Death in the Making por Robert Capa (1938)

Si tus fotografías no son lo suficientemente

buenas, es que no estás suficientemente cerca.

Robert Capa.



En una de las paredes de mi oficina hay varios cuadros colgados, uno de ellos es una fotografía en blanco y negro de(Budapest, 1913 - Provincia Thái Bình, Vietnam, 1954)* tomada en París en 1951, quien, bien peinado con saco y corbata, se encuentra mirando a la cámara con una sonrisa pícara, apoyando el codo sobre la barra y la cabeza ligeramente recargada sobre su mano derecha; en un primer plano se dejan ver unas copas y una cajetilla de cigarros. La imagen la compré en una galería de fotografía en Londres por la admiración que le tengo a este fotógrafo de guerra húngaro, leí su biografía, escrita por, y tengo varios libros de su trabajo de escenas bélicas que muestran parte de sus más de 70 mil negativos.

Capa llevó una vida fascinante: aventurero, valiente, generoso, apuesto, coincidió con escritores de la estatura de Ernest Hemingway y tuvo un gran amor en su vida con la primera fotógrafa de guerra Gerda Taro (Stuttgart, 1910 - El Escorial, 1937), quien murió al día siguiente de recibir un golpe de un tanque en la batalla de Brunete** (operaciones militares del 6 al 25 de julio de 1937), durante la Guerra Civil española. Los dos fueron personajes de película.

Platico esto porque navegando en la página de Magnum Photos*** me entero que vuelven a editar Death in the Making, el libro que Robert Capa publicó en 1938, fue en su primer viaje a Nueva York, unos meses después de la muerte de Taro, que visitó a su madre y hermano, además fue para renegociar su relación con las agencias de fotografía de Nueva York. Allí, al contactar de nuevo a su amigo y también fotógrafo húngaro André Kertész y al periodista americano Jay Allen, decidieron hacer el libro, Kertész diseñando y Allen en la introducción a las fotografías de la Guerra Civil española. Death in the Making se publicó con un éxito modesto, en un tiraje corto, siendo una obra que en ese momento fue asociada al movimiento comunista, a pesar que más de 2 mil voluntarios americanos lucharon del lado republicano, se denominó Brigada Lincoln a todas las fuerzas provenientes de Estados Unidos integradas en la XV Brigada Internacional. El libro al correr de los años se convirtió en objeto de culto clandestino.

Ejemplares originales son difíciles, cuando no imposibles de conseguir y si se encuentran rondan los 500 dólares sin la camisa original, de contar con ella, la instantánea donde aparece la fotografía del miliciano herido tiene un precio superior. La nueva edición ya está a la venta (amazon.com.mx por 823 pesos), la presentación fue hecha vía zoom por su curadora y editora Cynthia Young y por la Directora Cultural de Magnum Photos de Nueva York, Pauline Vermare, el 28 de octubre de este 2020.

Young es la conservadora del archivo de Robert Capa en el International Center of Photography (ICP) de Nueva York, además de curadora de numerosas exhibiciones de fotoperiodismo de 1930 a 1950, incluyendo Capa en Color, We Went Back (Volvimos): Fotografías de Europa 1933-1956 de Chim y La Maleta Mexicana: Redescubrimiento de los negativos de Robert Capa, Chim y Gerda Taro. Comenta que era importante crear una edición facsimilar de Death in the Making para las nuevas generaciones, pero al no haber nadie vivo de los que lo publicaron originalmente, se realizó una nueva edición con una lista completa de las imágenes.

En la edición original le dan crédito a Capa y a su compañera Gerda Taro como fotógrafos, sin indicar quién tomo qué foto. David Seymour “Chim” (Varsovia, Polonia, 1911 - Qantara, Egipto, 1956) cuyas fotografías también aparecen, no figura ni como colaborador del volumen. Capa, nos comenta Young, se horrorizó de lo mal impreso del libro, se encontraba en China cuando se publicó, volvió a Nueva York hasta 1939, por lo que no participó ni en la promoción ni en los detalles. Para la nueva edición se tomó en cuenta mejorar las imágenes que estaban turbias y planas; no se contaba con negativos de todas las que aparecieron en la primera edición, algunas solo existen como impresiones vintage. Alcanzar una calidad consistente fue un reto para el impresor italiano Damiani, quien entendió que el material venía mezclado y adoptó el proyecto para rescatarlo literalmente, exhumarlo en más de un sentido.

Capa y Taro se encontraron en París en 1933, cuando el primero requirió una modelo rubia y de ojos azules para un trabajo publicitario de una compañía suiza de seguros, al encontrarla y convencerla resultó que se trataba de Ruth Cerf, compañera de cuarto de Gerda Taro. De aquí nace su amistad y su romance, los dos vienen huyendo del antisemitismo, ella de Alemania y él de Hungría. Taro fue determinante en la vida de Capa, quien logró que formalizara más su forma de trabajar y al mismo tiempo, cambiaría sus nombres a pseudónimos para ser más comerciales e internacionales, Gerta Pohorylle resulta Gerda Taro y André Ernö Friedmann, Robert Capa.

Él va a empezar a ser famoso con las fotografías que toma en los primeros meses de la Guerra Civil española, llegan a Barcelona el 5 de agosto de 1936, a una España cargada de electricidad en la resistencia contra Franco y comienzan su trabajo de fotoperiodismo. Debe tomarse en cuenta que llevaban cámaras más ligeras como las Leica y los periódicos ilustrados de la época son capaces de reproducir fotografías en grandes tirajes, esto hace que este conflicto armado fratricida inaugure la necesidad de estar documentado y permita su seguimiento en cualquier punto del planeta con los fotoreportajes.

Taro retrata a las militantes del Partido Unificado Socialista de Cataluña, rama del Partido Comunista de España, mujeres conservadoras que aparecen en sus fotografías en overol y con tacones aprendiendo a disparar una pistola en la arena de la playa. De este punto se trasladan a la costa andaluza donde retratarán a miles de civiles escapando de las fuerzas nacionales. Posteriormente, capturarán los bombardeos nocturnos en Valencia, y más batallas y más material para un público curioso y ávido de observar los avances de la guerra. Por lo temprana de su muerte, Taro necesitó mucho más tiempo para ser valorada y que se reconociera la enorme calidad y originalidad de su trabajo plástico.

En la primera edición de Death in the Making, Robert Capa quedó física y emocionalmente devastado por la muerte de su compañera a quien le dedica el libro: Gerda Taro, who spent one year at the spanish front. And who stayed on. (A Gerda Taro que pasó un año en el frente español. Y quien allí permaneció.)

En los próximos días debo de recibir la nueva edición del libro que adquirí en amazon y, para los interesados en la fotografía de guerra, los de Robert Capa son en verdad recomendables, pudiendo comenzar con ellos una colección interesantísima.

*Capa, Taro y Chim, murieron en acción en frentes de batalla.

**Era la primera ocasión en la que los republicanos pasaron de la defensa a la ofensiva y el bautismo de fuego de Vicente Rojo Lluch (Énguera, Valencia, 1894 - Madrid, 1966), la antítesis de Franco, el militar quien recién nombrado jefe del Estado Mayor Central encabezaría al ejército republicano, tío paterno del pintor catalán, nacido en Barcelona en 1932, radicado en México desde 1949.

***Agencia Internacional de Fotografía, con oficinas en Nueva York, Londres y Tokio, fundada en 1947 por Henri Cartier Bresson, George Rodger, William Vandivert, Maria Eisner, Rita Vandivert, David Seymour (Chim) y Robert Capa, como cooperativa para defender y salvaguardar los derechos de sus fotografías.