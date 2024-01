Rocío Nahle sale reprobada en geografía al inicio de precampaña

Como dicen que “eran muchos y parió la abuela”, nos cuentan que en Veracruz no comenzó muy bien la precampaña para la abanderada de Morena a la gubernatura, la zacatecana Rocío Nahle García, pues su equipo subió un spot que ha sido criticado por el error en la imagen. Nos detallan que, en el anuncio, doña Rocío presume ser una mujer con profundo amor por Veracruz y las virtudes de la entidad al tiempo que señala “el gran litoral del golfo de México”, pero ¡oh sorpresa! aparece una imagen de la emblemática laguna de Catemaco, lo que “fue carne fresca” para sus detractores, quienes no perdieron la oportunidad de exhibirla, recriminarle que no conoce el estado y recordar que no es veracruzana de nacimiento. ¡Auch!

“Pico de cera” de alcalde pese a “lluvia de balas”

El que se hizo “ojo de hormiga” en las fiestas navideñas en Sinaloa, nos comentan, fue el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (Morena), y no salió ni para decir “esta boca es mía”. Nos recuerdan que don Juan de Dios “se llena la boca” de presumir lo segura que es la capital sinaloense, pero en los últimos días ocurrieron varios enfrentamientos armados, de los que se supo por redes sociales. En el cambio de año estuvo presente la vieja tradición de hacer disparos al aire con todo tipo de armamento sin que hubiera detenidos, además de que sicarios destruyeron 114 videocámaras y, aunque se sabe que don Juan de Dios estaba en la ciudad (porque subió una foto con el gobernador Rubén Rocha Moya), varios le reprochan que no salió para calmar a la población o a informar de la situación... y eso que quiere la reelección.

Arranca año con el pie derecho

El que inició con el pie derecho en Yucatán, nos comparten, fue el candidato a la gubernatura del frente “Va por México”, Renán Barrera Concha (PAN), pues —como adelantó EL UNIVERSAL— lleva la ventaja sobre su contrincante, el morenista Joaquín Díaz Mena, al punto que, si las elecciones fueran hoy, don Renán ganaría con un margen de alrededor de 10 puntos porcentuales. Además, nos indican que hace unos días recibió elogios de su trabajo al frente del ayuntamiento de Mérida del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el dirigente nacional panista Marko Cortés ya lo ve como prácticamente un triunfo asegurado. ¡Qué tal!