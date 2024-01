Explota Pancho Domínguez por escándalo de Marko Cortés

El que “no se la guardó nada” en Querétaro, nos platican, es el exgobernador Francisco Domínguez Servién (PAN), pues arremetió contra el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, por el escándalo que se armó desde hace una semana por su “cartita de Reyes” para apoyar al PRI en Coahuila. Nos relatan que don Francisco señaló que había estado cerca de don Marko: “Dizque líder de mi partido y qué bueno que no nos cruzamos, porque sí le hubiera dicho, al estilo Xóchitl, que es un pendejo”; agregó que no entendía para qué pedir 6 notarías, pues “¿qué tiene 6 amigos o las iba a vender?” y de filón afirmó que no dejará el PAN, pero sí se pronunció por la salida de don Marko del liderazgo blanquiazul. ¡Y sigue la mata dando!

Ayuntamiento muy familiar

El que dejó “varias cejas levantadas en Puebla, nos cuentan, es el alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino (PAN), pues “tanto le gusta el cargo” que busca perpetuarse en el poder, a través de su familia. Nos detallan que en su municipio (uno de los más importantes de la zona metropolitana) don Edmundo anunció que buscará la reelección (a la que por ley tiene derecho), pero, “por aquello del no te entumas” y la paridad de género, está impulsado a su esposa Guadalupe Cuautle Torres (PAN) para que entre de emergente a la alcaldía si no le llegara a tocar, por lo que varios no lo están viendo con buenos ojos. Ni Carlos III lo planeó tan bien. ¡Qué tal!

Contendientes “vistos con reservas”

Desde Sonora nos comentan que varios aplauden la definición de las fórmulas para el Senado, de las cuales, por la coalición del PRI, PAN y PRD va Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Lilly Téllez (PAN), mientras que por Morena-PT-PVEM fueron designados los morenistas Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo y en todos los casos le han puesto “peros”. Nos detallan que a doña Lilly le critican su poco arraigo en el estado, además de su falso acento norteño cuando va para allá; don Manlio apenas se registró ayer, mientras que a los morenistas les cuestionan que se aprovechan de sus cargos, como doña Lorenia que es directora del DIF, y a don Heriberto, como diputado federal y coordinador estatal de campaña de Claudia Sheibaum Pardo (Morena). ¡Que empiecen los juegos!