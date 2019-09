Reggaetonero deja en ridículo a Feria de Zacatecas

La cancelación del reggaetonero Ozuna en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), nos aseguran, desencadenó un enredo entre los organizadores y la repartición de culpas. Todo inició cuando, nos explican, el priista Benjamín Medrano, presidente del Patronato de la Fenaza, junto con Eduardo Soto, representante de Agencia Kasst, anunció en redes sociales que, de último momento, el boricua había cancelado su presentación. Y aunque, nos señalan, el cantante negó a través de Twitter que hubiera sido contratado para tal evento, más tarde don Benjamín subió un video donde mostró unos contratos y detalló que el patronato pactó con dicha agencia para ser la intermediaria y acordar los términos con el artista; eso sí, jamás precisó de quién fue el incumplimiento comercial ni los alcances legales. Lo único cierto, nos indican, es que las aclaraciones dejaron más dudas que respuestas, ya que fue un concierto anunciado desde hace dos meses y del que se vendieron 20 mil boletos. ¿Quién tendrá la razón?

Una alcaldesa muy chingona

Desde Sonora, nos platican que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López (Morena), aspira a llegar lejos a pesar de que no ha podido despegar programas sociales, como iniciar la urgente repavimentación de la ciudad, además de que las concesiones de alumbrado y relleno sanitario están en proceso de cancelación. La cosa, nos dicen, es que según ella no tiene margen de maniobra, pues la deuda pública asciende a mil 856 millones y cada año debe destinarle 436 millones de pesos. A pesar de ello, doña Célida afirmó que quiere ser recordada como una “alcaldesa muy chingona (…) Ustedes deciden cómo definen el adjetivo, habrá quien lo vea como alguien que trabaja mucho, o como una valiente, o bien, buscar armonía y hacer política de alto nivel”. A como pintan las cosas, nos hacen saber, no se ve cómo.

Comunidades indígenas, en pie de lucha por luz

Nos señalan que la comunidad Chol, en Chiapas, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Cuarta Transformación sea justa y que se pase del discurso a los hechos en su demanda de tarifas justas de energía eléctrica en favor de los pueblos originarios. Los pobladores, nos comentan, no dudan en recordarle a su dicho favorito en campaña: “Tabasco es mi agua y Chiapas es mi tierra”, para solicitarle que condone su deuda “por su histórica miseria y el abandono institucional”, como lo hizo en mayo pasado con los tabasqueños, a quienes les perdonó 11 mil millones de pesos adeudados ante la CFE. Habrá que ver si AMLO recuerda su juventud en la tierra de la marimba.

¿Salomón Jara quiere ser influencer?

Y quien decidió ponerle punto y aparte a sus escándalos y entrarle a ser influencer, nos aseguran, es el senador oaxaqueño Salomón Jara (Morena), al anunciar el arranque de su videocolumna Café sin azúcar. En palabras del propio legislador, nos comentan, se dedicará a spoilear los temas más relevantes que se debatirán en el Senado de la República, con un tono más relajado y dicharachero, y el cuál podría ser aprovechado para presumir las acciones que realiza por su estado. ¿Busca don Salomón más seguidores en redes sociales o se prepara por si no logra amarrar la candidatura de la 4T para la elección estatal de 2022?