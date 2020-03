Frenan reeleción de morenistas en Tabasco

A quienes el festejo les va a durar menos que un pozol en plena primavera, nos adelantan, es a los actuales diputados federales de Morena por Tabasco, pues aunque concretaron la reelección, el dirigente estatal de este instituto político, César Francisco Burelo Burelo, ya salió al paso para advertirles que aun cuando esta figura exista, no se permitirá que ninguno intente repetir en el cargo. Pero eso no es todo, nos detallan, pues como sobre advertencia no hay engaño, don César especificó que lo mismo va para los legisladores locales y alcaldes, asegurando que no se pueden perpetuar en el poder, e incluso ha dicho que en la próxima reunión del consejo nacional de su partido, que se realizará una vez que pase la emergencia por coronavirus, se buscará modificar los estatutos para que esté establecida la no reelección. ¿Cómo les quedó el ojo, señores diputados?

Se suben al ring en plena pandemia

La alcaldesa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera, y el gobernador, Miguel Barbosa, nos revelan, han entrado en una fase de confrontación directa y pública que en los corrillos políticos del estado ha sido vista como disputa por el poder de dos importantes grupos políticos en el interior de Morena, partido al que pertenecen. Para ejemplo, nos indican, la designación de un titular en el área de seguridad de la capital del estado, donde el góber pretende imponer a uno de sus elegidos, mientras que doña Claudia ha advertido que impedirá a toda costa que lleguen personajes ligados al extinto Rafael Moreno Valle. Así, mientras ambos miden fuerza, la ciudadanía sigue en medio de la delincuencia y, ahora, de la pandemia.

Cuarentena revela escapada al extranjero

Y quien fue “descubierto” gracias al coronavirus, nos confiesan, fue el tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila Jorge Alanís, debido a que está en aislamiento preventivo una vez que estuvo una semana con su familia en Vail, Colorado, donde varias personas han contraído el virus. Nos aseguran que el tesorero de la casa de estudios se encuentra bien de salud, pero más de uno ha cuestionado que en pleno ciclo académico, Alanís Canales haya estado de vacaciones, ante lo que respondió que fue porque “adelantó sus descansos de Semana Santa por una cuestión familiar”; sin embargo, será el rector de esa universidad, Salvador Hernández, quien tendrá que salir a aclarar sobre si esos privilegios son para todo el personal o sólo para unos cuantos.

De toques de queda y coronavirus

Y quien de plano le imprimió más dramatismo del necesario a la emergencia que se vive por los tres casos positivos de Covid-19 en Sinaloa, nos dicen, fue el edil de Ahome, Manuel Guillermo Chapman (PT), luego de que propusiera el cierre de fronteras y toques de queda para evitar la propagación del virus. Fue en una reciente sesión extraordinaria de Cabildo, nos indican, en la que don Manuel dejó claro que si él fuera en estos momentos el Presidente de la República, ya habría cerrado las fronteras norte y sur del país y decretado un toque de queda para controlar el tránsito de ciudadanos en las calles. ¡Qué tal!