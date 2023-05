Le urge a gobernador Navarro “apapacho” popular

El que “deshoja la margarita” para ver si lo quieren o no en Nayarit, nos platican, es el gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena), pues busca medir fuerzas y el respaldo social con el que cuenta. Nos detallan que don Miguel Ángel convocó a una megamarcha para el próximo 11 de junio, con el argumento de llamar “a la unidad social para poder concretar la transformación que quiere para el estado” y aunque asegura que la movilización no es contra nadie ni tiene tintes políticos, nos explican que tras las confrontaciones que ha tenido contra el sindicato de burócratas, los intermediarios de sorgo y los agaveros, el mandatario siente que “sus bonos” han caído por los suelos, o sea, “es más por ego”. ¿Quién lo quelle?

Prófugo y ¿buen padre?

El que hizo “un guiño” a las autoridades que lo persiguen en Hidalgo, nos cuentan, es el alcalde de Nopala, Luis Enrique Cadena (Morena). Nos recuerdan que don Enrique se encuentra prófugo de la ley desde noviembre pasado, tras ser señalado de estar involucrado en la llamada estafa siniestra por el desvío de 71 millones de pesos y desde entonces no se sabía nada de él hasta que esta semana en sus redes sociales publicó una foto nueva con el mensaje: “Hijo, lucha por lo que crees, porque, aunque fracases en el intento, yo siempre me sentiré orgulloso por ti” y aunque algunos consideraron un “gesto paternal”, otros señalaron que mejor le dé buen ejemplo a su hijo, asuma su responsabilidad y no ande “a salto de mata”. ¡Ouch!

Le ganan a diputada su tema

La que se quedó “muy enchilada” con la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena) a Chihuahua, nos comentan, fue la diputada federal panista Daniela Soraya Álvarez. Nos refieren que don Adán prometió tarifas eléctricas justas para el estado, lo que molestó a doña Daniela y acusó a don Adán de ser un cínico y un mentiroso y lo retó “a ver si cumple su palabra antes del próximo año”, pero, nos detallan que lo que realmente enfureció a la panista fue que el tema de las tarifas eléctricas lo ha tomado desde hace tiempo y ha hecho gestiones en CFE sin una respuesta favorable, por lo que ahora teme que don Adán “le coma el mandado” y “se cuelgue las medallas”. ¡Zas!