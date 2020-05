Diputado cuestiona pandemia y receta té de canela

Desde Sonora nos comentan que quien unificó la indignación en su contra fue el diputado local Carlos Navarrete Aguirre (PES), pues hace unos días se aventó la puntada de pedir en la Comisión de Salud del Congreso estatal que se reanuden ya las actividades porque la gente está harta; que se haga un recorrido por los hospitales y dijo que el Covid-19 no es una enfermedad grave, pues se cura tomando té de canela. Por si fuera poco, don Carlos puso en duda la existencia de pacientes infectados, pues, según él, “son enfermos que nadie conoce”. Nos aseguran que a don Carlos le llovieron críticas y lo menos que le han dicho es ignorante, incluso el coordinador de su bancada, Jesús Alfonso Montes Piña, le reclamó airadamente: “A mí dime que no existe el Covid… no puedes venir con esas expresiones”. Hay que recordar que don Jesús anunció, entre lágrimas en una sesión, que su hijo y su exesposa habían sido contagiados. Que alguien ya le ponga el tapabocas a don Carlos, “pofavo”.

Funcionaria se va a la playa

Nos platican que en Matamoros, Tamaulipas, la que se puso en boca de todos fue la directora del Parque Olímpico, Rosa María Pérez García, pues hasta hace unos días era una promotora del #QuédateEnCasa y en redes sociales presumía la etiqueta. Sin embargo, nos indican que el pasado fin de semana a doña Rosy le valió el confinamiento y se fue a la popular playa Bagdad, con atuendo playero, sin cubrebocas y difundió las fotos para envidia de sus seguidores. Nos cuentan que, aunque doña Rosy aseguró que sólo había ido a dejar unas cosas a una propiedad que tiene en la zona, los cibernautas criticaron que por ser funcionaria tenga privilegios para ir a una playa que presuntamente está cerrada al público y a los comerciantes de la zona no se les permita ni acercarse. ¡Zas!

Sube de tono round entre góber y morenistas

Nos comentan que en Baja California Sur no saben qué está más fuerte: si la pandemia o la crisis política entre el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN) y los diputados de Morena. Nos recuerdan que, hace unas semanas, los morenistas y el bloque de oposición (PAN, PRI, PRD y PES) se “pelearon” los cargos en el interior del Congreso local, donde los legisladores de Morena se impusieron, pero acusaron a don Carlos de no reconocerlos. Nos relatan que los guindas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual instruyó al góber a publicar los boletines oficiales y garantizar la entrega de recursos al Legislativo, pero, nos dicen, al parecer ni con eso don Carlos ha querido ceder, por lo que ahora lo amagaron con promover un juicio político. ¡Pero qué necedad!

Alcaldes se brincan las trancas

Desde Nuevo León nos platican que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón (antes Bronco) está viviendo el karma de cuando desatendió los lineamientos del gobierno federal para atender la pandemia. Nos dicen que ahora los alcaldes de San Pedro, Miguel Treviño Hoyos (independiente), y de Monterrey, Adrián de la Garza Rodríguez (PRI), se le adelantaron a don Jaime en la reactivación de la economía de sus municipios, pero lo preocupante es que apenas se espera lo peor de la pandemia en el estado, por ahí de la última semana de mayo. Y, ¿quién se hará responsable?