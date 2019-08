Las ocurrencias de la alcaldesa

Desde Angostura, Sinaloa, nos platican que gracia causó la actitud de la presidenta municipal Aglaee Montoya Martínez (PRI), porque durante la visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel (PRI) a su tierra, presumió su pancita de embarazada, que de forma sorpresiva tenía impreso el sello característico de la actual administración estatal: “Puro Sinaloa”. Fue sobre todo durante un recorrido con el góber por un mercado público, nos explican, cuando en repetidas ocasiones doña Aglaee se subió la blusa para mostrar su pintoresco embarazo, lo cual generó comentarios encontrados. En este sentido, nos mencionan que en todo caso quien pareció más sorprendido ante dicho acto fue don Quirino, mientras que los pobladores tomaron el asunto con calma, pues no es la primera vez que un alcalde en funciones es protagonista de ciertas “ocurrencias”. Tan sólo hace unos meses, nos recuerdan, la priista también dio muestras de sus dotes artísticas al interpretar una canción en medio de un evento oficial. ¡Qué tal!

Yunes, ¿maña o amor a la camiseta?

El exgobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, nos cuentan, ha emprendido una campaña interna para desbancar al líder nacional del PAN, Marko Cortés. En medio del pleito por la dirigencia estatal de ese partido, nos platican que Yunes Linares, sus hijos y seguidores sostuvieron un encuentro donde el exmandatario se lanzó contra la dirigencia nacional, a la que calificó como debilitada. En este sentido, nos aseguran que lo que el expriista podría estar buscando es llegar a esa posición para protegerse por las investigaciones abiertas que hay en su contra en la FGR y por las graves irregularidades que se han detectado en su bienio. ¿O será pura casualidad y amor a la camiseta?

Bajan a diputada que se sintió mariachi

A quien literalmente le fue como en feria, nos dicen, es a la diputada federal por Hidalgo, Simey Olvera Bautista (Morena), debido a que en su intento por acaparar los reflectores fue abucheada en su estado natal. Fue en la feria de la comunidad de Tetepango, nos explican, donde la legisladora prácticamente le arrebató el micrófono a la presentadora de un mariachi, con la finalidad de mandar un mensaje, pero al no contar con la aprobación de los organizadores le cortaron el sonido, al tiempo que el público le dedicó una rechifla. Sin embargo, la cosa no paró ahí, nos señalan, pues aun así doña Simey quiso justificarse diciendo que todo era un boicot, pues ella era diputada federal, lo que sólo arreció los abucheos, por lo que no le quedó de otra y se despidió inmediatamente. ¡Ups!

De fotos pa’l feis y otras prioridades

Desde Huautla de Jiménez, Oaxaca, nos comentan, que quien es candil en la calle, pero oscuridad en su casa es el edil morenista Óscar Peralta Allende, o al menos eso se escuchó fuerte ayer, cuando mientras en su tierra se realizaba una marcha por la creciente inseguridad y casos de personas desaparecidas sin resolver, él se paseó por la capital oaxaqueña, para acudir como invitado a la firma del Pacto Oaxaca. Lo que más molestó, nos detallan, es que en lugar atender a los suyos, don Óscar prefirió presumir en sus redes fotos junto a funcionarios federales. Todo esto, por cierto, a unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite ese municipio indígena.

