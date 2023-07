Critican al menor de los Monreal por su calzado de lujo... y outfit

Al que le salió “el chirrión por el palito” en Zacatecas, nos platican, fue al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila (Morena), pues presumió en redes sociales una foto en la que se aprecia “su humildad” lustrando su calzado con un bolero de la plaza central. Sin embargo, nos indican que enseguida brincaron sus detractores para exhibir que sus “zapatitos” son de la marca Ferragamo y cuestan más de 22 mil pesos, pero lo peor fue “la ofensa” a “los amantes del buen vestir”, quienes criticaron el mal gusto de portar ese calzado ¡con calcetines blancos! al puro estilo de Michael Jackson y no faltaron los comentarios “mala leche” de que “aunque puedas salir del rancho, el rancho no sale de ti”; Oh, la, la, ¡Qué elegancia, la de Francia!

¿Apoyo desinteresado?

Como dicen que “en río revuelto, ganancia de pescadores”, nos cuentan que, en Nuevo León, el que está aprovechando estos tiempos es el expriista Abel Guerra Garza, esposo de la exalcaldesa de Escobedo y titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales (Morena) y exoperador político. Don Abel, nos dicen, quedó al frente de la agrupación Suma en la entidad, la cual se constituyó hace unos días con la asistencia de más de 300 personas y busca impulsar a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo (Morena), pero lo que varios apuntan es que, aunque don Abel grita a los cuatro vientos “que lo den por muerto” para buscar un cargo de elección popular porque lo suyo es la asesoría, habrá que ver cómo se acomoda con los nuevos “amiguitos guindas”. ¡Ajúa!

Fiscal con la piel sensible

Al que “le quedó el saco” en Guanajuato, nos comentan, fue al fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre, pues bateó cada una de las críticas que realizó la corcholata presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, durante su reciente visita a la entidad. Nos detallan que don Marcelo propuso usar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial en contra de los criminales en la entidad, a lo que don Carlos reviró que desde hace siete años se utiliza en la investigación (aunque no se vea), y ante las críticas por la inseguridad, don Carlos afirmó que 93% de los homicidios dolosos son de la delincuencia organizada y eso le toca combatirla al gobierno federal, por lo que algunos le recomendaron al fiscal ser así de sensible y rápido para su chamba. ¡Zas!