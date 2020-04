Cómo deshacerse del arte robado

Me llega por correo electrónico un artículo interesante en el periódico The Art Newspaper de Ryah Pryor que se titula "Boomerang en los robos de arte: el arte robado que encuentra su camino de regreso" (Boomerang art thefts: the stolen art that finds its way back).

Chistopher Marinello en el artículo nos platica sus experiencias, es un experto en el tema de robos de arte y joyas, fundador de Art Recovery International, agencia especializada desde 2013 en recuperar obras, antigüedades y joyería, con oficinas en el Reino Unido y en los Estados Unidos, presume que su agencia ha resuelto y recuperado más de 500 millones de dólares en objetos de arte y joyería.

Después de que se realiza el robo de alguna obra, lo primero que los hampones van a querer hacer es vender lo robado nos dice Marinello. En la mayoría de los casos, los ladrones no tienen un conocimiento del mercado del arte y se encuentran que no es tan fácil vender arte robado, menciona que en muchas ocasiones las piezas que robaron vienen como colateral de algún otro objeto que realmente buscaban – por lo que no estaba dentro de sus planes el tener obras de arte dentro del botín – es entonces que encuentran que no es tan sencillo deshacerse de las obras robadas.

De esta primera reacción, intentar vender y no encontrar comprador viene un segundo intento, el tratar de pedir un rescate por la obra, en estos casos piensan que la aseguradora va a pagar inmediatamente y se encuentran que es bastante más complicado de lo que parece, las aseguradoras puede ser que no estén en ninguna posición de negociar; en México, la gran mayoría de colecciones, antigüedades y joyas no están aseguradas, todavía no tenemos esa cultura de hacerlo; aquí vuelve a comentar Marinello que si los autores del robo no van resolviendo de una manera rápida la venta o el rescate les entra una gran ansiedad y miedo de tener las obras y es un punto donde pueden llegar a tomar la decisión de destruir o abandonar la mercancía, ¡no es sencillo andar cuidando y escondiendo obras de arte!

En otros casos, manteniendo la obra pueden tratar de utilizarla para negociar no ir a la cárcel o por lo menos intentar acordar un mejor trato. Por eso al final muchos las abandonan o devuelven.

Así hay historias interesantes, como es el que alguien regrese voluntariamente obras robadas por un sentido de culpabilidad, este es el caso de Hors Wächter, hijo de un general alemán de la SS que voluntariamente devolvió tres pinturas al Potocki Palace en Polonia en el año de 2017, tres obras que su mamá sustrajo del Museo Nacional de

Cracovia en el año de 1939, su comentario al devolverlas fue: “…no lo hago por mi sino por mi madre…”.

Otra devolución que en los últimos días ha tenido mucha difusión en la prensa internacional es el hallazgo de una pintura del artista austriaco Gustav Klimt (1862-1918) se trata de: "Retrato de una Dama" (1916-17) que fue robado de la Galería de Arte Moderno Ricci Oddi en Piacenza (Italia) en 1997. El hallazgo de la obra lo hacen dos jardineros que al estar podando la hiedra del exterior de la misma galería donde fue sustraída la obra, encuentran una bolsa de plástico con una pintura dentro. La obra es muy importante y era muy buscada porque previo la exposición de 1997 de donde la robaron, resulta que un estudiante de artes descubrió que bajo el “Retrato de una Dama” había otro retrato pintado éste con el título de “Retrato de Dama Joven” también realizado por Klimt en 1912, del cual se había perdido su paradero.

Al encontrar los jardineros la pintura y hacerse pública la noticia, los ladrones enviaron una nota a un periódico local diciendo que …la habían devuelto como “Regalo a la Ciudad”… de esta obra eventualmente sabremos más. Un detalle importante de la pintura es que la valoran en unos 60 millones de euros.

Siguiendo con las historias, tenemos esta que a mí se me hace buena. Se trata de un óleo sobre tela con arenas, que lleva como título “Tres personajes” del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo (1899-1991), una pintura de buen tamaño, de 1.30 x .97 mts.

En el año de 1977 un caballero compra para regalo de su esposa el óleo “Tres personajes” de Tamayo en una galería de Houston, Texas. En 1987 fue robada de una bodega donde estaba almacenada y de ahí ya no se supo nada de la pintura hasta que en 2003 la Sra. Elizabeth Gibson de Nueva York caminando por la calle 72 y Broadway ve una pintura entre dos botes de basura, le llama la atención, la revisa, le parece interesante sin saber nada de arte y se la lleva a su departamento (veinte minutos después pasó el camión recogiendo la basura de los botes). Ahí en su departamento la tuvo más de tres años buscando alguna referencia y un buen día cual va a ser su sorpresa que viendo la televisión en un capítulo del programa Antiques Road Show aparece la pintura que ella recogió, como robada.

