Pone fiscal de Morelos a temblar a varios en Servicios Periciales

Los que pusieron sus barbas a remojar en Morelos, nos platican, fueron los médicos legistas, peritos y personal en general de la Coordinación de Servicios Periciales que participaron en el caso de la joven Ariadna Fernanda. Nos relatan que varios consideraron que todo había terminado con la liberación del fiscal Uriel Carmona Gándara, el pasado fin de semana, pero la preocupación comenzó cuando en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez, don Uriel declaró que cada uno de los participantes en el tema tiene que responder ante los tribunales por lo que firmó, lo que generó temor en más de uno, incluso en el director de Servicios Periciales, Samuel Nava, quien, como varios más, habían solicitado amparos o bien se ausentaron de sus puestos de trabajo en lo que todo pasaba. ¡Zas!

Ponen freno a Jaime Bonilla

El que demostró que no tiene “pelos en la lengua”, nos cuentan, es el dirigente de Morena en Baja California, Ismael Burgueño Ruiz, pues le lanzó “dos que tres verdades” al exgobernador y ahora senador petista Jaime Bonilla Valdez. Nos indican que en días pasados, don Jaime anduvo despotricando contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), por lo que don Ismael salió en su defensa y acusó al exmandatario de ser “un niño con canas caprichudo porque ya no tiene poder”, pero además advirtió que si sigue en esa actitud, Morena no irá en alianza con el PT en 2024, y de filón, don Ismael le recordó a don Jaime que exmiembros de su gabinete son investigados por la fiscalia estatal; por lo que varios se preguntan ¿estarán próximos a ser detenidos?

Informe con varias sorpresas

Desde San Luis Potosí, nos comparten que en su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, conocido como El Pollo, salió más bien “gallo”, pues anunció que su gobierno ha apoyado a 200 mil potosinos para salir de la pobreza, que la entidad tiene una competitividad inédita y han conseguido más de 4 mil millones de dólares en inversión extranjera, con base en cifras del Inegi. Nos detallan que el evento se salió del formato tradicional y acartonado, pues desde su llegada, don Ricardo rompió con todo protocolo acostumbrado y saludó a buena parte de los asistentes al Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Valles, donde se dieron cita alrededor de 12 mil personas de las cuatro regiones del estado. ¡Qué tal!