt, jefes de tribus, tribus, cazadores importantes de esos tiempos, animales en todo su esplendor, también animales muertos y muchos en descomposición. Una foto que me fascinó es en la que aparece Karen Blixen (1885-1962) muy amiga de Beard, que escribió “Out of Africa”, libro que después se convirtió en película con Robert Redford y Meryl Streep; en la fotografía del libro está Karen Blixen con Ingrid Lindstrom (1890-1983) en una planicie, vestidas con unas como batas largas y sombreros de ala ancha, ambas de pie mirando a la cámara, la Sra. Blixen tiene en su mano las correas de dos perros grandes de caza (uno parece un Lobero Irlandés) y la Sra.

Lindstrom sostiene un rifle, a sus pies una cebra que se ve acaban de cazar. La fotografía fue tomada en Ngong en el año 1921. Mucha historia de una época en África. Además de este libro, el año pasado en una subasta de Morton compré otro libro con el título de “Peter Beard, Fifty Years of Portraits” Arena Editions, 1999, que contiene otra clase de obras y fotografías.

Vida vertiginosa y plena la de Peter Beard, con una muerte que conmueve porque fue en el lugar en dónde más disfrutaba estar, la naturaleza. Les recomiendo buscar algunas imágenes de este famoso fotógrafo que nos dejó esta semana un muy buen legado gráfico de sitios y gente.



Precio de "The End of The Game" (Taschen) en Gandhi $1,484.00 pesos

Precio de "The End of The Game", Primera Edición 1965 –se puede conseguir por $1,500 dólares–

Precio de "Peter Beard, Fifty Years of Portraits" –librerías de segunda mano de $500 a $900 dólares–