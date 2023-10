Culpa David Monreal de inseguridad al pasado... y hasta a la sociedad

Nos platican que, en Zacatecas, tras la tragedia del plagio de los siete jóvenes, de los cuales seis fueron asesinados por un grupo armado en Malpaso, el gobernador David Monreal Ávila (Morena) nuevamente se escudó en que es culpa “de la herencia maldita” y “de los gobiernos pasados que cerraron los ojos”; justificó que este tipo de sucesos trágicos no sólo pasan en su entidad “eso también ocurre en Nuevo León, Guerrero, Guanajuato y Michoacán, por la descomposición social”, además de que responsabilizó a la sociedad de aportar su parte para no reestructurar el tejido social, o lo que es lo mismo es culpa de todos menos de él y, mientras varios zacatecanos le piden “tantita” sensibilidad, nos dicen, don David sigue sin ver la realidad. Como alguna vez declaró, “sólo queda encomendarse a Dios”.

Reclama edil y se echa para atrás

Desde Sonora, nos comentan que el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas (Morena), como en baile, dio “un paso para adelante y dos para atrás”. Nos relatan que ante la escalada de hechos violentos y actos que involucran a su equipo de seguridad pública, algunos de ellos investigados por la desaparición desde febrero pasado de Rafael Gaspar Alvarado Espinoza, de 27 años, don Santos emitió un video, con atención al gobernador Alfonso Durazo Montaño (Morena) y a la Secretaría de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez, donde les advierte que en ese ayuntamiento manda él y no se les ocurra querer cambiar a los mandos policiacos, aunque luego la pensó, se arrepintió y bajó el video, pero “como lo que se sube a la red se queda en la red”, no le quedará más que decir: “Se me chispoteó”.

Rectora inicia con el pie izquierdo

La que “dejó la paz sólo en el discurso”, nos cuentan, es la nueva rectora de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2023-2027, Claudia Susana Gómez López. Nos relatan que varios universitarios han protestado, pues aducen falta de transparencia en su elección, por lo que doña Claudia, para evitar “cualquier númerito” se blindó con un equipo de seguridad y, previo a la ceremonia, se colocó alambre de púas y malla ciclónica en la zona UG para evitar la más mínima irrupción en la toma de protesta, pero eso sí, en su estreno se pronunció por la prevalencia de valores como la empatía, libertad, igualdad y justicia en su gestión. ¡Por fin!