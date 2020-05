Tianguis Turístico, luz desde casa para el país

La pandemia por la nueva cepa del coronavirus, nos dicen, no ha apagado todas las luces en el país, y en medio de la crisis el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal (PAN), anunciaron que sí se llevará a cabo la edición 45 del Tianguis Turístico, programado para efectuarse en Mérida, con la novedad de que se realizará en los formatos digital para septiembre de este año, y presencial para marzo de 2021. Tal decisión, nos mencionan, fue bien recibida en los corrillos políticos de los estados, pero sobre todo entre la población que se dedica al turismo y que ha visto afectado su sustento por las medidas restrictivas para evitar la propagación del Covid-19. De este modo, nos señalan, desde casa será posible apoyar el reimpulso de una de las principales actividades económicas del país y el festejo con abrazos será en marzo del año próximo. ¡Buen augurio desde tierra maya!

Barbosa y el reino de los sin memoria

Desde Puebla nos cuentan que muy extrañó cayó el “arrepentimiento” del gobernador Miguel Barbosa Huerta (Morena) respecto a sus constantes quejas contra el gobierno federal, por la falta de apoyo a la entidad para enfrentar la pandemia de Covid-19. Resulta, nos explican, que esta vez don Miguel manifestó su “admiración y respeto” al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien —dijo— es su líder desde 1994, olvidando las agrias críticas que hace unos años le lanzaba desde las filas del PRD. Pero eso no fue todo, nos dicen, pues el morenista también generó polémica al decir que en Puebla no se atenderá a pacientes foráneos, pero luego rectificó, al asegurar que el problema no es recibir a enfermos de otros estados, sino asegurar insumos a los hospitales del estado. Con tanta contradicción, nos mencionan, ya hubo quien le recomendó al góber un molito de guajolote para aquello de la memoria.

Magistrada se sirve con cuchara grande y Covid-19

Nos revelan que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Verónica Cuevas López, vio ventaja política en la pandemia y, con el pretexto de ampliar el periodo para no asistir al edificio del Poder Judicial, convocó a sus huestes para votar el punto de acuerdo… pero de paso designó a su sucesor para los próximos dos años. El tema, nos indican, es que la magistrada y sus afines sumaron sólo nueve de los 18 votos para iniciar la sesión, lo cual es una violación a la Ley Orgánica, que exige la presencia de 12 magistrados para validar el quórum, por lo que el proceso de selección podría ser impugnado. No obstante, nos confiesan, doña Vero, cuyo periodo termina el 17 de mayo, dijo a sus afines que el proceso es válido porque así le han hecho otros magistrados salientes. ¡Qué tal!

Aumentan brotes... de campañas adelantadas

Y desde Guerrero nos platican que ahí también le han sacado provecho político al coronavirus, y para ejemplo decenas de senadores y diputados federales, así como locales, andan más activos que nunca, entregando insumos en hospitales y despensas en las calles, pero con logo de su nombre o partido incluidos. No obstante, nos señalan, quien se voló la barda fue el diputado local Zeferino Gómez (Morena), debido a que instaló un comedor comunitario en el poblado de Paso Limonero, en la zona rural de Acapulco, que ha promocionado en espectaculares y lonas donde la imagen principal es su rostro. Así los que quieren adelantar su campaña rumbo a 2021.