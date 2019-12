“An Impressionist Autumn”. Museo de Fine Arts Houston

Ingreso en el coche al nuevo estacionamiento ubicado frente al Museo de Fine Arts Houston (MFAH) y que es parte de la transformación de la zona de museos de Houston, en lo que es el Campus Susan y Fayez S. Sarofim. Subo el elevador que me saca a la plaza donde se encuentra la Glassell School of Art, y que está toda remodelada. Frente a la escuela hay una fuente de chorros de agua rítmicos, la paso y camino hacia el otro lado donde se encuentra el jardín de esculturas.

La primera escultura que se ve a lo lejos, en el camino hacia el museo, es “Cloud Column” (Columna de nubes) de Anish Kapoor (Bombay, 1954). Es muy atractiva por su tamaño y lo súper brillante del acero inoxidable; mucha gente se toma fotografías en el terminado de espejo con el que cuenta. Fue colocada en ese sitio en 2018, aunque fue creada en 2006. Su vecina inmediata es una escultura de bronce de Joan Miró (España, 1893-1983), la 5/6, titulada “Pájaro” (Oiseau), tiene solo dos metros de altura y no le pide nada a los 10 metros de la de Kapoor.

No es la primera vez que paso por este jardín, y ya conociendo, me voy por la izquierda para saludar a “Flora”, una escultura muy fina de una mujer desnuda de 1.65 metros de altura del año 1910, hecha por Aristide Maillol (Francia, 1861-1944) que se encuentra en el paso rumbo al museo. En el jardín se pueden apreciar muchas más esculturas de artistas reconocidos, pero me sigo de frente para cruzar la calle, entrar por las puertas del museo que siempre dan la impresión de que está cerrado y visitar la exposición temporal, una exhibición doble en la que por un lado se muestran 24 pinturas de Berthe Morisot (Francia, 1841-1895) y por el otro “Monet to Picasso: A Very Private Collection”.

Me dirijo a la taquilla, muestro mi credencial y me dan el pase, camino por el vestíbulo del museo y me llama la atención, en una de las paredes, una pintura que me gusta ver, se trata de un abstracto muy colorido de Graciela Hasper (Argentina, 1966). Continúo mi camino y bajo las escaleras para pasar por el túnel que me lleva al otro edificio. El túnel es una obra de James Turrell (Los Ángeles, EUA, 1943) que lleva el nombre de “The Light Inside” y es una oportunidad para todos los visitantes de tomarse una selfie con el cambio de las luces de colores de dicho túnel.

Hay una entrada para las dos exposiciones y en las primeras dos salas está la obra de Berthe Morisot quien es la primera mujer impresionista, nacida en Francia en una familia acomodada, su madre era bisnieta del pintor Fragonard y su padre contaba con suficientes medios para para pagar buenos maestros como al paisajista y retratista Jean-Baptiste-Camille Corot (Francia, 1796-1875), entre otros maestros que le dieron clases. Con esos estudios y su habilidad para pintar resultan en una técnica muy depurada; pinta básicamente lo que está en su entorno: niños, señoras de sociedad, paisajes y a familiares. Se casó con Eugène Manet, ni más ni menos hermano del gran pintor Édouard Manet (Francia, 1832-1883), se comenta que es de quien ella realmente estaba enamorada.

Camino a la tercera sala en la que empieza la exposición “Monet to Picasso: A Very Private Collection” (De Monet a Picasso: Colección muy privada). Aquí ya se prohíbe tomar fotografías de las pinturas y se trata de una colección de 33 piezas, todas fantásticas, muy bien escogidas y de gusto muy refinado con obras de artistas de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Llama la atención que la colección sea tan privada y no se mencione a él o ella o a los coleccionistas, esto, en un mundo donde hoy todos los mega coleccionistas quieren tener su propio museo exhibiendo sus trofeos, con su nombre en letras bien grandes.

La colección muy privada tiene prácticamente todos los ismos en pintura: Impresionismo, Postimpresionismo, Puntillismo, Cubismo y Modernismo. Así, vemos “Les Toits” (Los Tejados)”, acuarela muy temprana de Vincent van Gogh (Países Bajos, 1853-Francia, 1890) de 1882, vemos también un Paul Cézanne “La Route Tournante à Montgeroult” (Camino Sinuoso a Montgeroult) de 1898. Una obra fantástica de Claude Monet (Francia, 1840-1926), se trata de “Vallée de la Creuse, Soleil d’après-midi” (Valle de la Creuse con el sol de la tarde) de 1889, esta obra la admiré un buen rato, para observar con detalle la sombra de la pintura por un lado y lo soleado del otro, se trata de una serie del mismo paisaje que pintó con diferente luz por la mañana, por la tarde, por la noche y en un día nublado.



La última sala que lleva el título de “New Directions” (Nuevas Direcciones), entre otras obras cuenta con un Pablo Picasso (España, 1881-Francia, 1973) “Woman sitting with a Turkish custom” (Mujer sentada con un traje turco, Jaqueline); hay además dos obras fabulosas de Juan Gris (Madrid, 1887-Francia 1927), la que más me gustó es “Guitare” (Guitarra) de 1913, cubista, comprada en Christie’s en $992,000 dólares (incluye premio de la subastadora). Mi favorita de esta exposición es una de Fernand Léger (Francia, 1881-1955), se trata de “Les Deux Profils” (Los Dos Perfiles) de 1928, comprada en Sotheby’s por $772,500 dólares (incluye premio de la subastadora).





Fue una visita muy completa al MFAH, quedando pendientes dos exposiciones más, una de obra gráfica de Jasper Johns, 100 variaciones de un tema; la otra, una retrospectiva de la artista colombiana Beatriz González; solo las vi muy por encima, pero la que realmente vale la pena es la de la “Colección Muy Privada”, que por las pocas referencias que encontré de los precios de las obras, es una colección de muchos millones de dólares, eso sí, muy discreta.