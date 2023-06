Bloqueos hacen tropezar a gobierno de Rutilio Escandón

Al que ponen “entre la espada y la pared”, nos cuentan, es al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (Morena), pues varios criticaron la falta de solución a los bloqueos carreteros que realiza en su municipio natal, Venustiano Carranza, la organización campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo, la cual exige terminar con un conflicto de más de medio siglo con campesinos de la Alianza San Bartolomé de los Llanos. Sin embargo, nos relatan que cuando las protestas llegaron a la sede de gobierno estatal, en la capital de la entidad, fue mal vista la postura de don Rutilio de no negociar con los manifestantes, y sus detractores acusaron al equipo del góber de falta de oficio político. ¡Qué exigentes!

“Frío político” en ola de calor

En plena ola de calor, nos platican que al que le cayó una “tormenta invernal política” fue al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina. Nos detallan que en su segundo informe de actividades no la pasó muy bien, pues a la sesión solemne del Consejo Universitario llegó desencajado, ya que horas antes le informaron de una novena denuncia judicial de la Unidad de Inteligencia Patrimonial del estado en su contra, pero además don Jesús sintió el frío con el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), quien no acudió al informe ni los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, ni alcaldes ni empresarios, lo que fue entendido como que “los tiempos de justicia están cerca” y la cosa va en serio. ¡Ouch!

Diputada comienza a operar

A pesar de que “sobre aviso no hay engaño”, nos comentan que en Chihuahua la diputada federal y consejera estatal de Morena, Maité Vargas Meraz, anda “con todo” armando la estructura que apoyará al excanciller Marcelo Ebrard para la candidatura presidencial morenista. Nos relatan que, en cuanto presentó su renuncia don Marcelo, doña Maité puso “manos a la obra” y organizó un evento en Nuevo Casas Grandes, donde reunió a decenas de líderes de la región. Sin embargo, nos dicen, ha desatado una ola de críticas, porque su función como legisladora quedó abandonada por la grilla, lo que provocó que varios le recomendaran que, si no usa su curul, mejor la deje ir ¿o no?