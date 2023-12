César Duarte podría pasar Navidad en hospital privado

Desde Chihuahua, nos cuentan que varios “mal pensados” aseguran que el exgobernador César Duarte Jáquez (PRI) “le tiene tomada la medida a las autoridades penitenciarias” para pasar más tiempo en hospitales que en su celda del Cereso de Aquiles Serdán. Nos relatan que hace unos días “corrió como agua” el rumor de que don César estaba muy grave y era necesario mandarlo a un hospital privado, aunque después fue desmentido su mal estado de salud y sólo se confirmó que estaba recibiendo atención médica particular para revisar su presión arterial y otros padecimientos, pero en cuanto se recupere volverá a su celda, lo cual podría ser pasando la Navidad. Sin embargo, nos dicen, sus detractores afirman que es un “berrinche” más de don César por el pleito que trae con la jueza que le negó el cambio de medidas cautelares, porque quiere demostrar, como dicen, “a ver qué chicharrones truenan más”.

¿La mordida de la suerte?

La que se está haciendo de una “cábala de la suerte” algo dolorosa en Guanajuato, nos platican, es la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos (PAN), quien busca la reelección. Nos detallan que doña Alejandra, en su faceta de rescatista de animales, fue mordida por un perro, cuando intervino en la pelea de dos canes y se llevó la peor parte: una lesión por la que le tuvieron que dar 10 puntadas en la mano, pero no pasó a mayores, aunque varios recordaron que lo mismo le pasó durante su primera campaña electoral y hasta eso no le fue tan mal. Sin embargo, nos indican, le recomendaron que mejor no lo use como “amuleto”, pues ¡vaya que duele!

Alcalde, a pescar candidatura

Nos comparten que en Morelos el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes (Morena), quien naufragó en su intento por ser el candidato de su partido a gobernador, apenas vuelve a la realidad en su municipio. Nos relatan que el primer reclamo que recibió don Rafael es el repunte de la violencia, para lo cual presumió la instalación de un Centro de Comando y Control (C2), para monitorear a través de las 60 cámaras instaladas en distintas colonias, pero donde “no da su brazo a torcer” es en bajar el gasto de difusión, el cual está enfocado en poner su imagen por todos lados: en espectaculares, en el transporte público y en cientos de pendones, por lo que algunos aseguran que “tiene la velita prendida” para que le salga otro “hueso”, pues no se quedará “con las manos vacías”. ¡Qué tal!