Le cuesta el puesto burlarse de # Un DíaSinNosotras

Quien ya no siente lo duro, sino lo tupido, nos dicen, es Francisco Alonso Letayf, ahora exdirector del Instituto Municipal del Deporte en Chihuahua, luego de que al ser cuestionado sobre el paro nacional de mujeres, declaró con sarcasmo que el próximo 9 de marzo no iba a tener quien le pasara llamadas y le llevara la agenda, e incluso, cuestionó si no habría manera de “encerrar” a las mujeres de la oficina para que pareciera que no habían ido a trabajar. Tras ello, nos señalan, colectivos feministas se le fueron encima al chihuahuense por burlarse del movimiento que busca dignificar la labor de las mujeres y exigir un alto a las violencias machistas. Pero ahí no quedó el asunto, nos señalan, pues una vez que el tema llegó a manos de la alcaldesa María Eugenia Campos (PAN), ella ordenó de inmediato la baja de don Francisco. Hasta adivino, nos mencionan, salió el exfuncionario, porque, en efecto, el próximo 9M no habrá quién le conteste las llamadas... pero tampoco quién le dé chamba.

Le da góber ultimátum a CFE

Quien de plano quiso tomar el toro por los cuernos, nos revelan, fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís (PRI), luego de declarar que su gobierno encabezaría las marchas que fueran necesarias, si es que no hay una respuesta por parte de la CFE acerca de la compra de carbón coahuilense. El tema, nos detallan, es que meses atrás la Comisión Federal de Electricidad prometió lanzar una licitación para la compra de este insumo a productores de la región carbonífera, pero a la fecha nada se ha concretado, por lo que ante la desesperación e incertidumbre de productores y mineros, el gobernador ya siente el agua hasta el cuello. ¿Cumplirá la CFE sólo a punta de protestas?

Viajes en bus para hablar sobre cannabis

Desde Yucatán, nos cuentan que el senador priista Jorge Carlos Ramírez anda muy movido en su tierra y ha emprendido una campaña para sondear la opinión de los yucatecos sobre el consumo de la marihuana, subiéndose a los camiones del transporte urbano para hablar con ellos acerca del tema. Estas acciones, según se planteó, estarían fundadas en el actual debate por la legalización de la cannabis, que deberá discutirse en abril en la Cámara Alta, no obstante, nos revelan, en las trincheras políticas se habla de que don Jorge busca hacerse notar en Mérida, ya que el también exdiputado federal podría estar buscando tejer su candidatura como alcalde de la capital para 2021. El interés tiene pies, nos dicen, y a veces viaja entre camiones y rutas.

Se busca, alcaldesa de Aguascalientes

En todo un misterio, nos dicen, se ha convertido el paradero de la alcaldesa de Aguascalientes, Teresa Jiménez Sandoval (PAN), luego de que desde el 24 de febrero pasado desapareciera de todos lados, dejando como única razón un viaje al extranjero, del que no avisó a ningún miembro de su Cabildo. Su ausencia, según nos explican, ha dejado preguntas en todo el municipio, al grado de que el mismo secretario del ayuntamiento, Jaime Beltrán Martínez, declaró que desconoce la agenda que estaría efectuando la presidenta, en compañía de quién se encuentra y a cuál destino se dirigió. De este modo, nos señalan, la verdad se sabrá hasta que doña Teresa regrese y justifique con facturas los gastos que realizó, que ya por adelantado se sabe que serán con cargo al erario del municipio. ¡Qué tal!