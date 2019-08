“Chanchullos” dejan a más jóvenes sin apoyo de la 4T

Desde Chiapas nos confían que la probable manipulación del programa Jóvenes Construyendo Futuro, por parte de regidores del ayuntamiento de Comitán de Domínguez, ocasionó que 240 muchachos fueran dados de baja de la plataforma, sin posibilidades de recibir el beneficio en lo que va de 2019. La cuestión, nos relatan, es que previo a las bajas, que se dieron desde la Ciudad de México, en ese municipio se escuchaban fuerte las quejas contra algunos regidores —emanados de Morena, PVEM y PRI—, a quienes acusaban de tener hasta 30 muchachos a “su servicio” que no aprendían nada o eran enviados de una oficina a otra. Pero eso no es todo, nos señalan, pues los ahora exbeneficiarios también indicaron que “sus jefes” los obligaban a ir a eventos políticos, a fin de “construir bases” para el proceso electoral de 2021. En este sentido, nos dicen, lo que ha llamado la atención es el silencio de la Federación, sobre todo del superdelegado José Antonio Aguilar Castillejos. ¿Será que no se han enterado de lo ocurrido?

Funcionarios “prenden” los ánimos

Nos dicen que en Tamaulipas las redes sociales se “incendiaron” y no por culpa de las altas temperaturas, sino por dos jóvenes funcionarios, uno de Matamoros y otro de Río Bravo. Los aludidos, nos relatan, son Jerry Garza, empleado del DIF Río Bravo y Ángel González, del programa de descacharrización de Matamoros, cuyas fotografías circularon en diversas páginas de redes del estado, donde destacaron su físico por encima de sus responsabilidades. Además, nos señalan, tanta fue la euforia, que incluso las usuarias de la web se dieron a la tarea de localizar los perfiles de Facebook de ambos servidores públicos. En este contexto, nos dicen, no faltó quien advirtió que en el pasado, durante las elecciones, uno que otro había ganado votos “por guapo”. ¡Ups!

Un festejo a medias para el góber

Quien anda como pavorreal, nos aseguran, es el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis (PAN), pues no se ha cansado de presumir los primeros lugares en crecimiento económico y reducción de pobreza, en los que el Inegi y el Coneval colocaron a la entidad. La cuestión, nos dicen, es que tras la crisis de violencia en el estado y la debacle de su partido, estas buenas notas parecen un alivio para don Carlos. Sin embargo, no todo ha sido dulce, nos señalan, porque sus detractores salieron a recordarle que ante la bonanza, que ha atraído a miles de personas que llegan a buscar empleo al estado, hasta ahora no se ha podido garantizar a la creciente población el abasto de servicios como agua, luz y viviendas a precio accesible. Para pronto, tiene tarea pendiente.

Chapulín engrosa filas de la 4T

Nos cuentan que Waldo Fernández González, excoordinador Ejecutivo del gabinete del gobierno de Nuevo León, estrena nuevo cargo como responsable de la Unidad de Gobierno en la Segob, lo cual ha desatado todo tipo de ánimos. Mientras su antiguo jefe, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, optó por felicitarlo, nos dicen que las bases morenistas e integrantes del equipo jurídico que defendió el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador se molestaron por la incorporación de don Waldo, porque lo consideran un “advenedizo” que no está comprometido con la 4T, ya que en unos cuantos meses pasó de ser diputado federal del PRD a colaborador del gobierno independiente de El Bronco, como quien dice, huele un poco a chapulín. ¡Ups!