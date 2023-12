Pluralidad para un nuevo México

¿Qué tienen en común destacadas personalidades como el ex Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente; el ex Ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral; y el ex secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfush?, ¿O personajes como el economista Gerardo Esquivel, el historiador Lorenzo Meyer o el especialista en energías renovables Jorge Marcial?

Pues que todos ellos forman parte del equipo que construirá el plan de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, junto con la sociedad civil. ¿Por qué es trascendente el anuncio que hiciera en días recientes la ex jefa del gobierno capitalino de cara a la elección de junio del próximo año?, porque confirma la pluralidad de visiones con la cual se busca trazar un futuro para el México que viene.

En palabras de la coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación, se busca construir juntos hacia delante, a partir de este momento. Es decir, que el pensamiento crítico, diverso, especializado y por supuesto, el pensamiento del pueblo; forme parte sustantiva de lo que será el plan de desarrollo para los próximos 6 años, considerando como prioridades dos cosas: la consolidación de la transformación iniciada por el presidente López Obrador y la atención de los temas pendientes para la Nación.

Entre los nombres de quienes integrarán los llamados “Diálogos por la transformación” se encuentran también los de Altagracia Gómez Sierra, presidenta grupo empresarial PEO; Susana Harp, senadora y presidenta de la Comisión de Cultura; David Kersenovich, médico investigador y Premio Nacional de Ciencia; Irma Pineda Santiago, poeta zapoteca y representante de pueblos indígenas en la ONU; Rosaura Ruíz Gutiérrez, ex directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Olga Sánchez Cordero, primera mujer en ser Ministra y secretaria de Gobernación; Violeta Vázquez, codirectora de Cuadernos de la Lingüística en el Colegio de México y José Merino, ex titular de la Agencia de Innovación Pública, entre otros.

La responsabilidad de ellos: ser los puentes de comunicación con los diferentes sectores de la sociedad, para avanzar en la consolidación de un México más justo, prospero y seguro. Su labor será fundamental para impulsar cuatro grandes ejes: inversión privada sin corrupción, soberanía energética y alimentaria, un entorno de seguridad y paz, así como la democracia y las libertades.

Pero este proyecto de gobierno, para el próximo sexenio, será una realidad solo con la participación de todas y todos los mexicanos. El pueblo mexicano, sabio en su expresión cotidiana, tendrá también su responsabilidad en la construcción de ese México más próspero, justo y plural. El distinguido grupo de mujeres y hombres que hoy caminan con Claudia Sheinbaum, tendrá que ser un puente de entendimiento con todos, con quienes apoyan la transformación o quienes se oponen a la transformación. Porque cierto es que la patria nos necesita a todos.

La consolidación de la transformación de la vida pública de México, que ahondará en aspectos como la austeridad republicana, la disciplina financiera, los programas sociales, los derechos laborales, la inversión pública y el fortalecimiento de la educación y el sistema público de salud; tiene que ser, sí o sí incluyente. El enriquecimiento de la Cuarta Transformación, como lo dijo el Dr. Juan Ramón de la Fuente, “será tarea de todos”, pues todos desde nuestro particular espacio de acción, podemos hacer algo para mejorar nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestro país.

Son tiempos de escuchar y de participar. La responsabilidad no es exclusiva de los partidos políticos. El llamado está ahí y nuestro deber cívico, como mexicanos, es ineludible. Son tiempos de transformación.