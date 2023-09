Se le indigesta a lideresa estatal panista muestra de “patriotismo”

La que se lanzó “a la ¡Viva México!” en Puebla, nos cuentan, es la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, quien pretendió lucir muy patriota y terminó en una pifia que la puede meter en líos legales. Nos detallan que doña Augusta publicó un video con una vestimenta con los colores patrios y “nada más y nada menos” que con el Escudo Nacional estampado, lo cual ocasionó que varios “se rasgaran las vestiduras” por violar la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales por el uso inadecuado de los símbolos patrios, además de que exigieron que fuera sancionada y, aunque doña Augusta reconoció su error, ofreció una disculpa y asumió su responsabilidad, a ver si no se le indigesta el pozole. ¡Ouch!

Se estrena mando con polémica

El que llegó “con el pie izquierdo” a su cargo, nos comentan, es el nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, pues a una semana de tomar el mando ya le están brincando los problemas. Nos indican que surgieron denuncias de empleados de que presuntamente allegados castrenses de don Gerardo, sin tener oficialmente algún nombramiento, están acosando a agentes para obligarlos a renunciar, por lo que tuvo que salir una voz del Palacio de Gobierno para recordarles que el único que “da y quita” cargos es el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), y se lo dejó claro a don Gerardo desde que tomó protesta. ¡A sus órdenes jefe!

Delegado candil de las marchas

Al que le dieron con todo en Chihuahua, nos comparten, es al delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), pues hace unos días anduvo muy activo, pero en la marcha a favor de los libros de texto, presuntamente organizada por Morena. Nos platican que varios criticaron a don Juan Carlos, pues durante la movilización declaró que acudía al evento no como político, “sino como padre de familia preocupado por la educación de sus hijos”, pero resulta que sus “menores” ya no están en edad de ir a la primaria, además se hizo acompañar de otro niño y su madre, y juntos gritaron consignas, por lo que no faltó quien señaló que con esa enjundia que traía debería exigir al gobierno federal que envíe al estado recursos para carreteras, apoyo a migrantes o salud, que sí hacen falta. ¡Qué tal!