De alguna manera la Sra. Gibson la devuelve a su dueño y éste la consigna para su venta en Sotheby’s Nueva York, la incluyen en la subasta de Arte Latinoamericano donde se vende en más de un millón de dólares. El propietario en agradecimiento le da un porcentaje de la venta a la Sra. Gibson además de $15,000 dólares.

Y por último, esta historia no tiene final feliz, se trata del atraco al Isabella Stewart Gardner Museum de Boston, Massachusetts.

Isabella Stewart Gardner (1840-1924) empezó coleccionando libros raros (primeras ediciones) y manuscritos, con el tiempo y después de la muerte de su único hijo de dos años, se dedicó en más forma a coleccionar otras cosas además de libros; es en Venecia que hace amistad con el famoso historiador de arte Bernard Berenson (1865-1969) quien la fue llevando de la mano en sus compras de obras de arte por toda Europa: pintura, escultura, tapices, artes decorativas, muebles, haciéndose de una colección muy importante que termina convirtiéndose en museo.

El museo comienza a construirse en el año 1899 terminándose en 1901. El edificio está imitando al Palazzo Barbaro en Venecia que pertenecía en esa época a una pareja de Boston, Daniel y Ariana Curtis, amigos de la Señora Stewart Gardner y al que fue invitada varias veces junto con expatriados y artistas americanos y británicos de la época.

El museo se inaugura en 1903 y la Sra. Stewart Gardner se muda a vivir en el cuarto piso, es ella la que se encarga de todos los detalles de cómo arreglar el museo. Muere en el año 1924 y deja la colección “…para la educación y disfrute del público para siempre…" con la condición de que no se compre ni se venda nada para la colección.

El robo sucede el 18 de marzo de 1990 (al día siguiente de la fiesta de San Patricio, santo muy celebrado en Boston). Dos individuos vestidos como policías después de amagar a los dos vigilantes del museo, que tenía muy poco equipo de personal, cámaras y alarmas de seguridad, se llevan 13 obras de la colección.

El hurto lo realizan en 81 minutos, se llevan el equivalente a más de 500 millones de dólares en obras de arte. Se roban una obra de Johannes Vermeer (1632-1673) "El Concierto", pintura que la Sra. Stewart había comprado en una subasta en París por el equivalente a seis mil dólares, esta obra es la más valiosa del atraco valuada en unos 250 millones de dólares; se llevan también un óleo de Rembrandt Harmenszoon Van Rijn (1606-1669) la única marina pintada por este artista, se trata de "La tormenta en el mar de Galilea", cinco dibujos de Edgar Degas (1834-1917), de Édouard Manet (1832-1883) un óleo y de Govaert Flink (1615-1660) un paisaje que en alguna época estuvo atribuido a Rembrandt (se cree que por eso se lo llevaron), y como capricho se llevan un final de bandera (Napoleónica) en forma de águila y un vaso Gu para beber vino de la dinastía Shang (no muy valioso).

Las pinturas las cortaron de los bastidores directamente, lo cual hace pensar que el robo era por encargo ya que dejaron obras más importantes como de Rapahael Sanzio (1483-1520), Sandro Botticelli (1445-1510), Miguel Angel Buonarroti (1475-1564) y de Tiziano (1490-1576).

Hasta la fecha no hay ningún rastro de dónde puedan estar estas obras, se ofrecieron rescates hasta por 10 millones de dólares, se investigó por todo Boston y nada. Sobre el tema hay una buena cantidad de libros escritos, documentales y artículos de revistas y periódicos y no hay ninguna noticia del paradero de las obras.

Yo he estado en este museo y visto como siguen los marcos colgados sin lienzo en el mismo lugar donde fueron cortados y extraídos, es estar en la sala del crimen. Y así van a estar los marcos vacíos en homenaje y guardando el lugar para cuando vuelvan las obras, es una sensación fuerte ver las salas así, creo que muchos estamos esperando que de alguna manera las obras regresen al museo, entre más tiempo pase más difícil que regresen pero nunca imposible, una gran curiosidad de saber la historia de qué fue lo realmente sucedido, esto solamente lo podrían platicar las pinturas robadas cuando aparezcan.